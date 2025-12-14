Si te gustan las películas arriesgadas y revolucionarias, no te pierdas ‘Aro Berria’: lucha obrera y sectas tántricas en el País Vaco durante la Transición

Tráier 'Aro Berria', de Irati Gorostidi: una obra radical que nos introduce en la Comunidad Arcoíris a finales de los años 70.

He aquí una obra irreverente, comprometida, libre, arriesgada y, por qué no decirlo, también un poco anti-sistema. Se trata de Aro Berria, el primer largometraje de Irati Gorostidi y que se presentó en la sección Nuevos Realizadores en el pasado Festival de San Sebastián.

La película se adentra, en un principio, en la experiencia de un grupo de trabajadores desencantados con la lucha obrera en el País Vasco a finales de los años setenta, un tema que la directora ya había abordado en el cortometraje Contadores, seleccionado en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes y centrado en la huelga del sector siderúrgico durante la misma época.

En esta ocasión, en esta indómita ópera prima, Irati Gorostidi retomael pulso de aquellos años convulsos para explorar el tránsito de la militancia sindical a la búsqueda de nuevas formas de revolución personal y colectiva.

De la lucha obrera a la revolución ‘hippie’

El filme arranca en el contexto de las negociaciones por el convenio del metal, cuando un grupo de activistas libertarios, tras años de compromiso con el movimiento obrero, comienza a sentir que sus ideales han sido traicionados. Este desencanto lleva a algunos de los miembros más radicales a buscar alternativas fuera del sindicalismo tradicional, encontrando en una comunidad de inspiración ‘hippie’ un nuevo espacio para canalizar su deseo de transformación. A partir de ese momento, la narración da un giro inesperado y se sumerge en el universo de la Comunidad Arcoíris, asentada en el valle de Ulzama durante aquellos años.

“Todo empezó a partir de unas imágenes que me llegaron porque mis padres habían pasado por allí”, cuenta Irati Gorostidi a Infobae España. “Mostraban a un grupo muy grande de gente en un estado de catarsis, y eso me impresionó mucho. Quería llevar esas imágenes a la pantalla, pero me di cuenta de que había que contextualizar, entender en qué momento estábamos en Euskal Herria y vincularlas con el pulso social del momento”, continúa. “Además de basarme en el recorrido de mis padres, me pareció que era importante mostrar qué estaba pasando con el movimiento obrero con aquellos grupos que se habían opuesto al franquismo y la enorme decepción que sufrieron que llevó a una atomización muy grande al legalizarse los sindicatos y los partidos. Todo eso coincidió con la crisis de la industria, con la desmanteleción siderúrgica”.

'Aro Berria', de Irati Gorostidi

La directora ha dedicado un largo periodo a investigar la historia de la Rainbow Family, o Familia Arcoíris, un colectivo fundado en 1972 en Estados Unidos por personas comprometidas con la no violencia y la ausencia de jerarquías. Este grupo organizaba encuentros anuales en la primera semana de julio en diferentes lugares del mundo, proponiendo una experiencia comunitaria en armonía con la naturaleza y los impulsos más primitivos del ser humano. Sin embargo, lo que en apariencia era un espacio de libertad y catarsis, también funcionaba como una especie de secta vinculada a la contracultura de la época.

“Al fin y al cabo, eran personas que estaban buscando una alternativa, porque de alguna manera sintieron que no iban a poder seguir viviendo de acuerdo a sus ideales, así que se aferraron a otros sistemas más alternativos”.

Desafiar convenciones a través del trance colectivo

La película de Gorostidi confronta ese universo de libertad con una puesta en escena que desafía las convenciones. El espectador se ve inmerso en una suerte de trance colectivo, donde los personajes buscan rebelarse contra el sistema a través de ejercicios que, lejos de lo espiritual, exploran la ‘fisicidad’ y la conexión con el cuerpo.

En el interior de una carpa, los cuerpos se entrelazan en una serie de rituales que evocan una ‘rave’ en estado de éxtasis, con escenas de desnudez, gemidos y expresiones de dolor, placer y angustia. Todo ello configura una experiencia cinematográfica que resulta tan salvaje como desafiante.

Entre los participantes de Aro Berria figuran nombres relevantes del ámbito cultural, como el cineasta Oliver Laxe —quien representará a España en los Oscar con Sirat—, que asume el papel de un gurú del sexo tántrico, reforzando su imagen de figura carismática. También aparece la escritora Sara Torres, que aporta una dimensión vinculada a la representación LGTBI dentro de la trama. Estas colaboraciones contribuyen a dotar a la película de una resonancia que trasciende el mero retrato histórico, conectando con debates actuales sobre identidad, deseo y comunidad.

La propuesta de Gorostidi no solo se presenta como una locura colectiva, sino que también dialoga con la sensación de vacío y la búsqueda de sentido que atraviesa la sociedad contemporánea. La necesidad de creer en algo y el impulso de desafiar los límites establecidos se convierten en motores de una narración que apuesta por el riesgo y la experimentación formal.

Irati Gorostidi, directora de la película

“A mí me gustaría que la película planteara interrogantes en torno al concepto de lo comunitario en el mundo contemporáneo dentro del capitalismo que nos consume. Lo más fácil es instalarse en el escepticismo o en el cinismo de “total, no hay nada que hacer”. Y eso no deja de ser preocupante. Por eso, los temas de los que trata la película me parecen de lo más actuales y podríamos tener las mismas conversaciones hoy en día”.

El filme concluye como un ejemplo de cine revolucionario que reivindica la libertad creativa y la exploración de nuevas formas de catarsis colectiva. Cine de resistencia para tiempos difusos que se aleja de cualquier perspectiva preestablecida.