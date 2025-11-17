Rosalía conquista Estados Unidos en el show de Jimmy Fallon con su sinceridad y desparpajo: “He usado mucho Google Translate”

Rosalía en 'The Tonight Show', de Jimmy Fallon cantando 'La perla'

Rosalía ha comenzado a promocionar su nuevo disco, Lux, en Estados Unidos y empezó participando en The Tonight Show, de Jimmy Fallon, como artista principal invitada, donde además ofreció una actuación en directo de La perla, uno de los temas más destacados del disco.

La visita, que se ha emitido en la cadena NBC en la madrugada neoyorquina, ha estado marcada por la complicidad entre la cantante y el presentador, así como por la participación activa del público, que ha mostrado su entusiasmo desde el primer momento.

La expectación en torno a la aparición de Rosalía ha sido palpable incluso antes de que comenzara la entrevista. Jimmy Fallon ha anunciado su presencia durante una pausa publicitaria, lo que ha provocado una reacción inmediata del público en el plató.

Rosalía en su anterior visita al show de Jimmy Fallon

Al recibirla, el presentador ha recordado su anterior encuentro en 2022 y ha elogiado el éxito de su nuevo álbum, destacando su entrada en el top cinco de la lista Billboard, un logro inédito para una artista española. Fallon ha leído en directo varias reseñas elogiosas sobre Lux, lo que ha provocado la emoción de la cantante.

La conversación ha girado en torno a la creación del disco, en el que Rosalía ha invertido tres años de trabajo. La artista ha explicado que ha incorporado numerosas referencias clásicas y que, aunque domina varios instrumentos, considera que su voz es su principal herramienta.

Además, ha detallado su proceso creativo multilingüe: “Hablo catalán, que es el idioma de mi madre, español y un poco de inglés”, ha explicado en inglés, añadiendo que le apasiona aprender idiomas y que ha utilizado herramientas como Google Translate y la colaboración de traductores para componer en trece lenguas distintas. “Dependiendo de la historia que quisiera contar, lo hacía en un idioma u otro. ¡He usado tanto Google Translate!”, ha confesado entre risas.

El juego de las palmas y el reto de los idiomas

La interacción entre Rosalía y Fallon ha ido más allá de la entrevista convencional. El presentador se ha mostrado sorprendido por la habilidad de la cantante para tocar las palmas, un rasgo característico de su música. Rosalía le ha enseñado a marcar ritmos con las manos y sobre la mesa, aunque Fallon ha reconocido su torpeza en este arte. “En Jerez, en Jerez de la Frontera, lo hacen genial, precioso. Tienes que ir”, le ha sugerido la artista, a lo que el presentador ha respondido con entusiasmo.

Uno de los momentos más destacados ha sido el juego propuesto por Fallon, titulado “Seducción, insulto o tontería”, en el que Rosalía debía leer frases en español con diferentes entonaciones y el presentador tenía que adivinar su significado.

Rosalía presenta 'LUX', su nuevo álbum.

Entre las frases seleccionadas se encontraban “Creo que llevas la peluca al revés”, “Te quiero comer la boca” y “Te huele el aliento a ajo”. Fallon ha tenido dificultades para acertar la intención de cada una, lo que ha provocado las risas del público y de la propia Rosalía. La dinámica ha puesto de manifiesto la naturalidad y el sentido del humor de la cantante, así como la barrera idiomática entre ambos.

Antes de la actuación musical, Rosalía ha guiado a Fallon en una serie de ejercicios vocales, mostrándole la importancia de la postura y el calentamiento previo al canto. Le ha hecho repetir varios versos de La perla, primero pronunciándolos y después cantándolos, hasta que el presentador ha conseguido seguir el ritmo, animado por el público del plató.

Una actuación cargada de simbolismo

La interpretación de La perla ha sido el colofón de la noche. Rosalía ha aparecido vestida de blanco, con un vestido de raso y tul, tumbada sobre una estructura que evocaba una cama o una tarta nupcial, en una clara referencia al cuento de La princesa y el guisante.

Durante la actuación, ha recogido una perla gigante de debajo de los colchones, reforzando el simbolismo de la canción y la puesta en escena. La artista ha estado acompañada por una veintena de músicos y coristas, creando una atmósfera solemne y teatral.

Rosalía en el show de Jimmy Fallon presentando 'Lux'

La letra de la canción, que hace alusión a un “playboy que gasta el dinero que tiene y el que no”, ha sido adaptada para la televisión estadounidense, donde la palabra “cabrón” ha sido censurada con un pitido. La actuación ha culminado con la ovación del público y la admiración de Fallon, que ha exclamado: “¡Y así es como se hace! ¡Rosalía! ¡Lux ya está a la venta!”.

La visita de Rosalía a The Tonight Show ha servido para consolidar su proyección internacional y ha puesto de manifiesto su versatilidad como compositora, intérprete e instrumentista, así como la capacidad de la artista para conectar con el público y reinventar su propuesta artística en cada aparición.