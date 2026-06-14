El Real Madrid habría llegado a un acuerdo para fichar a Marc Cucurella

El jugador del Chelsea Marc Cucurella (REUTERS/David Klein)

El mercado de fichajes europeo recibió una noticia de impacto en la antesala del Mundial. Marc Cucurella, lateral izquierdo del Chelsea y actual internacional con España, está a un paso de convertirse en jugador del Real Madrid, según informó Fabrizio Romano. El acuerdo, que se encuentra en una fase avanzada, convertiría al futbolista en una de las piezas clave del nuevo ciclo que encabeza José Mourinho en el club blanco.

El fichaje de Cucurella se cerrará, a priori, en los próximos días, a pesar de que eran mucho los clubes que tenían su foco puesto en el futbolista. Entre ellos, el Barcelona y el Atlético de Madrid, dos equipos que mantenían negociaciones activas por el jugador. El futbolista, que será titular con la selección española en el Mundial, llega a una zona del campo donde el Real Madrid ya cuenta con varias alternativas. En la plantilla figuran Fran García, Ferland Mendy y Carreras, este último incorporado durante el último verano desde el Benfica. Esta acumulación de jugadores para el mismo puesto genera un escenario de competencia exigente y deja abierta la puerta a futuras salidas o reestructuraciones.

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El posible traspaso de Cucurella se suma a otros movimientos que prepara el club blanco para la próxima temporada, como Konaté, Dumfries y Bernardo Silva figuran en la lista de futuras incorporaciones, aunque ninguno de estos traspasos ha sido oficializado hasta el momento. Estas gestiones forman parte de la estrategia de renovación que impulsa José Mourinho en su regreso al banquillo del Santiago Bernabéu.

El futbolista Marc Cucurella (REUTERS/Kacper Pempel)

La operación entre Real Madrid y Chelsea estarían ya puliendo los últimos detalles económicos del acuerdo, que terminaría por cerrarse tras el Mundial 2026. El club blanco busca cerrar la llegada de Cucurella a la plantilla antes de que su actuación en la cita mundialista puede elevar todavía más el precio por el futbolista.

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Cucurella, un fichaje para reforzar la plantilla

El fichaje de Cucurella se produce en un contexto de intensa actividad en las oficinas del Real Madrid. La entidad presidida por Florentino Pérez apuesta por reforzar el equipo de cara a los próximos desafíos deportivos, coincidiendo con la segunda etapa de José Mourinho como técnico. El entrenador portugués, conocido por su exigencia y su capacidad para liderar proyectos ambiciosos, tendrá a disposición una plantilla con múltiples opciones en la defensa, lo que podría derivar en nuevas decisiones estratégicas respecto a la composición del grupo.

José Mourinho ha sido anunciado por Florentino Pérez como el nuevo entrenador del Real Madrid si sale elegido como presidente el 7 de junio (@Florentino2026_)

La inminente llegada de Marc Cucurella al Real Madrid representa un golpe de efecto en el mercado y en el entorno del fútbol español. El jugador, formado en la cantera del Barcelona y consolidado en la Premier League, se prepara para afrontar el Mundial como titular en el esquema de España. Con este fichaje el Real Madrid da un golpe de efecto y sorpresa ante la llegada de un jugador que nadie esperaba. Y no solo eso, sino que parecía más cerca de fichar por el Atlético de Madrid o el FC Barcelona que por el club blanco. No será hasta desde de la cita mundialista cuando probablemente se de a conocer de forma oficial el fichaje, aunque parece que el acuerdo ya está en fases avanzadas.

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