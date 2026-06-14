Escocia-Haití, en vídeo: los mejores momentos que han llevado hasta la victoria al líder del grupo C

Mundial 2026 - Haití 0 - Escocia 1 - ES

El estadio de Boston ha sido el escenario donde haitianos y escoceses se han visto las caras por primera vez en un partido oficial. Con un juego muy ajustado, ambos equipos han tratado de sobresalir entre carrera y carrera. No obstante, ha sido la selección de Escocia la que ha trasladado al marcador el tesón demostrado durante el partido. Con una victoria 1-0 obtenida en el primer tiempo, el equipo centroamericano ha luchado hasta el final su posición en el grupo C.

La selección haitiana ha afrontado con este partido su debut en el Mundial 2026, y su segunda vez en la historia del fútbol, tras haber perdido el último amistoso contra Perú 2-1. Por su parte, los escoceses regresan a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia y una preparación que se ha saldado con dos victorias amistosas: un 4-1 contra Curazao y un 4-0 contra Bolivia, a la que se suma el triunfo actual.

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El jugador escocés John McGinn, en su debut en el Mundial 2026, contra Haití, mientras celebra un gol. / Reuters - Winslow Townson

El primer gol de la noche llegaba en el minuto 27, con el remate de John MacGinn y bajo sospecha de un fuera de juego. Tras un par de minutos de comprobaciones, los árbitros coincidían en que la anotación era válida. Pese a un marcador que se ha decantado por la selección escocesa con prontitud, Haití ha marcado un ritmo amenazante, lo que ha generado varios tiros a puerta que han hecho mantener el aliento de la afición contraria.

A siete minutos de la media parte, el colegiado sacaba la primera tarjeta amarilla del partido para Jean Ricner Bellegarde, centrocampista haitiano. Hecho que volvía a repetirse tras el inicio del segundo tiempo. En esta ocasión, la falta recaía sobre el escocés Hickey por cortar un contragolpe de Haití.

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El partido se ha llevado acabo tras conocerse el empate de sus compañeros de grupo, Brasil y Marruecos, cuyo enfrentamiento reñido ha finalizado en un 1 a 1, con los goles de Ismael Saibari y Vinícius Jr. A modo de anécdota, se ha visto al legendario cantante Rod Stewart, fan del Celtic Football Club, en las gradas del estadio de Boston para apoyar a la selección escocesa, de la que forma parte como seguidor.

Los jugadores de Haití Wilson Isidor y el escocés Lewis Ferguson, en el estadio de Bosto. / Reuters - Winslow Townson

Dos equipos novatos en un Mundial se disputan su posición en la fase de grupos

El equipo centroamericano está dirigido por Sébastien Migné, el técnico francés que ha devuelto a la selección de Haití la posibilidad de pisar un Mundial tras 52 años. Aunque el camino hasta la competición internacional no ha sido fácil: por cuestiones de seguridad, el equipo se ha clasificado lejos de casa y ha disputado partidos como local fuera de su territorio. La sede principal durante su eliminatoria ha sido, ni más ni menos que, Curazao.

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Por su parte, la selección escocesa cuenta con todo un veterano para entrenar a sus jugadores. Steve Clarke, exjugador y exentrenador, es la voz cantante del equipo desde 2019. Este verano, las esperanzas que ha aglutinado Clarke en una misma selección miran hacia Scott McTominay, John McGinn (el primer goleador de la noche), Andy Robertson y Ché Adams.

La victoria escocesa, de la mano de John McGinn

Poco antes de empezar el segundo partido del grupo C, se conocía la alineación de ambas selecciones. En el lado escocés, destaca el capitan, Robertson, cuya posición es lateral izquierdo. En el mediocampo, destacan McTominay y McGinn, con una gra forma física, seguido de Ché Adams, delantero del Torino Futbooll Club. La lista de confirmados se completa con Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry; Lewos Ferguson; Ben Gannon-Doak y Lawrence Shankland.

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Imagen aérea del área en el estadio de Boston, con jugadores tanto de Haití como Escocia. / REUTERS - Brian Snyder

Por la parte de Haití, destacan, principalmente, sus contradelanteros, Wilson Isidor y Johny Placide. La lista la completan Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hannes Delcroix, Martin Expérience, Danley Jean-Jacques, Jean-Ricner Bellegarde, Louicius Deedson, Ruben Providence y Frantzdy Pierrot.