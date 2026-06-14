España

El Congreso destina 920.000 euros para que los diputados puedan hablar en euskera, catalán y gallego

En el ejercicio de 2025, la Cámara Baja gasta una media diaria de 2.500 euros, entre intérpretes, subtitulados y transcripciones

Guardar
Google icon
Los pinganillos de los diputados antes de iniciar una sesión plenaria. (Eduardo Parra/Europa Press)
Los pinganillos de los diputados antes de iniciar una sesión plenaria. (Eduardo Parra/Europa Press)

El Congreso ha gastado 919.669,49 euros para traducir, interpretar, transcribir y subtitular al castellano las intervenciones de los diputados que hablan en euskera, catalán y gallego. Desde que se aprobó el uso de lenguas cooficiales en el Congreso, la Cámara Baja ha gastado una media de 76.600 euros al mes, 17.700 euros a la semana y unos 2.500 euros al día.

La distribución mensual del gasto ha seguido lógicamente el ritmo de la actividad parlamentaria. El mes de mayo fue el más caro con 101.041,29 euros, seguido de octubre con 82.750,93 euros y noviembre con 76.617,68 euros. Por el otro lado, agosto registró 4.260,17 euros, enero 14.991,42 euros y julio 23.979 euros, todos ellos meses de parón parlamentario.

PUBLICIDAD

La mayor parte del gasto se ha concentrado en la interpretación. Según los datos del portal de transparencia difundidos por la agencia de noticias Europa Press, esa partida ha sumado 660.359,92 euros para cubrir 66 sesiones plenarias, dos reuniones de la Diputación Permanente y 285 comisiones celebradas durante el año.

La reforma del Reglamento que normalizó el uso de las lenguas cooficiales salió adelante en septiembre de 2023. Lo hizo como parte de la exigencia de ERC y Junts para apoyar la Presidencia de Francina Armengol, lo que permitió a PSOE y Sumar alcanzar la mayoría en la Mesa de la Cámara.

PUBLICIDAD

El subtitulado supera los 200.000 euros y el catalán concentra más uso

El subtitulado al castellano fue la segunda partida más cara, ya que superó los 200.000 euros. En concreto, el Congreso invirtió 201.528,11 euros en ese servicio durante 2025. También en este caso, mayo, noviembre y octubre fueron los meses con mayor desembolso: 34.338,534 euros, 32.825 euros y 27.612,99 euros, respectivamente. Enero y agosto quedaron en el nivel más bajo, con importes que apenas llegaron a los 1.000 euros.

Los servicios de transcripción de intervenciones en lenguas distintas del castellano ascendieron a 33.113,16 euros durante todo el año pasado. La traducción de textos, iniciativas y discursos añadió otros 24.668,03 euros.

Borja Sémper (PP) realiza parte de su discurso en euskera un día después de decir que su partido no utilizaría las lenguas cooficiales para "no hacer el canelo"

El Portal de Transparencia del Congreso de los Diputados ha rechazado detallar el coste desglosado por lengua y alegó que facilitar esa información exigiría “una acción previa de reelaboración para su divulgación”. Aun así, se da por hecho que el catalán concentra la mayor reserva de recursos por el peso de Cataluña en escaños y por su uso exclusivo o mayoritario por parte de Junts per Catalunya, Esquerra y varios diputados de En Comú y Compromís.

Las lenguas cooficiales aterrizaron en el Congreso el pasado septiembre de 2023 tras aprobarse por mayoría absoluta y con los votos negativos de PP y Vox. Aquella sesión es recordada porque fue un debate bronco en el que los representantes del partido de Santiago Abascal llegaron a abandonar el hemiciclo al inicio de la sesión como gesto de protesta.

Esa modificación reglamentaria recibió 176 votos a favor, 169 en contra y dos abstenciones. Aunque el uso de las lenguas cooficiales pudo arrancar de inmediato en los plenos, el contrato para los servicios de traducción, interpretación, transcripción y subtitulado en directo al castellano no se adjudicó hasta un año después, con un presupuesto máximo de 12,5 millones de euros para cuatro años.

Temas Relacionados

PPEspaña-NacionalVoxJunts per CatalunyaEspaña NoticiasCongreso de los Diputados

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 14 junio

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 14 junio

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Como cada domingo, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

17 personas resultan heridas tras volcar un tren turístico en Cártama (Málaga)

Los 18 heridos fueron atendidos por sanitarios y trasladados a distintos centros hospitalarios, bien en ambulancia o por sus propios medios

17 personas resultan heridas tras volcar un tren turístico en Cártama (Málaga)

Así afecta el omega-3 a la salud de las personas con altos niveles de triglicéridos y colesterol

Este tipo de grasa puede ayudar a disminuir las arritmias y las presión arterial

Así afecta el omega-3 a la salud de las personas con altos niveles de triglicéridos y colesterol

Un repartidor de pizza se pelea con sus compañeros por intentar irse a casa antes de tiempo: la empresa le despide, pero un juez considera que es improcedente

El trabajador avisó que se marchaba porque no había carga de trabajo y porque debía “levantarse a las 5 de la mañana” para efectuar un servicio de autobús para otra empresa

Un repartidor de pizza se pelea con sus compañeros por intentar irse a casa antes de tiempo: la empresa le despide, pero un juez considera que es improcedente
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un repartidor de pizza se pelea con sus compañeros por intentar irse a casa antes de tiempo: la empresa le despide, pero un juez considera que es improcedente

Un repartidor de pizza se pelea con sus compañeros por intentar irse a casa antes de tiempo: la empresa le despide, pero un juez considera que es improcedente

El Poder Judicial destinará 3 millones de euros para cuidar la salud de los magistrados y que así puedan trabajar de forma “independiente e imparcial”

El móvil que complica a Zapatero: qué debe demostrar la Audiencia Nacional para convertir los mensajes del exdirectivo de Plus Ultra en una prueba válida

Aviones de combate de Suecia despegan de una base aérea en el Ártico para el mayor ejercicio aéreo anual de la OTAN

Vídeo: Así ha sido la persecución de la Guardia Civil y la Gendarmería Real Marroquí para interceptar casi 4.800 kilos de hachís en el Estrecho

ECONOMÍA

El ‘milagro económico’ español no retiene a sus propios ciudadanos: la fuga de talento volvió a crecer en 2024

El ‘milagro económico’ español no retiene a sus propios ciudadanos: la fuga de talento volvió a crecer en 2024

Estos son los riesgos de comprarse una vivienda en suelo rustico en 2026: una oportunidad entre multas y demolición

El ayuntamiento de Londres confisca un piso alquilado por la primera dama de un país africano

Es legal que los caseros prohíban a los inquilinos fumar en el piso, pero deben dejarlo muy claro en el contrato

El precio de la vivienda se acerca a la burbuja: once comunidades superan los máximos históricos de 2008

DEPORTES

Australia-Turquía en el Mundial, en vídeo: del gol de Irankunda a la frustración de Arda Güler en una de las primeras sorpresas del torneo

Australia-Turquía en el Mundial, en vídeo: del gol de Irankunda a la frustración de Arda Güler en una de las primeras sorpresas del torneo

Escocia-Haití, en vídeo: los mejores momentos que han llevado hasta la victoria al líder del grupo C

Brasil-Marruecos, en vídeo: la selección africana dicta el ritmo y la Canarinha empata con Vinícius Jr.

Qatar-Suiza, en vídeo: del cabezado de Khoukhi para el 1-1 a la euforia de los qataríes, que logran el primer punto de su historia y con Lopetegui de entrenador

El mal recuerdo de De la Fuente con España del árbitro que dirigirá el debut contra Cabo Verde: la lesión de Dani Ceballos y la falta de “suerte”