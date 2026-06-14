El Congreso destina 920.000 euros para que los diputados puedan hablar en euskera, catalán y gallego

Los pinganillos de los diputados antes de iniciar una sesión plenaria. (Eduardo Parra/Europa Press)

El Congreso ha gastado 919.669,49 euros para traducir, interpretar, transcribir y subtitular al castellano las intervenciones de los diputados que hablan en euskera, catalán y gallego. Desde que se aprobó el uso de lenguas cooficiales en el Congreso, la Cámara Baja ha gastado una media de 76.600 euros al mes, 17.700 euros a la semana y unos 2.500 euros al día.

La distribución mensual del gasto ha seguido lógicamente el ritmo de la actividad parlamentaria. El mes de mayo fue el más caro con 101.041,29 euros, seguido de octubre con 82.750,93 euros y noviembre con 76.617,68 euros. Por el otro lado, agosto registró 4.260,17 euros, enero 14.991,42 euros y julio 23.979 euros, todos ellos meses de parón parlamentario.

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La mayor parte del gasto se ha concentrado en la interpretación. Según los datos del portal de transparencia difundidos por la agencia de noticias Europa Press, esa partida ha sumado 660.359,92 euros para cubrir 66 sesiones plenarias, dos reuniones de la Diputación Permanente y 285 comisiones celebradas durante el año.

La reforma del Reglamento que normalizó el uso de las lenguas cooficiales salió adelante en septiembre de 2023. Lo hizo como parte de la exigencia de ERC y Junts para apoyar la Presidencia de Francina Armengol, lo que permitió a PSOE y Sumar alcanzar la mayoría en la Mesa de la Cámara.

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El subtitulado supera los 200.000 euros y el catalán concentra más uso

El subtitulado al castellano fue la segunda partida más cara, ya que superó los 200.000 euros. En concreto, el Congreso invirtió 201.528,11 euros en ese servicio durante 2025. También en este caso, mayo, noviembre y octubre fueron los meses con mayor desembolso: 34.338,534 euros, 32.825 euros y 27.612,99 euros, respectivamente. Enero y agosto quedaron en el nivel más bajo, con importes que apenas llegaron a los 1.000 euros.

Los servicios de transcripción de intervenciones en lenguas distintas del castellano ascendieron a 33.113,16 euros durante todo el año pasado. La traducción de textos, iniciativas y discursos añadió otros 24.668,03 euros.

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Borja Sémper (PP) realiza parte de su discurso en euskera un día después de decir que su partido no utilizaría las lenguas cooficiales para "no hacer el canelo"

El Portal de Transparencia del Congreso de los Diputados ha rechazado detallar el coste desglosado por lengua y alegó que facilitar esa información exigiría “una acción previa de reelaboración para su divulgación”. Aun así, se da por hecho que el catalán concentra la mayor reserva de recursos por el peso de Cataluña en escaños y por su uso exclusivo o mayoritario por parte de Junts per Catalunya, Esquerra y varios diputados de En Comú y Compromís.

Las lenguas cooficiales aterrizaron en el Congreso el pasado septiembre de 2023 tras aprobarse por mayoría absoluta y con los votos negativos de PP y Vox. Aquella sesión es recordada porque fue un debate bronco en el que los representantes del partido de Santiago Abascal llegaron a abandonar el hemiciclo al inicio de la sesión como gesto de protesta.

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Esa modificación reglamentaria recibió 176 votos a favor, 169 en contra y dos abstenciones. Aunque el uso de las lenguas cooficiales pudo arrancar de inmediato en los plenos, el contrato para los servicios de traducción, interpretación, transcripción y subtitulado en directo al castellano no se adjudicó hasta un año después, con un presupuesto máximo de 12,5 millones de euros para cuatro años.