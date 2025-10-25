Las otras veces que el rey Felipe VI se ha emocionado en los Premios Princesa de Asturias y la complicidad de la princesa Leonor y Sofía

La reina Sofía, la princesa Leonor, el rey Felipe VI, la reina Letizia y la infanta Sofía salen del Teatro Campoamor tras asistir a la ceremonia de entrega de los 'Premios Princesa de Asturias 2025', a 24 de octubre de 2025, en Oviedo, Asturias (España). (Raúl Terrel / Europa Press)

Ha sido inolvidable. Los Premios Princesa de Asturias 2025 quedarán para siempre en el recuerdo de la Familia Real. Y es que, por primera vez, el rey Felipe VI ha cedido su testigo a su primogénita, la princesa Leonor, quien ha sido la encargada de cerrar la ceremonia y convocar la siguiente edición de los galardones. Sin embargo, esto no ha sido todo.

El esposo de la reina Letizia no ha podido evitar emocionarse al pronunciar su significativo discurso. Después de que la hermana de la infanta Sofía dedicase una carta a cada uno de los premiados, el monarca ha afirmado que la joven será la encargada de dirigir los Premios Princesa de Asturias a partir de 2026. “Me corresponde, creo yo, ir cediéndole ya este espacio, como heredera de la Corona y Presidenta de Honor de la Fundación desde hace 11 años”, ha asegurado, sin poder evitar emocionarse al anunciar la responsabilidad que ha asumido la royal española.

La primera vez que pudimos ver al monarca emocionarse al contemplar con sus propios ojos el protagonismo que va asumiendo su hija como miembro de la Casa Real fue en 2019. Entonces, ella apenas tenía 13 años y, aun con los nervios a flor de piel, se subió al estrado para pronunciar su primer discurso oficial en la ceremonia de entrega de los galardones. Sumamente orgulloso, el soberano no dejaba de observar a su entonces pequeña Leonor.

En los años 2020 y 2021, la imagen fue similar. Pese a las medidas sanitarias tomadas por la pandemia de la Covid-19, la familia real no se ausentó en esta gran cita. Algunas de los momentos que han quedado para el recuerdo ha sido el significativo gesto que Felipe VI tuvo con su hija, después que esta pronunciase su discurso. El soberano no dudó en tomarla de la mano cuando esta volvía a sentarse a su lado. Un gesto con el que dejaba entrever el gran orgullo que sentía por ella.

El rey Felipe VI (d) y la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2021 en el Teatro Campoamor, a 22 de octubre de 2021, en Oviedo, Asturias, (España). (Jorge Peteiro - Europa Press)

Su primer discurso largo durante la ceremonia fue en 2022, un fundamental paso con el que asumió su rol como Princesa de Asturias y futura heredera del trono. Algo que también fue palpable en la entrega de premios posteriores. A medida que la joven ha ido adquiriendo un mayor protagonismo en los Premios, su progenitor ha ido otorgándole más responsabilidades. Eso sí, sin dejar de sentir una gran honra y satisfacción por ver cómo Leonor consolida su imagen como heredera al trono.

Su mano derecha

Y, mientras su padre la acompaña como si fuese un guía para ella, a su lado siempre ha estado su madre, la reina Letizia, y su mano derecha, su hermana, la infanta Sofía. En cada uno de los actos que las hijas de los reyes han protagonizado, ha sido evidente la sintonía y complicidad que derrocha con Sofía.

La infanta Sofía y la princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias 2025

Siempre están al pendiente la una de la otra, compartiendo risas, comentarios o, incluso, corrigiendo algún que otro despiste protocolario. En la alfombra previa a la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025, se ha podido ver a la reina arreglándole el pelo a su primogénita, mientras que esta hacía lo propio con la benjamina de la familia. Ambas entraron al Teatro Campoamor de la mano y, tras saludar a sus abuelas, Paloma Rocasolano y la reina Sofía, continuaron juntas hacia el interior del recinto.

En otro momento de la ceremonia, Leonor mostró un gran aplomo en el manejo de las normas protocolares cuando corrigió de manera afectuosa el ‘error’ que había cometido su hermana. Con la idea de que Sofía asumiese su lugar correspondiente, la ha movido hacia la derecha con suma discreción. Y es que su cambio de posición tuvo lugar mientras se daban un abrazo. No cabe duda que la una es el mayor apoyo de la otra. Tanto es así que Leonor no se olvidó de ella en su discurso: “Las hermanas cómplices son nuestras grandes compañeras de viaje”.