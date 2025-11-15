España Cultura

Quiénes son los dos artistas que Pedro Sánchez recomienda más allá de Rosalía: uno de ellos toca pronto en España

La visita del Presidente del Gobierno a Radio3 dejó bastantes titulares y otras tantas sugerencias musicales

13/11/2025 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita al programa 'Generación Ya', de RNE SOCIEDAD RADIO 3

La visita de Pedro Sánchez a Radio3, una de las cadenas de radio más interesantes del panorama musical español, ha dejado varios titulares, pero también alguna que otra recomendación musical. Ya era de sobra conocida la afición del Presidente del Gobierno por la música, su pasión por acudir a conciertos y festivales e incluso su dedicación a descubrir nuevos grupos y artistas nacionales e internacionales a través de Radio3. Todo esto es algo que reveló en otra de sus entrevistas más distendidas, cuando pasó por el conocido podcast La pija y la quinqui. Pero ahora se ha hecho más visible con la participación directa del político dentro del programa Generación Ya de la cadena de radio nacional.

“Yo bebo mucho de Radio 3. Toda la cultura que tengo musical respecto a lo que es España en este 2025 y desde hace ya muchos años”, revelaba el presidente en su paso por el programa. “Me nutro mucho de vuestras propuestas musicales, de las propuestas que hacéis”, añadía, antes de ser preguntado por Rosalía y otras cuestiones que tienen más que ver con la música que con el mundo de la política, aunque afirme que a veces necesita precisamente escuchar Radio3 para despejarse de la actualidad política.

Además de confesar que ha escuchado Lux, el nuevo álbum de Rosalía, “del tirón” y describirlo como “una maravilla”, Sánchez aprovechó para revelar sus dos artistas más escuchados de 2025, o sin duda de los que más le han gustado. “El disco de Destroyer me gusta mucho. Me ha sorprendido, no conocía mucho a ese grupo y me ha encantado”, decía el presidente, refiriéndose a la formación originaria de Vancouver y liderada por Dan Bejar. “Luego soy muy fan de Sharon Van Etten”, añadía, y justificaba su respuesta. “Soy más de mujeres cantantes que de hombres”, afirmaba con naturalidad, antes de reflexionar con que en España estamos ante “una gran explosión de talento musical”, entre la que mencionaría nombres como Cala Vento o Restinga.

Destroyer y Sharon Van Etten, dos de los artistas más escuchados por Pedro Sánchez durante este año

Dos nuevos discos y una gran gira por España

Sánchez menciona no por casualidad a dos artistas internacionales -Destroyer son canadienses mientras que Sharon Van Etten es de Nueva Jersey, Estados Unidos- que han publicado álbum este mismo año. El primero lo hizo a finales de marzo con Dan’s Boogie, en el que la banda de Dan Bejar da un pequeño giro con respecto a sus anteriores trabajos: "No teníamos ningún concepto en mente, lo cual quizá sea la primera vez en mucho tiempo. Solo queríamos crear algo que nos pareciera genial. Al principio era un poco vergonzoso. Pensaba: ‘Vaya, esto suena demasiado a nosotros’. Pero luego sentí que, en cierto modo, había algo diferente en comparación con el sonido que teníamos, digamos, hace 20 años", contaba Bejar en una entrevista.

Lo más curioso de todo es que el presidente se equivoca al decir que se le ha pasado el concierto, porque en realidad Destroyer no ha llegado aun a España. La banda formada en 1995 se encuentra actualmente en plena gira y tiene pensado aterrizar en nuestro país a partir del día 20, con una primera actuación en la Monkey Week de SON Estrella Galicia en el Puerto de Santamaría, Cádiz. Después lo hará en San Sebastián, para continuar con Santander, Valencia y terminar el día 24 en Madrid, con un gran show en el Teatro Magno. Habrá que esperar algo más para ver a Sharon Van Etten por nuestras tierras, ya que se encuentra de gira por Australia y de momento no ha confirmado fechas en España. Los festivales ya pueden tomar nota de a quién incorporar a su cartel.

