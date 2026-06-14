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Brasil-Marruecos, en vídeo: la selección africana dicta el ritmo y la Canarinha empata con Vinícius Jr.

La selección de Carlo Ancelotti ha acelerado el juego en la segunda parte tras el 1 a 1, frente a una selección marroquí que ha arrancado fuerte desde el inicio del partidolos

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Mundial 2026 - Brasil 1 - Marruecos 1 - ES

El Estadio Nueva York Nueva Jersey ha sido la sede del primer encuentro del grupo C, en el que se han visto las caras dos de las selecciones que parten como favoritas para ganar el Mundial 2026: la brasileña, que ha dominado los tiros a puerta en la segunda mitad del partido, y la marroquí. El equipo africano ha dominado el juego al arranque del encuentro, con un gol que llegaba en el minuto 21, de la mano de Ismael Saibari, frente a un Brasil rezagado. No obstante, la selección Canarinha salía al ataque y Vinícius Jr. empataba diez minutos después.

El 1-0 ha llegado tras una asistencia de Brahim Díaz. El mediocampista del PSV Eindhoven definió por encima y venció al arquero Alisson, tal y como narraba la Agencia EFE. La jugada ha dejado un dato curioso: Díaz nació hace 26 años en Málaga y el goleador (Saibari) hace 25 en Tarrasa, ambos en España. El empate ha llegado 11 minutos después con una maniobra individual de Vinícius, quien ha marcado el 1-1 con un remate.

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El colegiado encargado del juego ha sido el esloveno Slavko Vincic, quien en el primer tiempo ha pitado dos tarjetas amarillas para la selección brasileña: la primera falta llegaba en el minuto 37, para el centrocampista Casemiro; y la segunda no tardaba en pitarse e iba a parar al defensa Roger Ibáñez. Con el segundo tiempo, Carlo Ancelotti cambiaba a los dos sancionados por Danilo y Fabinho.

En la segunda parte, menos accidentada y más equilibrada que la primera, se han visto un par de contrataques de Raphina que han encendido a la afición brasileña en las gradas. No obstante, Bono, el portero marroquí, paraba dos tiros a puerta que hacían disminuir un horizonte victorioso del equipo de Ancelotti. Para rematar, los africanos dejaban escapar una oportunidad de oro en el tiempo de descuento. “Triste por el resultado”, aseguraba Vinícius Jr. tras el final del partido, del que resaltaba el calor en la ciudad estadounidense.

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El jugador marroquí Ismael Saibari celebra el primer gol de la noche en el estadio Nueva York Nueva Jersey, en el primer cara a cara del grupo C de la fase de grupos. / Reuters - Caean Couto
El jugador marroquí Ismael Saibari celebra el primer gol de la noche en el estadio Nueva York Nueva Jersey, en el primer cara a cara del grupo C de la fase de grupos. / Reuters - Caean Couto

Dos de las favoritas del Mundial 2026, el debut de Carlo Ancelotti y un primer susto para Brasil

La pentacampeona quedó en séptima posición en el Mundial de 2022, frente a la selección de Marruecos, que quedó cuarta tras caer en semifinales contra Croacia. Ahora, la selección marroquí parte como una de las favoritas tras obtener la mejor clasificación del continente africano y llevar 28 partidos consecutivos sin perder.

Por su parte, el equipo de un también debutante Carlo Ancelotti ha llegado confiado a una cita que ha estado reñida desde el minuto uno, tras haber conseguido imponerse en sus dos últimos amistosos: goleó a Panamá 6-2 y quedó 2-1 contra Egipto. La Verdeamarela, con más victorias mundialistas a sus espaldas que ninguna otra selección, ha contado con estrellas como el defensor Gabriel Magalhães desde el inicio o el primer goleador de la noche para el equipo latinoamericano, Vinícius Jr..

Pese a la ausencia de Neymar sobre el campo, el paulista ha estado presente en el banquillo, lo que ha alentado a los seguidores del equipo Canarinha, tras las expectativas “muy altas” de Ancelotti de que Neymar vuelva a la competición “la semana que viene”. También se ha visto a Ronaldinho en las gradas apoyando a su selección.

El jugador de la selección brasileña Vinícius Júnior celebra su primer gol en la fase de grupos del Mundial 2026, tras empatar en el encuentro contra Marruecos, en el estadio de Nueva York Nueva Jersey. / Reuters - Vincent Carchietta
El jugador de la selección brasileña Vinícius Júnior celebra su primer gol en la fase de grupos del Mundial 2026, tras empatar en el encuentro contra Marruecos, en el estadio de Nueva York Nueva Jersey. / Reuters - Vincent Carchietta

Para ver los próximos partidos de Brasil habrá que esperar hasta el 19 de junio, en el Estadio de Philadelphia, contra la selección de Haití; y el 24 de junio en el Estadio de Miami, contra Escocia. Por su parte, Marruecos se verá las caras en Boston contra los escoceses, el 19 de junio, y en Atlanta contra Haití, el 24 de junio. Habrá que esperar a esta madrugada, tras el partido entre Escocia y Haití para conocer la primera clasificación del grupo C.

Los jugadores que han llevado al empate a Brasil y Marruecos: los jóvenes de 25 años Ismael Saibari y Vinícius Jr.

Brasil ha debutado este domingo en el Mundial 2026 frente a Marruecos con un tridente de ataque formado por Vinícius Júnior, Raphinha e Igor Thiago. El partido ha definido a ambas selecciones como potentes, a la espera de conocer el resultado del partido entre Haití y Escocia esta madrugada.

El italiano Carlo Ancelotti ha alineado a Alisson; Douglas Santos, Marquinhos, Magalhães y Roger Ibáñez; Casemiro, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá; más el trío ofensivo. También ha habido cierta sorpresa en el once: los laterales Santos e Ibáñez y la presencia de Thiago, que “parece haberle quitado el puesto a Matheus Cunha”.

El brasileño Raphinha en acción, con el jugador de la selección marroquí Achraf Hakimi, en el estadio Nueva York Nueva Jersey. / REUTERS - Dylan Martinez
El brasileño Raphinha en acción, con el jugador de la selección marroquí Achraf Hakimi, en el estadio Nueva York Nueva Jersey. / REUTERS - Dylan Martinez

En Marruecos, el seleccionador Mohamed Ouahbi ha presentado un medio reforzado y ha dejado a Brahim Díaz como único punta. El equipo inicial ha sido Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Azzedine Ounahi, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari; y Díaz.

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