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Qatar-Suiza, en vídeo: del cabezado de Khoukhi para el 1-1 a la euforia de los qataríes, que logran el primer punto de su historia y con Lopetegui de entrenador

Suiza se relajó demasiado después de adelantarse en el marcador de penalti y terminó quedándose sin los tres puntos en un Grupo B que está ahora con un cuádruple empate

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¡Saltó la sorpresa! Qatar llegaba al Mundial como una de las selecciones más débiles, pero Suiza se relajó demasiado: el equipo de la península arábiga ha logrado lo que parecía imposible y ha empatado 1 a 1 en un partido en el que solo hubo historia en los últimos dos minutos.

En los primeros minutos del encuentro, la primera oportunidad fue para los qataríes, tras un grave error de Akanji, que no aprovechó Edmilson. Era apenas el minuto 2 del encuentro, pero a partir de ahí arrancó el monólogo de los suizos, que duró el resto de la primera parte.

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Liderados por Granit Xhaka, que junto con Ricardo Rodríguez se convirtió en el jugador con más partidos con la camiseta de Suiza en Mundiales, la selección europea movió el balón con paciencia hasta que poco a poco fueran apareciendo las oportunidades. Y no tardaron mucho en llegar: en el minuto 6, Ndoye tuvo una ocasión clarísima que salvó el guardameta qatarí; en el minuto 10, el extremo del Nottingham Forest tuvo un disparo incluso más claro desde la zona del penalti; y en el minuto 13, tanto fue el cántaro a la fuente que... En ese momento, el guardameta qatarí atropelló a Freuler, aunque la jugada parecía en posible fuera de juego. Pero el VAR dijo lo contrario y se pitó penalti. Embolo lo marcó con tranquilidad.

Embolo marca el penalti. (Eloisa Lopez/Reuters)
Embolo marca el penalti. (Eloisa Lopez/Reuters)

Una vez inaugurado el marcador, la tónica del partido siguió siendo la misma. Los suizos buscaron no perder el orden para no llevarse disgustos inesperados, mientras insistían por los extremos en busca del segundo. Pero los qataríes, con el español Lopetegui al frente en el banquillo, aguantaron con dignidad durante los primeros 45 minutos. Incluso tuvieron una buena oportunidad en el minuto 42, que salvó el portero suizo.

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Lopetegui, seleccionador de Qatar, durante el partido. (Reuters/David Gonzales)
Lopetegui, seleccionador de Qatar, durante el partido. (Reuters/David Gonzales)

Más de lo mismo en la segunda parte

En la segunda parte, la dinámica continuó, pero los suizos no fueron capaces de volver a batir la portería qatarí. Y de pronto, la selección de Qatar se encontró con que tenía el partido en una posición casi ideal: en un encuentro en el que se anticipaba que podía perder por goleada, llegó a los últimos minutos a solo un tanto de lograr un empate que podía ser histórico para ellos.

Y así ocurrió. En el minuto 94, a solo dos del final, un centro encuentra un cabezazo inapelable de Boualem Khoukhi, un defensa central que se había animado a buscar el milagro, y el balón acabó dentro. Ha sido el segundo gol de Qatar en la historia de los Mundiales.

Boualem Khoukhi.
A pura emoción, la celebración de Boualem Khoukhi para empate de Qatar ante Suiza. (Reuters)

De pronto con prisa, Suiza tuvo un último intento, pero el partido acabó con un 1-1 en el que hubo más emoción en los últimos 120 segundos que en todos los demás. Qatar logra su primer punto en la historia de este torneo y lo celebró como un triunfo (incluso cuando fue anfitrión, perdió los tres partidos), y Suiza se marcha con muchas dudas.

Tras la primera jornada del Grupo B, los cuatro equipos quedan empatados con 1 punto: Suiza, Qatar, Canadá y Bosnia, que un día antes también empataron a 1.

Los siguientes encuentros del Grupo B enfrentarán a Suiza frente a Bosnia (el jueves 18 a las 21 horas en España) y a Qatar contra Canadá (a las 12 de la noche del viernes 19). Para Canadá, que tampoco ha ganado un partido en un Mundial, será la gran oportunidad de romper esa racha.

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