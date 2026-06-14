La preciosa ciudad vasca en la que creció Oyarzabal: está rodeada por la naturaleza y destaca por sus edificios históricos

Oyarzabal sobre Eibar. (Montaje de Infobae)

España es una de las grandes favoritas para ganar el Mundial que se celebra en México, Canadá y Estados Unidos. Para ello, uno de los futbolistas a los que se encomienda la selección española es Mikel Oyarzabal.

El delantero vasco es uno de los estandartes de La Roja por su capacidad ofensiva y la facilidad que tiene para asociarse entre líneas. Esto es algo que conocen a la perfección en Eibar, la ciudad de algo más de 27.000 habitantes que vio crecer al futbolista que milita en la Real Sociedad.

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Eibar se encuentra en la provincia de Gipuzkoa, en pleno País Vasco, al norte de España. Situada en un entorno montañoso, entre valles y laderas, esta localidad industrial ha estado históricamente muy ligada a la fabricación de armas y a la industria metalúrgica, un sector que marcó durante décadas su desarrollo económico.

Hoy en día, Eibar ha sabido reinventarse sin perder su esencia industrial. La ciudad combina este pasado con una fuerte identidad vasca y un entorno natural muy interesante para aquellas personas que buscan destinos menos masificados.

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Qué ver en Eibar

A pesar de su tamaño, Eibar concentra un notable patrimonio histórico y cultural que refleja su evolución a lo largo de los siglos. Uno de sus principales símbolos es la iglesia de San Andrés, situada en el casco urbano. Se trata de un templo de origen medieval reconstruido en el siglo XV, que destaca por su sobriedad arquitectónica y por elementos como sus capiteles y su fachada norte, considerados de gran valor artístico.

Iglesia San Andrés, Eibar. (Wikimedia Commons)

Muy vinculado a la identidad local está también el Museo de la Industria Armera, que permite entender el pasado industrial de la ciudad. Eibar fue uno de los grandes centros fabricantes de armas de Europa, y este espacio muestra esa evolución histórica, así como la posterior diversificación hacia otros sectores como las bicicletas o las máquinas de coser.

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En pleno centro se encuentra el Ayuntamiento, un edificio de finales del siglo XIX que conserva en su fachada algunas marcas visibles de la Guerra Civil, un detalle que recuerda la importancia estratégica de la localidad durante ese periodo.

Ayuntamiento Eibar

Fuera del núcleo urbano, el santuario de Arrate es uno de los enclaves más llamativos. Situado en un entorno natural elevado, ofrece vistas del valle y alberga la imagen de la Virgen de Arrate, una de las devociones más arraigadas en la ciudad.

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Para quienes buscan naturaleza, Eibar está rodeada de montes que permiten realizar rutas de senderismo hacia zonas como el monte Urko o el entorno de Kalamua, lo que refuerza su atractivo como destino.

La gastronomía como pieza clave

La gastronomía de Eibar refleja la tradición culinaria del País Vasco, reconocida por la calidad de sus productos y el respeto por la cocina local. En la zona destacan platos como el bacalao al pil pil, la merluza a la koskera o las carnes a la brasa, elaboradas con materias primas de proximidad.

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También son habituales los pintxos, protagonistas en los bares del centro, donde la vida social gira en torno a ellos. A ello se suman los productos de caserío, como quesos, verduras y sidras, que completan una oferta gastronómica muy característica.