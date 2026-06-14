Cómo hacer una ensalada tropical de arroz: una receta veraniega con una fusión mediterránea

Ensalada tropical de arroz (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ensalada tropical de arroz es uno de esos platos que reinan en las mesas veraniegas. Su contraste entre ingredientes dulces y salados permite crear una sensación de frescor y una explosión de sabores, conquistando a quienes buscan algo ligero y a la vez lleno de matices.

Esta receta tiene una presencia colorida y es perfecta para ocasiones informales, comidas al aire libre o como un entrante fresco en temporadas de mucho calor. Su origen se remite a la fusión mediterránea con toques exóticos y combina muy bien diversas bebidas, desde zumos naturales hasta vinos blancos, para los que prefieran algo más intenso.

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Receta de ensalada tropical de arroz

La ensalada tropical de arroz es una preparación fría donde el arroz se combina con frutas frescas como piña y kiwi, y se adereza con una salsa cremosa a base de mayonesa, mostaza y nata. Resulta muy sencilla, ya que solo hay que cocer el arroz, dejarlo enfriar y mezclarlo con la fruta y el aliño.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos.

Preparación: 15 minutos.

Cocción del arroz: 20 minutos.

Enfriado: 10 minutos (en nevera mientras se preparan el resto de ingredientes).

Ingredientes

400 g de arroz cocido (tipo largo o especial ensaladas)

½ piña natural

2 kiwis

Sal

4 cucharadas de mayonesa

1 cucharada de mostaza

1 cucharada de nata líquida para cocinar

4 cucharadas de ron (opcional)

Pimienta

Cómo hacer ensalada tropical de arroz, paso a paso

Cuece el arroz en abundante agua con sal, siguiendo las instrucciones del envase. Enfríalo bajo el grifo y reserva.

Pela y corta los kiwis en rodajas . Trocea la piña en dados.

Mezcla la mayonesa, la mostaza, la nata y el ron (opcional) en un bol. Añade sal y pimienta al gusto.

Une el arroz frío con la piña y el kiwi en una ensaladera amplia.

Añade el aliño y mezcla suavemente para no romper la fruta.

Reserva en la nevera al menos 10 minutos antes de servir para potenciar el frescor y el sabor.

Sirve bien fría, decorando con más fruta si deseas.

Consejos técnicos:

Asegúrate de que el arroz quede suelto y completamente frío antes de mezclar para evitar que el aliño se corte.

Corta la fruta justo antes de incorporar para mantener la textura y el color.

El ron es opcional, pero aporta un matiz aromático interesante.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente para 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Energía: 340 kcal

Proteínas: 5 g

Grasas: 11 g

Hidratos de carbono: 54 g

Azúcares: 14 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La ensalada tropical de arroz se conserva en la nevera, bien tapada, hasta 2 días. No se recomienda congelar por la presencia de frutas y mayonesa.

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