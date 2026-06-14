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Australia-Turquía en el Mundial, en vídeo: del gol de Irankunda a la frustración de Arda Güler en una de las primeras sorpresas del torneo

El resultado sitúa a los ganadores con tres puntos, igualados con Estados Unidos, tras la primera jornada del Grupo D

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Mundial 2026 - Australia 2 - Turquia 0 - ES

Primero fue Qatar y luego Australia en una jornada de sorpresas en el Mundial. La selección de Australia sorprendió al vencer por 2-0 a Turquía en el debut del Grupo D, un resultado que deja a los otomanos en una situación comprometida y catapulta a los australianos como inesperados protagonistas del día. El partido, disputado en Vancouver, estuvo marcado por el orden defensivo y la eficacia de los dirigidos por Tony Popovic.

La clave del triunfo australiano fue la solidez en el fondo y la capacidad de aprovechar los espacios para lanzar ataques veloces. A pesar de que Turquía dominó la posesión con un 72%, la defensa de Australia y las intervenciones del arquero Patrick Beach resultaron decisivas para mantener el arco en cero y contener los numerosos intentos de los turcos, liderados por un voluntarioso Arda Güler.

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Tras un primer cuarto de hora de dominio turco, la dinámica cambió abruptamente con el primer gol australiano. En el minuto 26, Nestory Irankunda culminó una contra letal y definió con precisión ante el portero rival, adelantando a su equipo en el marcador. El tanto fue un golpe anímico para los de Vincenzo Montella, que no lograron transformar su mayor control del balón en ocasiones claras.

Turquía intentó reaccionar y generó peligro, especialmente a través de Güler. Pese a los intentos, los australianos se mantuvieron firmes y supieron aguantar la presión durante el resto de la primera mitad.

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Arda Güler, en el partido. (Lee Smith/Reuters)
Arda Güler, en el partido. (Lee Smith/Reuters)

La segunda parte repite la primera

En la segunda parte, Montella apostó por una ofensiva reforzada con el ingreso de Kenan Yildiz, pero Australia no perdió la compostura táctica. La figura del arquero Beach creció con varias atajadas decisivas, incluyendo un mano a mano y una reacción ante un remate a bocajarro, acciones que consolidaron su designación como el MVP del encuentro.

Mundial 2026 - Australia - Turquia
Australia celebra el segundo gol. (AFP)

La sentencia llegó en el minuto 74. Connor Metcalfe recogió el balón cerca del círculo central, avanzó sin oposición hasta la frontal y conectó un disparo raso que sorprendió a Çakir junto al poste izquierdo para firmar el 2-0. El tanto desató la celebración del joven plantel australiano, que mostró gran solvencia en el bloque defensivo y frescura en las transiciones rápidas.

Australia se lleva así tres puntos fundamentales en el inicio del grupo y, tras este resultado, iguala a Estados Unidos en la cima de la tabla. Turquía, por su parte, se jugará la clasificación ante Paraguay en la próxima fecha, con la obligación de sumar para no despedirse prematuramente del torneo. Ni Paraguay ni Turquía, que partían como posibles aspirantes a hacerse incluso con la primera plaza del grupo, han conseguido de momento estar a la altura de las expectativas, y se lo jugarán ahora a vida o muerte.

Este partido se resolvió gracias a la solidez defensiva y la efectividad en las contras de Australia, que supo resistir los embates turcos y golpear en los momentos justos. Turquía dominó la posesión y multiplicó los disparos, pero la falta de puntería y la brillante actuación de Beach condenaron a los de Montella a la derrota.

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