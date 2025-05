Preguntan a Javier Cercas el mejor libro que ha leído en 2025 y elige una breve novela de un premio Nobel: “Una pequeña obra maestra”

El retorno de Javier Cercas a las estanterías de Novedades de las librerías ha sido uno de los acontecimientos del año en el mercado editorial. El loco de Dios en el fin del mundo, su libro sobre el viaje que este escritor realizó junto al papa Francisco por Mongolia, lleva semanas entre los más vendidos, impulsado tanto por el eminente prestigio de su prosa como por el reciente fallecimiento del sumo pontífice.

En su promoción de esta no novela, como la ha definido la crítica especializada, Cercas ha atendido a todo tipo de medios y contestado muchas y muy diferentes preguntas, desde cómo fue su experiencia con Francisco hasta otro tipo de cuestiones, como sus gustos y opiniones sobre la literatura actual. Sobre esto, la revista Esquire le preguntó por las mejores lecturas que le habían acompañado recientemente. Una cuestión por la que el autor no dudó en recomendar una breve novela de un relativamente reciente ganador del premio Nobel, J.M. Coetzee: El polaco.

El polaco de Coetzee

“Una pequeña obra maestra”

Ganador del Nobel en 2003, Coetzee es a día de hoy uno de los autores africanos más célebres de la actualidad. Nacido en Ciudad del Cabo y formado en Reino Unido, ha escrito novelas tan celebradas como Esperando a los Bárbaros, Vida y época de Michael K, Desgracia o Elizabeth Costello. Su última novela publicada salió en España en 2022 y no fue otra que El polaco, una variación de una legendaria historia de amor -la del poeta italiano Dante y la joven Beatrice- ambientada en el siglo XXI.

Cercas elogió a Coetzee en su conversación con Esquire por su capacidad de mezclar emoción y música en esta “pequeña obra maestra” que define como “una historia de amor que nace con la música de Chopin. Muy recomendable”. Y es que los protagonistas de esta historia, Witold y Beatriz, se cruzan en Barcelona para descubrir que comparten esa afinidad por el famoso compositor polaco. Sin embargo, lo que en un principio parece ser una historia de amor acaba transformándose en una reflexión sobre el deseo no correspondido, los límites del lenguaje y las diferencias entre las culturas.

El escritor y premio Nobel J.M. Coetzee posa junto a su caja de seguridad, en el marco del depósito de su legado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, este viernes, en Madrid. EFE

El clásico favorito de Javier Cercas

El polaco no fue el único libro que Cercas recomendó a sus lectores. Y es que, como es habitual en él, no tardó en recomendar la lectura del Quijote, novela que anima a leer sin pararse a pensar en su número de páginas o en su condición de clásico. “Este libro da terror a la gente y debería ser todo lo contrario porque es un libro gamberro, divertidísimo, ultra popular, fue un best-seller en su época. Solo hay que hacer un pequeñito esfuerzo lingüístico porque la lengua es un poco antigua. Pero en cuanto te acostumbras, es un libro gamberro, de una libertad total, un libro para la gente, no lo escribió para los cultos de la época".

Javier Cercas en el streaming de Infobae

La admiración de Cercas por la obra maestra de Cervantes, de la cual se ha deshecho en elogios en más de una entrevista. Habrá que añadir a su lista de favoritos a J.M. Coetzee, quien también elogió en su momento a Cercas por su novela Soldados de Salamina tildándolo de ”majestuoso narrador".