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‘The Bear’ lanza un episodio sorpresa antes de su última temporada: fue grabado en secreto y se ambienta mucho antes de la serie

Titulado ‘Gary’, este capítulo fue escrito por Jon Bernthal y Ebon Moss-Bachrach, quienes dan vida a Richie y Mikey, el hermano de Carm

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'The Bear' ha lanzado un episodio sorpresa que se ambienta antes de los eventos de la serie original
'The Bear' ha lanzado un episodio sorpresa que se ambienta antes de los eventos de la serie original

La plataforma FX sorprendió a los seguidores de The Bear con el lanzamiento de un episodio especial titulado “Gary”, presentado desde el miércoles como un título independiente en Hulu. El capítulo, fuera de la secuencia habitual de la serie, se centra en Richie (Ebon Moss-Bachrach) y Mikey (Jon Bernthal) durante un viaje de trabajo a Gary, Indiana. La descripción oficial indica que el episodio explora la relación compleja entre ambos personajes, revelando aspectos sobre el estado mental de Mikey y ofreciendo contexto sobre la personalidad de Richie, tal como aparece en la primera temporada de The Bear. El objetivo es sumar matices y reencuadrar la historia desde el inicio. El guion fue escrito en colaboración por Moss-Bachrach y Bernthal, mientras que la dirección estuvo a cargo de Christopher Storer, creador de la serie. Según informó Moss-Bachrach en Instagram, este especial no está integrado en el catálogo de episodios, sino que debe buscarse bajo el nombre “Gary” en Hulu o Disney+.

En su publicación, Moss-Bachrach escribió: “¡Primos! ¡Primos! ¡Primos! Prepárense para GARY. Estamos muy emocionados de, por fin, compartir esta pequeña aventura con Richie y Mikey. Escrito por mí y por Jon Bernthal. Dirigido por el único Christopher Storer. Hacer esto fue un sueño hecho realidad. Gracias a la gente hermosa de Gary, Indiana, y como siempre, de Chicago, Illinois. Busquen ‘Gary’ en HULU o DISNEY+.”El actor expresó su entusiasmo por compartir esta historia y agradeció tanto a la comunidad de Gary, Indiana, como a la de Chicago, Illinois, por su apoyo durante la producción.

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The Bear cuenta entre sus productores ejecutivos a Christopher Storer, Josh Senior, Joanna Calo, Cooper Wehde, Tyson Bidner, Matty Matheson, Hiro Murai y Rene Gube. La serie es producida por FX Productions, con Courtney Storer como coproductora ejecutiva y productora culinaria. El episodio “Gary” fue concebido como una experiencia autónoma, permitiendo a los espectadores acercarse al pasado de los personajes sin necesidad de un orden específico de visualización. El formato de flashback facilita la exploración de la psicología de Mikey y la evolución de Richie, elementos clave en la narrativa de The Bear.

Captura del tráiler oficial de The Bear
Captura del tráiler oficial de The Bear

La mejor previa de la quinta temporada

El estreno de “Gary” sucede antes del lanzamiento de la quinta temporada de The Bear, planeado para junio, siguiendo la tradición de temporadas previas, aunque FX no ha confirmado una fecha precisa. La expectativa sobre el final de la serie ha crecido tras las declaraciones de Jamie Lee Curtis, quien sugirió que la quinta temporada será la última, aunque ni FX ni Storer lo han confirmado oficialmente. Este episodio mantiene el interés de los seguidores y amplía el universo narrativo de The Bear en la antesala de la nueva temporada. “Gary” también responde a la demanda del público por conocer en profundidad el trasfondo de personajes secundarios.

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La reacción en redes sociales ha sido inmediata, con comentarios positivos sobre la iniciativa de Moss-Bachrach y Bernthal de escribir juntos el episodio. El hecho de que “Gary” esté disponible como búsqueda independiente en Hulu y Disney+ ha generado curiosidad y debate sobre el formato y su potencial repetición en futuros contenidos derivados de The Bear. El mensaje de Moss-Bachrach en Instagram no solo anunció el estreno, sino que también agradeció a las comunidades de Gary y Chicago por su colaboración, enfatizando el vínculo de la serie con los entornos urbanos que inspiran su trama. De este modo, “Gary” se presenta como un complemento que amplía la visión original de The Bear y enriquece la experiencia de los seguidores.

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