Javier Cercas y su viaje a Mongolia con el Papa Francisco: “Es el libro más loco que he escrito”

Javier Cercas y su última novela, 'El loco De Dios en el fin del mundo' (Random House)

Estaba Javier Cercas firmando libros en Turín cuando su editora italiana le dijo que un señor del Vaticano quería hablar con él. Se trataba de Lorenzo Fazzini, director de la editorial de la Santa Sede y tenía una propuesta de lo más insólita que hacerle: que acompañara al Papa Francisco en su visita a Mongolia e hiciera un libro con el material que él creyera conveniente. Sería, según sus palabras, la primera vez que el Vaticano abriría las puertas a un escritor y le prometían tener una absoluta libertad.

El escritor todavía no sabe por qué le propusieron a él semejante encargo. Se considera a sí mismo ateo, anticlerical, laicista militante y racionalista contumaz, aunque sí sabía que no podía rechazar esta proposición. “Ningún escritor

Así, Javier Cercas emprendió ese curioso viaje al fin del mundo, o lo que es lo mismo, a Mongolia, para asistir en persona a una de esas visitas oficiales que han caracterizado el mandato del Santo Pontífice a lugares del planetas alejados del núcleo del cristianismo, en este caso, un país en el que el budismo es la religión más practicada y en la que el catolicismo se restringe a un 2,4% de la población.

Una novela policial en la que se investiga si hay vida después de la muerte

En realidad, había una cosa que al escritor el interesaba investigar: qué ocurre hoy en la Iglesia, en el Vaticano, por qué una institución determinante en la historia ha dejado de tener su centro en Europa, donde se gestó. Y, además, una cosa más, de carácter personal: quería preguntarle al Papa Francisco, como figura autorizada si su madre se reuniría con su padre tras la muerte, ya que era una cuestión que siempre había querido saber su progenitora.

'El loco De Dios en el fin del mundo', de Javier Cercas (Random House)

“Aunque esta sea una obra muy diferente al resto de mis libros, sí que tiene algo en común: todas ellas son novelas policiales camufladas, porque en todas hay un enigma y alguien que intenta descifrarlo”, ha comentado Javier Cercas en la rueda de prensa que se ha celebrado en el Instituto Cervantes de Madrid. “Y aquí es evidente que nos enfrentamos a un misterio colosal, el más grande de toda nuestra civilización: la resurrección de la carne. La creencia de si hay vida después de la muerte y que es la base de todo el cristianismo”.

Quién es ‘el loco de Dios’ y ‘el loco sin Dios’

Eso es lo que quería preguntarle al Papa Francisco y eso es lo que hizo. Pero, además de esta cuestión, El loco de Dios en el fin del mundo (Random House) trata de muchos otros temas en torno a la religión, a las creencias, a la historia pasada, presente y futura y, sobre todo, trata del actual pontífice, el primer jefe de la Iglesia jesuita, latinoamericano y que tomó su nombre de San Francisco de Asís, que se llamaba así mismo como “el loco de Dios”.

De ahí viene el nombre de la novela, de cómo ‘el loco de Dios’, o lo que es lo mismo, el Papa Francisco, se fue al fin del mundo, a Mongolia, para seguir reivindicando aquello que transmitió en su primera locución cuando fue elegido, que había que acercarse a los márgenes de la Iglesia para reencontrar el espíritu primigenio de esta.

“Yo soy un loco reprimido y este es, sin duda, el libro más loco que he escrito, además, está protagonizado por locos, porque hay que estarlo un poco para creer en ciertas cosas, algo que dice el propio Papa”, continúa el escritor, que se define así mismo como un “un loco sin Dios”.

El escritor Javier Cercas

“Yo soy un español común y corriente, fui a un colegio de curas, mis padres eran muy católicos pero, un determinado momento, me alejé de la religión, que es algo que le pasa a mucha gente, y de esto también quería hablar, de cuál es nuestra relación con la religión, por qué creer en Dios es una necesidad básica del ser humano”.

En el Papa Francisco hay muchos Bergoglios

Reconoce que este libro le ha cambiado y que se ha encontrado con una figura, la del Papa Francisco, apasionante. “Mi visión de él es ahora mucho más compleja, hay muchos Bergoglios. Porque una cosa es él y otra su tarea como Pontífice. Es un hombre que lucha consigo mismo, consciente de sus propias flaquezas y defectos, que ha peleado a muerte contra ellos. No es casual que en todos sus discursos termine diciendo: recen ustedes por mí”.

Roma se inunda de oraciones por el papa Francisco en estos momentos de “enfermedad y prueba”: “Es importante que se mejore para continuar su mensaje de paz”

Dice que continúa siendo igual de anticlerical que antes, pero que ciertas cuestiones que tenía muy arraigadas, como las que tienen que ver con Nietzsche y su “Dios ha muerto”, se han modificado un poco. “Lo leí con pasión cuando era joven y estaba dejando la droga del cristianismo. Y en muchas cosas tiene y no tiene razón, porque he descubierto que no se trata de una religión de sumisos, porque, si de verdad no nos morimos, se trata de una rebelión contra la muerte. La máxima rebelión posible”.

A la pregunta de si con este libro ha blanqueado al Papa o a la religión católica ha sido tajante: “La literatura no está para juzgar, sino para entender, para ir al fondo de lo desconocido”