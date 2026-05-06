Los detalles detrás del ambicioso rodaje de ‘The White Lotus’ en Cannes: del reemplazo de Helena Bonham Carter a recrear el icónico festival

“The White Lotus 4″ se filmará en Cannes: todo lo que se sabe sobre su nueva temporada (HBO)

El rodaje de la cuarta temporada de The White Lotus ha transformado la Riviera Francesa y el Festival de Cannes en el epicentro de su narrativa. Con un presupuesto cercano a 120 millones de dólares, la producción se plantea como la apuesta más ambiciosa que ha recreado el certamen internacional de cine y sus alrededores, extendiéndose durante siete meses entre la Costa Azul y París. Tal y como revela Variety, el equipo ha elegido locaciones emblemáticas, como el Château de la Messardière en Saint-Tropez, rebautizado para la serie como White Lotus du Cap, el Hôtel Martinez —escenario de White Lotus Cannes— y el Hôtel Lutetia en París, para rodar interiores que refuercen la atmósfera de lujo y rivalidad que caracteriza la trama.

El despliegue logístico ha sido extraordinario. Mientras algunos miembros del elenco y equipo técnico se alojan en hoteles palaciegos frente al mar, otros operan desde exclusivas residencias en las colinas. El Château de la Messardière se cerró completamente al público, sellando sus 13 hectáreas de jardines y restringiendo el acceso con vigilancia discreta, mientras los vehículos del equipo se mantenían alejados para reducir el impacto visual. El plan de rodaje contempla utilizar los espacios más icónicos de Cannes una vez que finalice el festival real, permitiendo a la producción recrear con fidelidad la atmósfera del evento, desde la alfombra roja hasta los salones del Palais des Festivals. El objetivo es capturar la esencia del festival sin interferir en el tráfico de celebridades ni en la masiva afluencia turística, empleando además estudios y hoteles históricos de París para completar las escenas interiores.

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La serie, conocida por su mirada satírica sobre el poder y los privilegios, ha reforzado en esta temporada la sátira de la industria cinematográfica. La trama enfrenta a dos equipos rivales de cineastas estadounidenses que llegan a Cannes con películas en competencia y motivaciones personales, desplegando sus tensiones entre hoteles de lujo y la intensa vida social del festival. Según el productor David Bernad, la decisión de establecer la acción en Cannes surgió tras una experiencia con el personal de un restaurante local: “Tuvimos una vivencia muy específica con un camarero y un maître, y era el estereotipo”, señaló en el festival Canneseries. Esta anécdota cristalizó la idea de que la dinámica entre el servicio francés y los visitantes internacionales podía convertirse en un eje cómico y revelador para la serie.

Uno de los sucesos más comentados durante la preproducción fue el reemplazo de Helena Bonham Carter. White había escrito el papel de una estrella venida a menos que busca su regreso triunfal, y la actriz británica fue la primera elegida para el rol. Sin embargo, tras casi una semana de grabaciones, Bonham Carter abandonó el proyecto por “diferencias creativas” relacionadas con la intensidad que White exigía en la interpretación. El papel fue asignado entonces a Laura Dern, que ya había colaborado con White en la serie Enlightened y la película Year of the Dog. Según fuentes de la industria, este cambio se produjo rápidamente y permitió a la producción mantener su ritmo, integrando a Dern en un personaje que ocupará un lugar similar dentro del reparto coral.

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El festival de Cannes será el escenario de la nueva temporada. (Photo by Andreea Alexandru/Invision/AP)

Vincent Cassel será el nuevo manager

El elenco suma otros nombres destacados, como el francés Vincent Cassel, quien interpreta al director del hotel, y actrices locales como Nadia Tereszkiewicz y Laura Smet. Smet incluso abandonó un proyecto televisivo local para unirse a The White Lotus. El elenco internacional se completa con figuras como Sandra Bernhard, Steve Coogan, Kumail Nanjiani y Rosie Perez. La serie continúa explorando el choque entre culturas, ahora acentuado por la atmósfera de Cannes, donde la fama y el estatus marcan cada interacción. “¿Quién tiene la atención del mundo, quién es el acompañante en una relación, quién detenta el poder y cómo eso configura la dinámica?”, planteó Bernad sobre el eje temático de la temporada.

La llegada de The White Lotus a Cannes no ha pasado inadvertida para los residentes, aunque el fenómeno no tiene la misma magnitud en Francia que en Estados Unidos. Antes de la llegada de HBO Max como servicio independiente, la serie se emitió por Prime Video y Canal+, lo que limitó su penetración en el público local. En cafés y bares de Saint-Tropez, las reacciones oscilaron entre el desconocimiento y la indiferencia. No obstante, los castings abiertos para extras, pieza clave para recrear la multitud del festival, han atraído a numerosos habitantes. Un trabajador de un snack bar relató que, tras ver la convocatoria en Facebook, se presentó junto a amigos y logró un papel como guardia de seguridad. Dentro del sector audiovisual, la expectativa es mayor. Actores franceses se presentaron en masa a las audiciones, y la participación de Cassel ha generado interés en la prensa y el gremio. El equipo de producción ha elogiado la franqueza de los técnicos franceses y la calidad del servicio durante las jornadas de rodaje, resaltando detalles como la presencia de copas de vino en las mesas aun cuando no se sirva alcohol.

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La ciudad de Cannes, por su parte, desplegó una estrategia para atraer la producción tras perder la oportunidad de la segunda temporada, grabada finalmente en Sicilia. Con el apoyo del director artístico de Canneseries, Albin Lewi, las autoridades locales simplificaron trámites y ofrecieron facilidades logísticas, permitiendo que la serie grabe durante cerca de 50 días y genere más de 17.000 noches de hotel. La alcaldía considera que alojar un rodaje de esta magnitud revitaliza la ciudad y proyecta su imagen internacionalmente. Mientras tanto, la producción de The White Lotus interrumpirá su actividad en la Costa Azul durante el verano turístico para trasladarse a París, antes de regresar en otoño y completar el ambicioso retrato de un festival cuya leyenda inspira tanto a la industria como a los espectadores.