El especialista defiende la idoneidad de las conservas en lata en la alimentación. (Montaje Infobae)

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No se ha de subestimar el valor nutricional de una buena despensa. Así lo afirma Pablo Ojeda, nutricionista y divulgador en salud, en una entrevista con La Vanguardia. “Una despensa bien surtida te protege de todo. Ni los imprevistos ni la falta de tiempo son un problema cuando tienes a mano los recursos adecuados”, asegura el experto en una conversación con dicho medio de comunicación.

El especialista defiende que las conservas no son una alternativa de segunda categoría, sino recursos útiles para una alimentación equilibrada. Ojeda recomienda tener siempre en casa sardinas en conserva, mejillones en escabeche, berberechos y boquerones en vinagre por su aporte de omega-3, proteínas, hierro y vitamina B12, y porque permiten resolver comidas rápidas sin comprar pescado o marisco fresco ni cocinarlo.

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Ojeda aconseja revisar el contenido de sal de las conservas y recuerda que sus beneficios dependen del conjunto de la dieta, no de un único alimento.

Sardinas, un alimento antiinflamatorio rico en omega-3

Una receta con una lata de sardinas (Adobe Stock)

Las sardinas en conserva son, para Ojeda, uno de los alimentos más interesantes desde el punto de vista nutricional por su contenido en ácidos grasos omega-3, asociados a la salud cardiovascular y al correcto funcionamiento cerebral. “Además, es uno de los alimentos más antiinflamatorios que existen”, sostiene.

Las sardinas aportan también proteínas de alto valor biológico, vitamina D y calcio, sobre todo cuando se consumen con las espinas, que se ablandan durante la conservación.

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El pescado azul en lata puede incorporarse a una ensalada, acompañarse con tostadas integrales o combinarse con verduras. Esta presentación evita la necesidad de comprar el producto fresco y reduce el tiempo de preparación.

Mejillones, ricos en proteínas y B12

Pese a sus grandes cualidades, Ojeda prefiere los mejillones. “[Son] uno de mis favoritos”, confiesa a La Vanguardia. Este molusco aporta proteínas, hierro y vitamina B12, nutrientes vinculados al funcionamiento del organismo.

Uno de los pescados más sanos y completos es también el más barato: “Una ración casi cubre el 100% de los objetivos nutricionales del día”.

El hierro interviene en la formación de hemoglobina, encargada de transportar oxígeno por la sangre. La vitamina B12 es necesaria para producir glóbulos rojos y para el funcionamiento del sistema nervioso; mantener niveles adecuados de ambos nutrientes ayuda a prevenir determinadas anemias y síntomas como el cansancio o la debilidad.

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“Piensa en las chicas que tienen la regla y que, en ocasiones, pueden presentar un déficit de hierro o incluso anemia”, señala el nutricionista. Los mejillones pueden consumirse como aperitivo o añadirse a una ensalada tras abrir la lata.

El hierro de los berberechos y el omega-3 de los boquerones

Lata de boquerones en aceite (Adobe Stock)

Ojeda destaca los berberechos por su contenido en hierro, un mineral imprescindible para transportar oxígeno a los tejidos y mantener numerosas funciones del organismo. En ese sentido, pueden ser una opción útil dentro de una alimentación variada cuando se busca asegurar la ingesta de este nutriente, aunque no sustituyen el tratamiento de una anemia diagnosticada.

También contienen zinc y selenio, minerales que intervienen en el funcionamiento normal del sistema inmunitario y en la protección de las células frente al daño oxidativo, además de vitamina B12 y proteínas.

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Respecto a los boquerones, Ojeda lo tiene claro: “Son una auténtica maravilla”, asegura. Este pescado contiene omega-3, en particular EPA y DHA. Estos ácidos grasos participan en mecanismos relacionados con la respuesta inflamatoria. La inflamación es una reacción natural y necesaria del sistema inmunitario, pero cuando persiste, puede contribuir al desarrollo de distintos problemas de salud; una dieta equilibrada con fuentes de omega-3 puede favorecer una regulación adecuada de esos procesos.

Los boquerones aportan asimismo proteínas de calidad, vitaminas y minerales, aunque su conservación en vinagre no los convierte en un alimento fermentado ni implica beneficios probióticos. Si se preparan con pescado crudo o prácticamente crudo, debe haber recibido el tratamiento de congelación necesario para prevenir el anisakis.

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