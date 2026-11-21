El encendido de las luces, en 2025. (Alberto Ortega/Europa Press)

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Este sábado 21 de noviembre, a las 19:00 horas, la Plaza de Cibeles será el escenario principal del acto de encendido de las luces de Navidad en Madrid, donde cinco niños de Ceuta serán los encargados de encender el alumbrado navideño. El evento incluirá un espectáculo de 500 drones que dibujarán figuras navideñas en el cielo, acompañadas de música en directo y fuegos artificiales, con una duración estimada de una hora. El actor y presentador Carlos Latre ejercerá como maestro de ceremonias del acto, que contará además con la actuación musical de Pastora Soler.

Desde este sábado y hasta el 6 de enero de 2027, Día de Reyes, el alumbrado navideño iluminará más de 250 emplazamientos repartidos en los 21 distritos de Madrid. El despliegue suma más de 14 millones de bombillas LED y una red de 164 kilómetros de luces, con una inversión municipal estimada en 7,3 millones de euros.

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El encendido diario se producirá cada día a las 18:00 horas, aunque el horario de apagado cambiará según el día de la semana. De domingo a jueves, la iluminación permanecerá activa hasta la medianoche; y los viernes y sábados, hasta la una de la madrugada. Esta franja extendida también rige para el 6 y el 7 de diciembre. En las fechas especiales del 24 de diciembre y el 5 de enero, las luces se mantendrán encendidas hasta las tres de la madrugada, mientras que en Nochevieja el horario se prolongará hasta las seis.

Entre las principales novedades de esta edición figuran la calle de Velázquez, que estrenará 31 ángeles luminosos, y la plaza de Colón, donde se instalarán tres figuras de los Reyes Magos de diez metros de altura. Junto a la plaza de España se ubicará un muñeco de nieve gigante y transitable de 12 metros, mientras que la Gran Vía recupera sus característicos copos de nieve. La propia plaza de Cibeles también renueva su imagen con un abeto de 22,2 metros de altura. El Palacio de Cibeles sumará cortinas de microlámparas LED blancas y cálidas a lo largo de más de 350 metros lineales de su fachada.

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El árbol de Navidad de la Puerta del Sol repite como uno de los principales atractivos de la capital. Con casi 37 metros de altura, está decorado con 245.000 puntos LED, más de 3.100 bolas plateadas y 350 lazos rojos. La calle Mayor, por su parte, incorpora un diseño inspirado en la Virgen de la Almudena, y la Puerta de Alcalá albergará un nacimiento luminoso de diez metros.

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Cortes de tráfico y recomendaciones de transporte

Para la jornada del encendido, el Ayuntamiento prevé restricciones de circulación entre las 16:00 y las 22:30 horas en Cibeles y en tramos de las calles de Alcalá, Serrano, Recoletos y Prado. Las autoridades municipales recomiendan acudir en transporte público ante la gran afluencia de público en la zona.

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Las estaciones de metro más próximas al lugar de la ceremonia son Banco de España, Sevilla y Retiro, todas de la línea 2, aunque también resultan accesibles las paradas de Sol, Gran Vía y Chueca. Quienes opten por Cercanías, pueden utilizar las estaciones de Recoletos y Sol.