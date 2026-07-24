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Los nutricionistas coinciden en recomendar comer más pescado en conserva: “Están disponibles todo el año y son más asequibles”

El pescado enlatado cuenta, como el fresco, con un impresionante perfil nutricional

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Cinco latas de conservas de pescado abiertas, que muestran caballa, atún, salmón, sardinas y anchoas, sobre una mesa de madera.
Varias latas de conservas de pescado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, el pescado en conserva ha sido visto como un recurso para “salir del paso” cuando no habíamos preparado nada en casa para comer. Sin embargo, esa percepción ha cambiado. Además de ganar popularidad en las redes sociales gracias a recetas virales, cada vez más expertos en nutrición destacan su valor como un alimento saludable, asequible y fácil de incorporar a la dieta.

Aunque los nutricionistas suelen recomendar priorizar los alimentos frescos y poco procesados, hacen una excepción con el pescado enlatado gracias a su impresionante perfil nutricional. “En lugar de aportar nutrientes aislados, es un alimento completo”, afirma el nutricionista Colin Robertson en declaraciones recogidas por National Geographic, destacando especialmente el contenido en ácidos grasos omega-3 y vitaminas B12 y D de pescados como las sardinas, la caballa o las anchoas.

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Las latas de atún son las más populares, pero otras variedades como el arenqu eo las sardinas representan una alternativa práctica para el consumo habitual de pescado. Sonal Haerter, profesora adjunta y especialista en medicina interna de la Universidad de Creighton, señala para el mismo medio que “están disponibles todo el año y, en comparación con el pescado fresco, son más asequibles”. Además de su comodidad, destacan por ser alimentos ricos en proteínas y bajos en calorías.

El creciente interés por este tipo de conservas también se refleja en el mercado. Impulsadas por recetas compartidas en redes sociales, como las elaboradas con sardinas ahumadas o bandejas de marisco, las previsiones apuntan a un fuerte crecimiento del sector en los próximos años.

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Por qué comer más pescado en lata

Uno de los principales motivos por los que los especialistas recomiendan consumir pescado graso en conserva es su contenido en ácidos grasos omega-3, considerados esenciales porque el organismo no puede producirlos por sí mismo. “Los omega-3 son las grasas buenas que ayudan a prevenir enfermedades cardíacas, reducen el riesgo de diabetes y disminuyen la presión arterial”, explica Haerter. La especialista recuerda además que “la Asociación Americana del Corazón recomienda dos porciones de pescado a la semana para una ingesta saludable de omega-3”.

Los beneficios pueden ser especialmente relevantes para personas con determinadas enfermedades cardiovasculares. Según Haerter, “si ya presentan signos de enfermedad cardíaca, si aún tienen niveles altos de colesterol a pesar de tomar medicamentos para reducirlo, o si tienen un tipo de colesterol llamado triglicéridos, estos pacientes pueden beneficiarse de los omega-3”.

Más allá de la salud cardiovascular, estos ácidos grasos también desempeñan un papel importante en el cerebro. Robertson señala que ofrecen un componente neuroprotector, mientras que la publicación cita un estudio de 2023 en el que los suplementos de aceite de pescado retrasaron el deterioro cognitivo en pacientes con una forma muy leve de la enfermedad de Alzheimer.

Uno de los pescados más sanos y completos es también el más barato: “Una ración casi cubre el 100% de los objetivos nutricionales del día”.

Beneficios del pescado más allá de los omega-3

El perfil nutricional del pescado enlatado va mucho más allá de los omega-3. Según explica Haerter, aporta vitamina D, necesaria para la salud ósea, el funcionamiento del cerebro y el sistema inmunitario; vitamina B12, fundamental para el sistema nervioso y el metabolismo; y selenio, un mineral con función antioxidante que también contribuye al sistema inmunitario.

Además, constituye una buena fuente de calcio y de taurina, un aminoácido con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. “Contribuye a la síntesis de proteínas y es muy beneficiosa para la salud cerebral y celular”, afirma Haerter en National Geographic, quien añade que “las sardinas son muy ricas en taurina”.

Por todo ello, los especialistas consideran que el pescado en conserva puede ser una opción saludable para aumentar el consumo de pescado, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de elección y preparación de cada producto.

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