El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez. (Álvaro Ballesteros/Europa Press)

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El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este lunes su última encuesta electoral antes de adentrarnos en el silencio demoscópico hasta el 29N. El estudio de José Félix Tezanos discrepa con el promedio de las encuestas y ha vuelto a dar la victoria en las urnas al PSOE, con una estimación de voto del 34,4%, un 1,1% más que el anterior estudio. Muy por detrás, a diez puntos de diferencia, se situaría el PP de Alberto Núñez Feijóo, que mejoraría ligeramente hasta el 24,7%, mientras que Vox se consolidaría como el partido que más crece con el 15,6%.

El Frente Amplio, heredero de Sumar, obtendría el 5,7% de los votos, a los que habría que sumar los del partido regionalista valenciano, Compromís Front Valencià, que obtendría el 1,8%. Por detrás quedaría la alianza entre Podemos y ERC, que obtendría un 2,7%; y el partido de Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta, con el 1,8%. Adelante Andalucía, la sorpresa de los últimos comicios autonómicos.

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EH Bildu se impondría en la pugna del independentismo vasco, con un 1,8% de los de Óskar Matute por el 0,7% de los de Maribel Vaquero. En Cataluña, los republicanos aventajan por 0,8 a Junts per Catalunya, que obtendría el 1%. El estudio recuerda que, aunque ERC y Podemos no concurren formalmente en coalición electoral, ambas formaciones realizan una campaña conjunta en Cataluña. El BNG se quedaría con el 1,1% en Galicia. El estudio del CIS también recoge la estimación de los partidos que debutan en unas elecciones en España, aunque no prevé campanazos: Democracia 21 se quedaría fuera de representación con un 1,1% de los votos; al igual que Iustitia Europa, que ni siquiera aparece en el estudio.

Sánchez, el preferido para gobernar

El estudio fue realizado entre el 10 y el 17 de noviembre a partir de una muestra de 8.034 entrevistas, por lo que no recogería las pequeñas variaciones de voto tras el cara a cara entre Sánchez y Feijóo. ¿Cómo quedarían traducidos estos votos en aritmética parlamentaria? El CIS también contradice a la práctica totalidad de los sondeos privados y vaticina que la suma del bloque progresista superaría ligeramente la mayoría de PP y Vox. El dato sorprende si se mira el promedio de encuestas, que refleja una diferencia de 13,4 puntos en favor de la derecha (51,5% frente al 38,1%).

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El exministro de Defensa quiere que el expresidente del Gobierno reconsidere su voto este 29-N.

El líder del PSOE y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, volvería a ser el preferido para gobernar, según afirman el 31,4% de los encuestados. Por detrás quedarían Alberto Núñez Feijóo (17,4%), Santiago Abascal (9,9%) y Ada Colau (3,7%).

El PP asegura que Tezanos será uno de los primeros nombres en la lista negra de Feijóo

La primera reacción a los resultados del CIS ha llegado de la mano del PP, que no se ha mostrado nada satisfecho con la particular realidad demoscópica que dibuja el estudio. En este sentido, fuentes de Génova 13 han asegurado que Tezanos será “uno de los primeros cargos” que Feijóo destituirá si llega a La Moncloa.

“Hay encuestas que sirven para conocer lo que piensan los españoles y otras que están diseñadas para tranquilizar a quien las encarga”, han sostenido las mismas fuentes, que ironizan con que la campaña de la remontada del PSOE sea desmentida por el propio CIS: “¿Cómo puede haber remontada si Tezanos da al PSOE una ventaja de 10 puntos?“, se preguntan.

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