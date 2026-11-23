La infanta Elena y su hija, Victoria Federica de Marichalar y Borbón, durante la 55ª edición de El Rastrillo de Nuevo Futuro 2026, a 19 de noviembre de 2026, en Madrid (España). (Europa Press).

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El Rastrillo Nuevo Futuro se ha convertido, un año más, en una de las citas imprescindibles del calendario social madrileño. La Galería de Cristal del Palacio de Cibeles reunió durante cuatro jornadas a numerosos rostros conocidos que quisieron respaldar esta iniciativa benéfica, que ha alcanzado ya su 55.ª edición. Entre las visitas que dejó esta convocatoria destaca la de la infanta Elena, que regresó al mercadillo pocos días después de su inauguración para disfrutar de una tarde de compras junto a su hija, Victoria Federica.

Madre e hija acudieron el pasado sábado 21 de noviembre y protagonizaron una de las estampas más familiares de esta edición. Lejos de limitarse a un recorrido protocolario, ambas aprovecharon la ocasión para pasear por los distintos puestos, detenerse ante algunos de los artículos expuestos y compartir confidencias mientras descubrían las propuestas del recinto. Una visita distendida que terminó con las dos cargadas de bolsas y que refleja el vínculo que mantienen con una iniciativa muy ligada a la historia de la familia Borbón.

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Para esta jornada, tanto Elena como Victoria Federica eligieron prendas cómodas, adecuadas para recorrer los diferentes espacios del mercadillo. La hija de la infanta apostó por una combinación sencilla, formada por unos vaqueros anchos, un jersey de tono claro y zapatos planos beige. Una elección relajada y actual con la que se movió con naturalidad entre los expositores.

La infanta Elena y su hija, Victoria Federica de Marichalar y Borbón, durante la 55ª edición de El Rastrillo de Nuevo Futuro 2026, a 19 de noviembre de 2026, en Madrid (España). (Europa Press).

Su madre, por su parte, optó por una imagen algo más clásica, aunque también informal. La hermana de Felipe VI lució unos pantalones amplios junto a una camisa rosa y una americana azul marino. Como complemento, incorporó un sombrero burdeos, uno de los accesorios que suele tener un lugar destacado en sus estilismos. Dos propuestas diferentes que dejaron ver sus respectivos gustos a lo largo de una jornada en la que la moda y las compras compartieron protagonismo con la solidaridad.

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Una tradición familiar que continúa generación tras generación

La presencia de la infanta Elena en el Rastrillo Nuevo Futuro tiene un significado que va más allá de su faceta como visitante. La iniciativa está estrechamente vinculada a su tía, la infanta Pilar, hermana del rey Juan Carlos, que impulsó la asociación en 1968 junto a un grupo de mujeres comprometidas con la protección de la infancia. Desde entonces, el mercadillo ha mantenido su carácter solidario y se ha convertido en una tradición para distintas generaciones de la familia.

La Infanta Elena, Teresa de Borbón-Dos Sicilias, la Reina Sofía y Josefina Sánchez Errázuriz durante la 55ª edición de El Rastrillo de Nuevo Futuro 2026, a 19 de noviembre de 2026, en Madrid (España). (José Ramón Hernando / Europa Press)..

En la actualidad, Simoneta Gómez-Acebo, hija de la infanta Pilar, continúa vinculada a la organización como vocal de Nuevo Futuro y participa activamente en el desarrollo de esta cita. De hecho, la asociación cuenta también con el respaldo habitual de la reina Sofía, que inauguró esta edición el jueves 19 de noviembre acompañada por su hija mayor.

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La madre de Felipe VI recorrió entonces los puestos de la Galería de Cristal, entre los que se encontraban incluso trajes del rey Juan Carlos I de segunda mano por 70 euros, junto a la infanta Elena y otras representantes de la organización, además de recibir el cariño de los asistentes. Su apoyo es especialmente importante para una iniciativa que destina los fondos recaudados a atender y acompañar a niños, niñas y jóvenes que no pueden vivir con sus familias y residen en hogares de protección y emancipación.