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Berberechos en lata, un alimento con numerosos beneficios que no puede faltar en tu dieta

Aunque suelen consumirse como aperitivo, también pueden convertirse en un ingrediente para ensaladas, pastas y arroces

Lata de berberechos (Adobe Stock)
Lata de berberechos. (Adobe Stock)
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Los berberechos son uno de esos alimentos que no se suelen tener en cuenta, pero son muy interesantes. Tanto su perfil nutricional como su sabor y textura son únicos, por lo que es importante incluir este molusco en la dieta semanal.

Sus propiedades nutricionales son muy beneficiosas para el organismo. Los berberechos destacan especialmente por su contenido en proteínas, minerales y vitaminas, lo que los convierte en un alimento interesante dentro de una alimentación variada y equilibrada. Además, aportan nutrientes como el hierro, el fósforo y la vitamina B12, esenciales para el correcto funcionamiento del organismo.

Por tanto, más allá de su sabor y textura característicos, los berberechos pueden ser una opción interesante para aportar diferentes nutrientes a la dieta. Eso sí, como ocurre con cualquier alimento, lo recomendable es incluirlos dentro de una alimentación variada y equilibrada.

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Una de las formas más habituales de consumirlos es en conserva, ya que permiten tener este molusco disponible durante más tiempo y utilizarlos fácilmente como aperitivo o para preparar diferentes platos. Sin embargo, al elegirlos conviene prestar atención a la información que aparece en el etiquetado, especialmente a la cantidad de sal.

Las conservas de berberechos pueden formar parte de una alimentación saludable, pero es importante no confundir que un alimento sea nutritivo con la posibilidad de consumirse sin tener en cuenta el resto de alimentos. Por ello, lo recomendable es incorporarlos dentro de una dieta variada y equilibrada y alternarlos con otras fuentes de proteínas, hidratos de carbono y grasas.

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Receta fácil de salpicón de marisco, un entrante fresco y saludable.

Cómo incorporarlos a la dieta

En la mayoría de casos, el berberecho no forma parte de la alimentación diaria de muchas familias, por lo que puede resultar difícil encontrar la forma de incluirlo en una dieta equilibrada. Sin embargo, existen alternativas sencillas para poder aprovechar su sabor.

Una de las opciones más fáciles es utilizarlos como acompañamiento en ensaladas, donde pueden combinarse con verduras, legumbres u otros alimentos frescos. También pueden añadirse a platos de arroz, pasta o patata para aportar un sabor diferente y variar las fuentes de proteínas de la comida.

Otra posibilidad es consumirlos directamente como aperitivo, aunque en este caso conviene prestar atención a la cantidad de sal de la conserva y evitar acompañarlos de otros productos especialmente salados.

Una receta más elaborada

También pueden utilizarse para preparar recetas algo más elaboradas, como unos espaguetis con berberechos, una opción sencilla y sabrosa. Para prepararlos, basta con cocinar la pasta y, mientras tanto, sofreír en una sartén un poco de ajo con aceite de oliva. Después, se añaden los berberechos, un chorrito del líquido de la conserva y perejil fresco. Una vez escurrida la pasta, se incorpora a la sartén y se mezcla todo durante unos minutos para que los sabores se integren.

Esta receta permite combinar los berberechos con un alimento rico en hidratos de carbono como la pasta y con aceite de oliva, una fuente de grasas saludables. Además, se puede completar el plato con alguna verdura, como calabacín o tomate, para aumentar su aporte de fibra y vitaminas.

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