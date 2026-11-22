Lewis Pugh, el nadador británico de resistencia y Embajador de los Océanos del PNUMA, Lewis Pugh, se zambulle en el estrecho de Ormuz, frente a la península de Musandam, Omán, el miércoles 18 de noviembre de 2026. (Fundación Lewis Pugh vía AP)

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El atleta británico Lewis Pugh, de 56 años y Embajador de los Océanos de las Naciones Unidas, ha consagrado gran parte de las últimas cuatro décadas a nadar en los rincones más extremos del planeta para exigir medidas urgentes frente al cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Su trayectoria deportiva lo ha convertido en la primera persona en completar travesías de larga distancia en todos los océanos del mundo y en cruzar a nado el Polo Norte.

A través de lo que diplomáticos han denominado la “diplomacia del Speedo”, los desafíos de Pugh han servido como catalizador para alcanzar acuerdos de protección ambiental sobre más de 3,5 millones de kilómetros cuadrados de aguas vulnerables. Su último reto lo ha llevado a vivir una de las experiencias más escalofriantes: Equipado únicamente con un bañador, gafas de natación y una gorra con las siglas de la ONU, se dispuso a cruzar el estrecho de Ormuz a nado, cuando unos proyectiles impactaron en buques cisterna a escasos kilómetros de distancia.

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El activista buscaba protestar contra el impacto que tiene la guerra de Irán en el hábitat y la fauna de la región. Concretamente, quería alertar sobre el impacto ecológico devastador que tienen los ataques a buques mercantes y las minas submarinas en los arrecifes de coral, los bosques de manglares y las costas, en la arteria por la que circulaba una quinta parte del petróleo comercializado a nivel global antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran las hostilidades el 28 de febrero.

Lewis Pugh hace un gesto mientras mira un mapa del estrecho de Ormuz antes de nadar en Plymouth Sound, frente a la costa de Devon, Inglaterra, el miércoles 11 de noviembre de 2026. (Foto AP/Alastair Grant)

Pugh había dividido el reto en tres días. Cada uno de ellos recorrería cinco kilómetros a nado en unas seis horas y media. Por lo que en total trazaría una ruta de 15 kilómetros, la travesía más larga que se ha hecho en la zona. Pero lo que no se esperaba es que, mientras trataban de completar su misión, dos misiles impactasen. de lleno en los buques que circulaban cerca de las costas de Omán. El estruendo bélico transformó de inmediato una hazaña deportiva en una tensa retirada de supervivencia.

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“Levanté la vista y vi que un petrolero a unos cuatro kilómetros de distancia había sido alcanzado”

Tras culminar su recorrido bordeando el cabo de Ormuz y regresar a Londres, Lewis Pugh ha relatado a Associated Press la sobrecogedora experiencia. El deportista recuerda que el peligro se manifestó casi al instante: apenas unos minutos después de lanzarse a nadar el lunes desde la península de Musandam, en el extremo meridional del estrecho, dos potentes explosiones sacudieron las aguas. “Levanté la vista y vi que un petrolero a unos cuatro kilómetros de distancia había sido alcanzado”, confiesa.

Lewis Pugh, el nadador británico de resistencia y Embajador de los Océanos del PNUMA, Lewis Pugh, se ajusta las gafas antes de zambullirse en el estrecho de Ormuz, frente a la península de Musandam, Omán, el domingo 15 de noviembre de 2026. (Fundación Lewis Pugh vía AP)

Al reconstruir los hechos, Pugh rememora que “la explosión fue ensordecedora, dos estruendos, y luego vimos aviones de combate acercándose. En ese momento comprendí que teníamos que salir de allí inmediatamente”, explica. Por este motivo, la expedición tuvo que llevarse a cabo con constantes interrupciones por motivos de seguridad, viviendo momentos críticos como el adelantamiento a otra nave alcanzada por fuego militar y el avistamiento de un buque de gas atacado al regresar a puerto en su segunda jornada.

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“Jamás olvidaré pasar junto a ese buque gasero, el olor a productos químicos y luego las llamas; eran literalmente como bolas de fuego que se elevaban hacia el cielo”, sostiene. Asimismo, no se puede olvidar cómo “alrededor del barco, el agua estaba en llamas”. Para el atleta, la catástrofe humana y militar oculta una tragedia medioambiental de dimensiones incalculables.

Durante sus horas en el agua, pudo contemplar una nutrida colonia de delfines que escoltaba su embarcación de apoyo, así como tortugas y águilas pescadoras, maravillándose con una riqueza que ya había admirado antes del conflicto en las costas omaníes. “Cuando la mayoría de la gente piensa en el estrecho de Ormuz, piensa en una ruta marítima. Pero también es uno de los lugares más hermosos que he visitado… es un verdadero tesoro natural”, reivindica Pugh.

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Lewis Pugh, el nadador británico de resistencia y Embajador de los Océanos del PNUMA, Lewis Pugh, se zambulle en el estrecho de Ormuz, frente a la península de Musandam, Omán, el miércoles 18 de noviembre de 2026. (Fundación Lewis Pugh vía AP)

De este modo, advierte que sobre los buques que acaban dañados en esas aguas y los choques con las minas marinas: “Con todos estos barcos hundidos, esta zona se encuentra bajo una grave amenaza. La recuperación de esta zona llevará años, décadas”, asegura. Y es que Pugh explica que “cuando el petróleo entra ahí, cuando entra la contaminación química, se vuelve muy difícil limpiar ese tipo de desastre. Dura generaciones”.

La impotencia de este desastre le anima a seguir haciendo las protestas, pese al peligro al que se puede someter. “El deporte abre puertas y crea diálogo”, sentencia. En pocas palabras, “mi mensaje es muy simple: tenemos que detener la guerra. Tenemos que abrir el estrecho y tenemos que limpiar la contaminación”, concluye el nadador.

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La UKMTO reporta los impactos a los buques cisterna

Este sábado, la agencia de la Marina británica Operaciones Marítimas Comerciales (UKMTO) ha reportado que dos buques cisterna fueron alcanzados por dos proyectiles “de origen desconocido” mientras transitaban por el estrecho de Ormuz. En su balance inicial, la entidad ha confirmado que los ataques no dejaron tripulantes heridos ni víctimas fatales.

Lewis Pugh, el nadador británico de resistencia y Embajador de los Océanos del PNUMA, Lewis Pugh, se zambulle en el estrecho de Ormuz, frente a la península de Musandam, Omán, el miércoles 18 de noviembre de 2026. (Fundación Lewis Pugh vía AP)

Según el informe, el primer incidente tuvo lugar a unas 17 millas náuticas de Khasab, al norte de Omán, cuando un proyectil golpeó directamente la sala de máquinas de un buque cisterna que navegaba con rumbo hacia el exterior del estrecho. La UKMTO apunta que las consecuencias e impacto medioambiental aún no habían sido determinados.

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Aproximadamente una hora después, una segunda embarcación fue atacada en la popa a unas 11 millas náuticas de la misma costa omaní. Ante la falta de reivindicación de los ataques y la persistencia de las hostilidades, la entidad británica insta a todas las naves comerciales a circular con máxima precaución y a notificar cualquier maniobra o actividad sospechosa mientras avanzan las pesquisas oficiales.