El exministro de Defensa quiere que el expresidente del Gobierno reconsidere su voto este 29-N.

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Llevaba tiempo desaparecido José Bono cuando este sábado irrumpió, y lo hizo para mostrar su apoyo a Pedro Sánchez, pero no solo eso: pidió a Felipe González que reconsidere su voto este 29 de noviembre, elecciones generales. Dijo el expresidente del PSOE que votaría en blanco para no hacerlo por Sánchez ni tampoco por la derecha. “Felipe, haz el favor, no hagas el tonto. El PSOE te debe mucho a ti, pero tú más al PSOE”, dijo Bono en una entrevista en laSexta y también en un mitin. Este lunes, González le ha contestado: “Yo ya he votado. Soy una persona seria, no como otros”.

En una campaña en la que Sánchez no cuenta con José Luis Rodríguez Zapatero ni con Óscar Puente, cualquier aliado es bienvenido. Son unas elecciones cruciales y Ferraz mueve cielo y tierra para argumentar, hasta entre los menos convencidos entre los suyos, que ni siquiera se trata de un Sánchez contra Alberto Núñez Feijóo, sino que la democracia y el Estado de derecho se encuentran en peligro.

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El propio núcleo duro del primer Gobierno de González, con la excepción del presidente y su vicepresidente, Alfonso Guerra, ha firmado un escrito conjunto para pedir el voto al PSOE ante lo que consideran una posible “involución” y un “recorte” de libertades si finalmente PP y Vox logran formar un gobierno. Entre los firmantes se encuentran Javier Solana, Joaquín Almunia, Carlos Solchaga, Narcís Serra y Claudio Aranzadi. También lo firman el expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, y Carmen Romero, primera mujer de González.

(Noticia en ampliación)