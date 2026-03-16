Receta de sardinas en conserva, uno de los pescados más nutritivos, según los expertos

Lata de sardinas en conserva. (Adobe Stock)

Las sardinas son uno de los alimentos más nutritivos que existen. Este pescado azul destaca por su alto contenido en proteínas de calidad, ácidos grasos omega-3, vitaminas y minerales esenciales para el organismo. Gracias a su composición, su consumo se asocia con beneficios para la salud cardiovascular, el funcionamiento del sistema nervioso y el mantenimiento de huesos fuertes.

Una de las formas más habituales de consumirlo es en conserva. Este formato resulta muy práctico, ya que mantiene sus propiedades y permite guardarlo en la despensa durante semanas. Sin embargo, aunque la mayoría de veces se opta por comprarlo, prepararlo en casa es muy sencillo.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora 15 minutos

Preparación: 30 minutos

Cocción: 45 minutos

Ingredientes

1,5 kg de sardinas frescas 300 ml de aceite de oliva virgen extra 2 hojas de laurel 6–8 granos de pimienta negra 1 cucharadita de sal Frascos de cristal con tapa hermética aptos para conserva

Cómo hacer sardinas en conserva, paso a paso

Limpia bien las sardinas retirando la cabeza, las tripas y la espina central si lo prefieres. Lávalas con agua fría y déjalas escurrir en un colador. Después, sécalas con papel de cocina para eliminar el exceso de humedad. Esteriliza los tarros de cristal y sus tapas hirviéndolos en agua durante unos 10 minutos. Déjalos secar boca abajo sobre un paño limpio sin tocar el interior. Coloca las sardinas en una cacerola con agua y una pizca de sal. Cuécelas durante unos 8-10 minutos a fuego medio para que queden ligeramente cocidas pero firmes. Retíralas y deja que se enfríen. Introduce las sardinas en los frascos esterilizados colocándolas de forma ordenada. Añade el laurel y los granos de pimienta. Después, cubre completamente el pescado con aceite de oliva, dejando aproximadamente un centímetro libre hasta el borde del tarro. Cierra bien los frascos inmediatamente después de llenarlos mientras aún están calientes, asegurándote de que la tapa quede correctamente ajustada para favorecer el sellado al vacío durante el enfriado posterior. Colócalos en una olla grande con agua que los cubra completamente. Hierve durante unos 45 minutos para esterilizar la conserva. Apaga el fuego y deja que los tarros se enfríen dentro del agua. Una vez fríos, sécalos y guárdalos en un lugar fresco, seco y oscuro. Es recomendable esperar al menos una semana antes de consumir las sardinas para que los sabores se integren correctamente.

Juanlu Marín, pescadero del Mercado de Huelva, responde a nuestras preguntas sobre el pescado fresco

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Da aproximadamente para 7 personas, aunque dependerá del tamaño de las raciones. En caso de tener más invitados o querer conservar más, aumenta las cantidades de manera proporcional

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Proteínas: 24 g

Grasas: 20 g

Hidratos de carbono: 0 g

Calorías: 280 kcal

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Lo recomendable es de 8 a 10 días en nevera, siempre en recipiente hermético y cubiertas por el escabeche y aceite. Si los botes están esterilizados y sellados al vacío, pueden durar hasta 1 mes en frío.