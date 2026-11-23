La familia real británica en las celebraciones navideñas en 2024 (REUTERS/Toby Melville)

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Llega finales de diciembre y medio mundo se reúne para celebrar la Navidad. También lo hacen las casas reales europeas, que tienen como tradición reunir a sus miembros para disfrutar de comidas y cenas en familia como las que podrían disfrutarse en cualquier casa del país. Mientras Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía se sientan alrededor de la mesa en Madrid, el rey Carlos III, el príncipe William y el resto de la corona británica se preparan para un lujoso banquete lleno de tradición.

El clan Windsor se reúne cada Navidad en la residencia de Sandringham, situada en el condado de Norfolk, bajo la invitación del rey Carlos III, con el objetivo de pasar en familia estas fechas tan señaladas. La noche del 24 de diciembre comienza con un suntuoso banquete de Nochebuena, justo después de abrir los regalos. Al día siguiente, la jornada navideña de la familia real comienza con la asistencia de todos los miembros al oficio religioso matinal en el pueblo de Sandringham.

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Tras los oficios, celebrados en la iglesia de Santa María Magdalena, los Windsor regresan a la casa familiar para dar paso al esperado almuerzo. Los detalles de este menú salieron a la luz gracias al testimonio de Darren McGrady a la revista británica Hello!, chef que durante años ha formado parte del equipo culinario de la casa real británica.

McGrady definió la comida de Navidad como “aburrida”, refiriéndose a la marcada ausencia de sorpresas en la selección de platos. La familia real británica se mantiene fiel cada año a la tradición invariable del pavo al horno, con sus característicos rellenos y guarniciones. El pavo que sirve la familia real se rellena con ingredientes como “salvia, cebolla y castañas” y se acompaña de “patatas asadas, puré de patatas y coles de Bruselas”, precisaba el chef al citado medio.

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La familia real británica celebra la misa de Navidad en Sandringham (REUTERS/Toby Melville)

Tras tanto exceso, llega la noche del 25 de diciembre y la familia real británica cena frío. El motivo es sencillo y se repite año tras año: al igual que sucede con la familia real española, el personal de Sandringham House tiene la noche libre para que puedan disfrutar con sus familias, por lo que los Windsor disfrutan de un buffet de autoservicio de carnes frías y ensaladas.

Así lo desvelaba Mike Tindall, casado con Zara Phillips, nieta mayor de la reina Isabel II, en un pódcast en 2019: tras el té de la tarde del 25 de diciembre, y después del discurso navideño, la cena familiar es “más tranquila: un buffet frío, porque dan el día libre al personal”.

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El menú de Navidad en subasta

Sobre los pormenores de este buffet frío navideño hemos podido saber gracias a algunos registros llegados del pasado. Uno de ellos apareció hace solo unos meses en el catálogo de una casa de subastas: un documento impreso del menú de la cena que se sirvió en Sandringham House durante la Navidad de 1993.

Esta reliquia es especial por el menú, pero también por otro curioso detalle: en el reverso, se puede ver la letra escrita a mano del príncipe Harry, que en aquel momento tenía nueve años, en una nota dirigida a su hermano. “William, ¿de qué estás hablando? Responde”, reza el mensaje garabateado a lápiz.

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El menú de la cena de Navidad de los Windsor en 1993 (Colección de Paul Fraser)

Escrito en francés, como es costumbre en los banquetes oficiales de la corte británica, y bajo el sello dorado de Isabel II, se puede leer el menú completo de la velada. Como primeros, buey asado con timbal de verduras, foie gras en costra, lengua de buey, pavo ahumado, jamón de York. Como platos principales, la familia real británica degustó una corona de mousse de salmón ahumado, jamón de Parma con melón, ensalada de rúcula y judías verdes con huevos de codorniz, ensalada de ave y aguacate y ensalada de arroz. Por último, pastel de berenjena.

El curioso documento, guardado durante décadas por un antiguo chef de la casa real, se vendió finalmente a un coleccionista privado, que se hizo con él tras un desembolso de 8.080 euros.

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