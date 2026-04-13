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Los mejores mejillones de lata son de marca blanca y tienen origen gallego: “Dos de ellos destacan por su relación calidad-precio”

El análisis llevado a cabo por la OCU demuestra que, cuando hablamos de esta conserva, pagar más no garantiza una mejor calidad

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Recetas con mejillones en escabeche (Adobe Stock)
Recetas con mejillones en escabeche (Adobe Stock)

Los mejillones en escabeche son todo un clásico en las despensas españolas, un producto muy nuestro que aparece como estrella en aperitivos y grandes comidas. Es uno de los bocados preferidos de aquellos fanáticos de los sabores del mar, un molusco de sabor intenso que, además, es económico y fácil de encontrar. Más allá de su sabor, son también más saludables que otros aperitivos como las patatas fritas, los cacahuetes o las aceitunas, lo que los convierte en una indudable opción ganadora.

Los mejillones son un alimento muy interesante por su valor nutricional, pues se considera rico en proteínas de alto valor y apenas presenta un 4,5% de materia grasa. Además, los mejillones tienen una buena proporción de omega 3 y son una de las fuentes de hierro y vitamina B12 más importantes que podemos incorporar a la dieta.

Su sabor y su calidad nutricional los convierten en una compra excelente cuando buscamos preparar un aperitivo en casa. Pero no todas las marcas son iguales, algo que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha querido demostrar con un estudio que incluye hasta 24 latas de mejillones en escabeche, todas ellas disponibles en supermercados españoles. Los expertos de la organización han medido su precio, sus conservantes y añadidos, su sabor e incluso su seguridad alimentaria, estableciendo como conclusión una lista de los mejores mejillones en escabeche del supermercado.

Tradicionalmente, en el mundo de las conservas y el laterío, siempre ha existido una gran disparidad entre precios, lo que también se ha traducido en grandes diferencias de calidad. No es el caso de los mejillones en escabeche. Como bien ha demostrado la OCU, un mayor coste por kilogramo no asegura una calidad mayor. Ni siquiera la marca o su renombre son un indicador.

Tras analizar las latas disponibles en supermercados, la OCU ha concluido que el precio más elevado de las marcas de fabricante (hasta 7 euros por lata) no se corresponde con una mejor calidad. De hecho, entre las siete latas mejor valoradas, cuatro son de marca blanca, dos de las cuales, dice la organización, “destacan por su excelente relación calidad-precio”, algunas incluso por debajo de los 2 euros por lata.

Lata de mejillones (Adobe Stock)
Lata de mejillones (Adobe Stock)

Otro gran factor a tener en cuenta, explica la organización, es el origen de estos moluscos. Tanto en calidad como en degustación, salen ganando por goleada las latas con mejillón gallego (especie Mytilus galloprovincialis), cultivado en bateas en las rías, frente a las latas que incorporan mejillón chileno (especie Mytilus chilensis). Un dato a tener en cuenta cuando vayamos a sumar una de estas latas a nuestra cesta de la compra.

Los mejores mejillones en escabeche del supermercado

El producto mejor valorado del estudio ha sido el Mejillón en Escabeche de Galicia de Eroski, con 90 puntos sobre 100 y un precio de 1,80 €. Le siguen muy de cerca, empatados con 87 puntos, tres conservas diferentes.

En segundo lugar se encuentra Sal de Plata de Aldi (1,62 €), que se lleva además la distinción de Compra Maestra por su excelente relación calidad-precio. Le siguen la lata de Mari Marinera de DIA (1,80 €); y Rianxeira Mejillones en Escabeche de las Rías Gallegas (2,25 €), la única marca de fabricante que se cuela entre las primeras posiciones.

En cuanto a las peor valoradas, las latas de mejillones en escabeche con menor puntuación han sido Ribeira Mejillones en Escabeche de Chile, con 70 puntos y un precio de 1,70 €, y Albo, una de las marcas más reconocidas del lineal, que con 69 puntos y un precio de 6,15 euros se sitúa a la cola del ranking, entre otras razones por su claro exceso de sal.

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