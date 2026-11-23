El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont. (Belga / Europa Press)

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La causa judicial contra Carles Puigdemont por la malversación vinculada al proceso independentista catalán ha llegado a su final en el Tribunal Supremo. Ocho años después de que el magistrado Pablo Llarena dictara su procesamiento, la Sala de lo Penal ha acordado el sobreseimiento libre de las actuaciones al aplicar la ley de amnistía y declarar extinguida su eventual responsabilidad penal. La decisión alcanza también a los exconsejeros Antoni Comín y Lluís Puig, que permanecían procesados en el mismo procedimiento y que, al igual que el expresidente de la Generalitat, abandonaron España después del referéndum del 1 de octubre de 2017.

El auto, fechado el 20 de noviembre y del que ha sido ponente el magistrado Manuel Marchena, resuelve el último trámite que quedaba pendiente para cerrar esta causa. La Sala confirma la conclusión del sumario acordada por Llarena el pasado 3 de noviembre y rechaza la oposición de Vox, que había solicitado mantener vivo el procedimiento y esperar a que la Justicia europea se pronunciara sobre la aplicación de la amnistía al delito de malversación.

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El desenlace llega después de una larga secuencia de decisiones judiciales que ha ido despejando el camino para los tres dirigentes independentistas. El pasado octubre, el instructor levantó las órdenes nacionales de detención que pesaban sobre ellos, después de asumir la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional sobre la aplicación de la amnistía a la malversación. Semanas más tarde, dejó sin efecto los procesamientos y remitió el sumario a la Sala de lo Penal para que acordara el archivo definitivo. Ahora, el tribunal que juzgó a los líderes del ‘procés’ ha dado ese último paso.

El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont. (Europa Press)

Una causa abierta desde 2017

El origen del procedimiento se remonta a la investigación sobre la organización y financiación del referéndum independentista del 1-O. El 21 de marzo de 2018, Llarena procesó a Puigdemont, Comín y Puig por malversación de caudales públicos, al considerar que habían utilizado sus responsabilidades en el Govern para destinar fondos públicos a la preparación de la consulta, pese a las prohibiciones judiciales. Los tres quedaron fuera del juicio celebrado en 2019 contra los dirigentes independentistas que permanecieron en España.

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Durante años, la malversación se convirtió en el principal obstáculo para que Puigdemont pudiera beneficiarse de la ley de amnistía. El Supremo había mantenido que las conductas atribuidas a los antiguos miembros del Govern podían quedar fuera de la norma si habían supuesto un beneficio patrimonial personal o habían afectado a los intereses financieros de la Unión Europea. Esa interpretación impidió inicialmente que el expresidente catalán y otros dirigentes procesados por el mismo delito fueran amnistiados.

El escenario cambió el pasado 6 de octubre, cuando el Tribunal Constitucional estimó el recurso de amparo de la exconsejera Dolors Bassa y estableció que la interpretación restrictiva de la amnistía aplicada por el Supremo no se ajustaba a la ley. El tribunal de garantías consideró que la norma podía alcanzar también a la malversación atribuida a los responsables del Govern, lo que abrió la puerta a revisar las situaciones de quienes seguían procesados o condenados por esos hechos.

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El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, ha afirmado este jueves que el "balance" de esta legislatura lo ha hecho hoy el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemomt, que lo ha definido al presidente del Gobierno como una persona "amoral" y "cínica". A su entender, España "merece un presidente decente" y Pedro Sánchez "no lo es".

A partir de ese pronunciamiento, Llarena levantó las órdenes de detención que pesaban sobre Puigdemont, Comín y Puig. El instructor dejó claro, no obstante, que su decisión no suponía que hubieran desaparecido los indicios que habían sustentado los procesamientos. En su resolución del 3 de noviembre sostuvo que seguían existiendo indicios de participación de los tres en la organización y financiación del referéndum, pero que la doctrina fijada por la mayoría del Constitucional impedía mantener las imputaciones penales.

El magistrado dejó entonces el procedimiento en manos de la Sala de lo Penal, que ya había aplicado la amnistía el 20 de octubre a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa. La resolución sobre Puigdemont y los dos exconsejeros era el último paso pendiente para cerrar esta causa respecto de los dirigentes que no llegaron a sentarse en el banquillo en el juicio del ‘procés’.

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