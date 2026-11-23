Imagen de archivo de un coche de policía en Palencia. (EFE/Xavi Ramos)

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La Comisaría Provincial de Palencia ha sufrido este lunes un ataque con cuatro cócteles molotov de fabricación casera. Según ha informado la Subdelegación del Gobierno a la agencia Europa Press, una de ellas ha provocado un pequeño fuego en el exterior del recinto, si bien no se han registrado daños personales ni materiales y ha sido extinguido sin intervención.

La Policía Nacional ha encontrado además una mochila en el exterior con alguna más en su interior. Su contenido está pendiente de ser examinado por los TEDAX, que han acudido a inspeccionar la zona. Como medida de precaución, se ha acordonado el entorno y se ha restringido el paso de personas y vehículos en la calle Pedro Berruguete, con la colaboración de la Policía Local.

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Los hechos se habrían producido en torno a las seis y media de la mañana. Fue un policía, que acababa su turno y se iba a meter en su vehículo, el que vio a una persona lanzar varios objetos sospechosos, aunque únicamente el último de ellos llegó a explotar.

La Subdelegación del Gobierno ha confirmado a la agencia EFE que, como consecuencia de lo ocurrido, ha sido activada la denominada ‘Circular 50’, referida al protocolo de respuesta ante atentados terroristas o incidentes graves con sospecha de amenaza o artefacto terrorista. A su vez, en toda la ciudad de Palencia se ha desplegado la denominada ‘Operación Jaula’, un operativo antiterrorista para tratar de evitar que el autor o autores de este ataque puedan huir de la zona, ha detallado la Subdelegación.

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