Imagen ilustrativa de Infobae de un mazo de un juez y una pulsera de Cartier, modelo 'Love'. (Montaje Infobae)

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Una terapeuta londinense logró que la justicia británica obligara a Harrods a pagarle una indemnización de 6.000 euros después de que el histórico centro comercial se negara a devolverle el dinero de una pulsera de Cartier que había comprado por 5.500 euros. La mujer, que llevó el caso ante los tribunales sin asistencia de un abogado, convenció a la jueza de que la tienda no pudo demostrar que la joya presentara los arañazos que alegaba como justificación del rechazo, según ha publicado The Independent.

Georgia Romain, hipnoterapeuta de Kingston upon Thames de más de 50 años, había comprado online el brazalete modelo Love de oro de 18 quilates como regalo de cumpleaños para sí misma, tras varios años de ahorro. En julio de 2025 decidió devolverlo porque le quedaba pequeño en la muñeca, un motivo contemplado por la normativa británica de ventas a distancia.

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El equipo de atención al cliente de Harrods rechazó formalmente la devolución al recibir la pulsera. La compañía alegó que el artículo presentaba arañazos y defectos en el metal, considerado “blando”, y que esos daños impedían su reventa. Para sustentar su postura, el personal de la tienda grabó un video de preinspección tras examinar la pieza devuelta.

La compañía advirtió a Romain que el brazalete sería trasladado al departamento de objetos perdidos si no lo reclamaba dentro de un plazo de 30 días, y le comunicó que, según su posición, la joya “es legalmente ahora de su propiedad”.

A woman walks past the Harrods store in London, Britain, September 29, 2025. REUTERS/Hiba Kola

Al revisar el video en agosto de 2025, Romain detectó dos inconsistencias que se convirtieron en el eje de la disputa. Por un lado, cuestionó a la empresa sobre cómo podía estar segura de que se trataba de la misma pieza si la grabación no mostraba su número de serie único. Por otro, señaló que el brazalete que aparecía en el vídeo se veía más grueso que el que ella había comprado. La respuesta de Harrods no abordó ninguno de esos dos puntos. La empresa se limitó a confirmar que la devolución había sido “formalmente rechazada” y que la pulsera pasaba a ser legalmente propiedad de la clienta.

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La jueza determinó que no existían pruebas suficientes del daño alegado

El caso fue resuelto por la jueza adjunta de distrito Elaine Vignoli, quien analizó las pruebas presentadas por ambas partes. Según la normativa civil de Inglaterra y Gales, los litigios se deciden según el “balance de probabilidades”, es decir, qué versión resulta más verosímil a partir de la evidencia disponible.

La magistrada concluyó que Harrods no aportó elementos suficientes para acreditar que la pulsera presentaba los mismos arañazos en el momento en que la recibió de manos de la clienta. “Para que la defensa de Harrods prosperara, debía quedar convencida, según el balance de probabilidades, de que cuando recibieron el brazalete de la señora Romain este contenía el mismo daño y los mismos arañazos”, señaló la jueza, según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso el citado medio. “Mucho me temo que hubo una falta de pruebas por parte de los demandados ante este tribunal para satisfacer ese punto”, añadió.

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“La señora Romain hizo una solicitud muy razonable respecto de un artículo de valor considerable”

Vignoli fue especialmente crítica con la actitud de la empresa frente al reclamo de la clienta por el número de serie faltante. “Encuentro que su postura en los correos electrónicos es francamente asombrosa. La señora Romain hizo una solicitud muy razonable respecto de un artículo de valor considerable, pidió que se le enviara un vídeo con pruebas que mostraran el número de serie único del artículo que había comprado con arañazos, y eso fue rotundamente rechazado por razones que escapan a mi comprensión”, sostuvo.

El tribunal también rechazó el argumento sobre la pérdida de valor de la joya

La jueza cuestionó asimismo la postura de la empresa respecto a que los supuestos arañazos habían anulado por completo el valor comercial de la pieza. Los abogados de Harrods insistieron en que el brazalete había sido “guardado con seguridad y manejado con cuidado” durante todo el proceso, pero Vignoli replicó que no se le había presentado “absolutamente ninguna prueba de ello”.

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Una mujer toma una fotografía mientras se abren las puertas de Harrods durante las rebajas del Boxing Day, en Londres, Reino Unido, el 26 de diciembre de 2025. REUTERS/Isabel Infantes

La magistrada describió el brazalete como “un artículo bastante bonito y lujoso” y fue tajante respecto al argumento de que la pieza carecía de valor. “Harrods dijo que la pulsera no vale nada para ellos porque no pueden revenderla, pero no estoy del todo segura de poder estar de acuerdo con eso: si realmente no vale nada, con gusto me la llevaría a casa”, afirmó, según recoge The Independent.

“Este es un caso que ha girado en gran medida en torno a la evidencia presentada ante el tribunal, y lamento decir que los demandados no han estado a la altura en este aspecto”, concluyó la jueza en su fallo.

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El fallo ordenó el pago de más de 6.000 a la compradora

Tras la resolución, el tribunal ordenó a Harrods abonar a Romain las 4.550 libras esterlinas (unos 5.500 euros) correspondientes al precio original de la pulsera. Con los intereses acumulados y las costas judiciales, el monto total de la indemnización ascendió a 5.131 libras esterlinas, equivalentes a algo más de 6.000 euros.

A la salida del tribunal, Romain se mostró “muy aliviada” por el resultado. “Nunca más voy a comprar en Harrods”, declaró, y explicó que había ahorrado durante años para darse el gusto de comprar la pulsera por su cumpleaños. “Estaba ahorrando desde hacía años, quería darme un gusto. Ahora vuelvo a ahorrar, no más gastos de este tipo”, agregó.

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