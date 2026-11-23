El precio del servicio de la luz se actualiza diariamente (Europa Press)

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El cambio constante en el precio de la energía eléctrica obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.

Por ello, estas son las tarifas en el país hoy martes 24 de noviembre. También ubica los precios más baratos, así como los más caros, de luz.

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Precio de la energía eléctrica

Día: 24 de noviembre

Precio de media: 210.14 euros por megavatio hora

Precio más alto: 238.24 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 175.46 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa de la luz (Europa Press)

A lo largo de este martes 24 de noviembre, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 210.45 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 209.96 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 202.66 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 200.04 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 200.15 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 205.75 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 228.01 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 238.24 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 228.05 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 215.49 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 220.18 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 206.85 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 200.07 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 199.98 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 196.12 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 196.11 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 196.85 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 219.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 223.08 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 225.26 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 225.96 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 219.97 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 199.58 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 175.46 euros por megavatio hora.