Cómo preparar albóndigas de berenjena al estilo italiano, una receta ‘de la nonna’ para aprovechar esta verdura de verano

Albóndigas de berenjena al estilo italiano, una receta sencilla y deliciosa (Pexels)

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Dejamos de lado la carne y el pescado para preparar una de las recetas de albóndigas más ricas del recetario italiano: las polpette di melanzane. Estas albóndigas de berenjena son perfectas como alternativa vegetariana a las tradicionales, aunque también son una opción diferente para una comida rica y llena de sabor.

El secreto para conseguir unas albóndigas dignas de una auténtica nonna italiana está en controlar la humedad de la pulpa de las berenjenas. Esta debe quedar suave, pero no demasiado acuosa, pues haría que la masa quedara demasiado blanda y con poco cuerpo. Para ello, después de hervir las berenjenas, las colocaremos en un colador y dejaremos que se enfríen para que pierdan el exceso de líquido, para después escurrirlas con cuidado con las manos.

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Además, la tradición exige que las berenjenas se aplasten en trozos grandes con un tenedor o con las manos, nunca con batidora, para mantener la textura fibrosa de la pulpa. Esto nos permitirá usar menos pan rallado y obtener igualmente unas albóndigas tiernas y sabrosas. En esta receta añadiremos un poco de queso parmesano o pecorino rallado, un paso opcional, pero que añade un plus de sabor a la mezcla. Quedan crujientes por fuera y tiernas y aromáticas por dentro.

Una vez listas, podemos disfrutar de estas albóndigas por sí solas o cocinarlas junto con una salsa de tomate casera, consiguiendo una receta llena de sabor y con muchos matices. Acompañadas de unas patatas fritas o de una ración de arroz, estas albóndigas son la opción perfecta para una comida especial, sobre todo en verano, cuando la berenjena está en su mejor momento.

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Receta de albóndigas de berenjena

Las albóndigas de berenjena se preparan cocinando la pulpa de la berenjena hasta que esté tierna, mezclándola con pan rallado, huevo, ajo y perejil, y formando bolitas que se rebozan y se fríen hasta dorar. El resultado es una albóndiga ligera y jugosa, con un delicioso sabor mediterráneo.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos Preparación: 25 minutos Cocción: 20 minutos



Ingredientes

2 berenjenas grandes

2 huevos

2 dientes de ajo

80 g de pan rallado (aprox.)

30 g de queso rallado (opcional, parmesano o pecorino)

1 ramita de perejil fresco

Sal

Pimienta negra molida

Aceite de oliva virgen extra (para freír)

Harina (para rebozar)

Cómo hacer albóndigas de berenjena, paso a paso

Lava las berenjenas, pínchalas con un tenedor y ásalas enteras en horno a 200 ºC durante 25 minutos, hasta que estén bien tiernas. Deja enfriar y retira la pulpa con una cuchara. Pícala muy fino con cuchillo. Coloca la pulpa en un colador y presiona para eliminar el exceso de agua. Pica el ajo y el perejil muy fino. Añádelos a la berenjena y machaca con un tenedor. Incorpora los huevos y mezcla bien. Añade el queso rallado si lo usas. Agrega pan rallado poco a poco hasta obtener una masa húmeda, pero que se pueda moldear con las manos. Salpimenta al gusto. Forma bolitas del tamaño de una nuez. Pásalas por harina. Fríe en abundante aceite bien caliente para que las albóndigas no absorban demasiada grasa, hasta que estén doradas. Sácalas sobre papel de cocina para quitar el exceso de aceite. Sirve calientes, y acompaña con salsa de tomate casera o yogur especiado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre 16 y 20 albóndigas (4-5 porciones como tapa).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 180 kcal

Proteínas: 6 g

Grasas: 10 g

Hidratos de carbono: 16 g

Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se pueden guardar en la nevera hasta 3 días en recipiente hermético. Admiten congelación antes de freír (sin rebozar) hasta 2 meses.