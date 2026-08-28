España

Aumenta el consumo de marcas blancas en España, con Mercadona y Lidl a la cabeza: el ahorro es un motivo, pero también la buena calidad y la “confianza”

Un tercio de los españoles dice que ha aumentado su consumo de marca de distribución respecto al año anterior

Las marcas de distribución se consolidan como una opción para contener el gasto en la cesta de la compra (Archivo)
Las marcas de distribución se consolidan como una opción para contener el gasto en la cesta de la compra (Archivo)
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Las marcas de distribución, también conocidas como ‘marcas blancas’, se consolidan este mes de septiembre como una opción para contener el gasto en casa, un factor de gran importancia en un contexto de ‘vuelta al cole’ que afecta más que nunca a nuestra cesta de la compra. Según un estudio difundido por EAE Business School, más del 75 % de los consumidores españoles considera que los productos de marca blanca de nuestros supermercados ofrecen una “buena relación calidad-precio”.

Hablamos de una larga lista de opciones que van desde productos de higiene y limpieza hasta alimentos preparados, snacks, lácteos, embutidos, panadería industrial, legumbres, pastas y otros alimentos no perecederos. Estos productos de marcas propias representan ya el 54 % del mercado de gran consumo en España, según datos de la consultora NIQ, y son percibidos como “un 22 % más económicos que las marcas de fabricantes”.

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Los últimos datos del informe de Worldpanel reflejan que la cuota de las enseñas de distribuidor alcanza ya el 48,8% del valor en productos de alimentación envasados en los hogares, por lo que prácticamente la mitad de la cesta de la compra está ya dominada por marcas propias de los supermercados.

El precio es precisamente uno de los factores que explican el creciente hueco que estas opciones ocupan en nuestra cesta. De hecho, un tercio de los españoles reconoce que ha aumentado su consumo de productos de marca de distribución respecto al año anterior, según EAE Business School.

Pero los datos del estudio muestran que esta elección no responde únicamente a una cuestión económica: el 70 % de los españoles se declara “satisfecho” con las marcas de distribución, mientras que otro 70 % considera que ofrecen “productos de buena calidad” y el 72 % afirma que cuentan con productos “de confianza”.

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Lineales de aceite de oliva en un supermercado (Archivo)
Lineales de aceite de oliva en un supermercado (Archivo)

Esta es una tendencia que no se circunscribe solo a España, ya que, según ha constatado EAE con datos de Nielsen, en 2024 las ventas totales de marcas propias en 17 países europeos alcanzaron los 352.000 millones de euros, con una cuota media del 38,1 %, mientras que en mercados como España, Suiza, Reino Unido y Alemania, la cuota supera el 45 %.

Mercadona y Lidl, a la cabeza

El crecimiento ha sido sostenido y muestra un aumento de estos productos en el último año móvil. Según datos facilitados a EFE Agro por la consultora Worldpanel by Numerator, la marca de distribución ha crecido en todos los sectores en el último año móvil hasta julio de 2026, con gran impulso por parte de las cadenas de surtido corto.

Si atendemos a las diferencias entre cadenas, los datos muestran un claro liderazgo de Mercadona, con un peso del 49,7 % del total del valor de la marca de distribución (50,4 % en 2025). Le siguen Lidl (13,5 %), Carrefour (7,9 %) y DIA (6,2 %), entre otras.

Aumenta además el peso de las marcas blancas en el negocio de estas cadenas. En Mercadona, la marca blanca ha pasado en un año de representar el 77,7% de las ventas al 79,1%. En Lidl se incrementa del 80,7% al 82,4%; en Aldi, del 74,9% al 77%; y en Dia, que sigue reservando un espacio importante para los fabricantes, pasa del 65,5% hasta el 66,6%.

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