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Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Los equipos españoles ya conocen quiénes serán sus rivales en la fase liguera de la Champions

El trofeo de la Champions League (EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER)
El trofeo de la Champions League (EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER)
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Un año más llegaba el sorteo de la Champions cargado de emoción. Todos quieren saber quiénes serán sus rivales para comenzar a preparar los enfrentamientos y las estrategias a seguir para seguir avanzando en el camino hasta Metropolitano, donde se llevará a cabo la final. España cuenta con cinco representantes en la competición de las estrellas: Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis.

La ceremonia arrancó con el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, quien anunció el nuevo Respect Award, que la organización ha decidido entregar a Marquinhos por ir a abrazar a su rival Gabriel Jesus después de ganar la Champions. El siguiente fue el Premio Presidente que se otorgó a Thierry Henry. Después salió David Villa para acompañar al francés en el desarrollo del sorteo.

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El Real Madrid ya conoce el primer paso de su hoja de ruta hacia la decimosexta Champions. José Mourinho ha regresado al banquillo blanco con el objetivo de sumar títulos, entre ellos la orejona, aunque parece que deberá superar un arduo camino. El sorteo ha emparejado al club blanco Inter (casa), Arsenal (fuera), PSV (casa), Roma (fuera), Leipzig (casa), Shakhtar (fuera), Lask (casa), AEK Athens (fuera).

Por su parte, el FC Barcelona buscará este año lo que la temporada pasada truncó el Atlético de Madrid: llegar a la ansiada final y tratar de levantar la copa, esa que llevan tanto tiempo sin conquistar, en concreto desde el año 2015. En la fase de liga se enfrentarán al Manchester City (casa), PSG (fuera), Aston Villa (casa), Sporting Portugal (fuera), Feyenoord (casa), Galatasaray (fuera), Como (casa) y Sabah (fuera).

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El partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona (RREUTERS/Albert Gea)
El partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona (RREUTERS/Albert Gea)

En cuanto al Atlético de Madrid, ya conoce a sus rivales en Champions. Los del Cholo Simeone quieren volver a repetir el torneo que registraron la temporada pasada, donde llegaron hasta semifinales. Este año apuntan un poco más lejos y quieren una final en su estadio. Para ellos deberán superar al Bayern Munich (casa), Liverpool (fuera), Manchester United (casa), PSV (fuera), Fenerbahçe (casa), Bodo Glimt (fuera), Viking (casa), Stuttgart (fuera).

Los rivales del Betis y del Villarreal

El Betis volvía a la emocionante Champions con la ilusión de llegar lo más lejos posible en la competición. El primer paso será superar la fase liguera antes de seguir avanzando en el camino hasta la final. Sus rivales son Arsenal (casa), Bayern Munich (fuera), Porto (casa), Borussia Dortmund (fuera), Feyenoord (casa), Lille (fuera), Como (casa) y S. Bratislava (fuera).

El quinto equipo que cierra la representación española es el Villarreal. El submarino amarillo tratará de llegar lo más lejos posible en la competición. Esta campaña vuelven al torneo con intención de superar todas las fases posibles. Los rivales a los que se enfrentará son el PSG (casa), Liverpool (fuera), Manchester United (casa), Borussia Dortmund (fuera), Napoli (casa), Fenerbahçe (fuera), Sabah (casa), Slavia Praga (fuera).

Gritos de alegría, cánticos en apoyo al PSG y consignas en honor a Ousmane Dembélé se escuchan a lo largo de los Campos Elíseos en París tras la segunda victoria consecutiva del equipo en la Champions League. Las celebraciones se vieron empañadas por momentos de tensión, con cargas policiales y uso de gases lacrimógenos, que derivaron en cerca de 300 detenciones.

Esta edición de la Champions llega marcada por grandes encuentros desde la fase liguera. Una fase en la que pasarán los ocho primeros equipos; otros deberán medirse en los playoffs y los últimos serán eliminados. Lo que implica que desde el primer momento deberán buscar la victoria para asegurar el billete a la siguiente ronda de la competición y avanzar hacia la ansiada final.

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