España Deportes

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián

El club madrileño se ha mantenido firme en su decisión de no vender al delantero argentino y parece que, al menos, vestirá una temporada más de rojiblanco

El jugador del Atlético de Madrid Julián Álvarez (Europa Press)
El jugador del Atlético de Madrid Julián Álvarez (Europa Press)
Guardar

El Atlético de Madrid se ha mantenido perenne: Julián Álvarez no se vende. Lo llevan advirtiendo desde antes de que el mercado diera el pistoletazo de salida. Lo ha asegurado de todas las formas posibles: a través de redes sociales, con una demanda, con comunicados... especialmente dirigidos al club azulgrana, que ha sido el más interesado en el delantero argentino. A falta de solo unos días para que el mercado ponga el punto y final, parece que cumplirá su palabra. Pero, ¿cuáles son los motivos del no al FC Barcelona?

El club rojiblanco ha dejado claro que no es un equipo puente y que no aceptará ni 100, 150 ni 200 millones. Julián solo saldrá si el club interesado abona los 500 millones de la cláusula. Detrás de este movimiento existen varios motivos. El primero es deportivo, ya que son conscientes de que para ganar títulos es necesario contar con los mejores jugadores. Julián es actualmente uno de los delanteros más caros del mercado, solo por detrás de Haaland y Mbappé. Es decir, el puesto no puede contar con un candidato mejor para ocuparlo. Sin embargo, desde las filas blancas necesitan que sea ese jugador de élite.

PUBLICIDAD

La pasada campaña firmó 10 goles en Champions para intentar llevar a su equipo a la final, llegando incluso a jugar infiltrado. Pero los ocho tantos de la competición doméstica quedaron muy lejos de lo que se esperaba de él. A ello se suma la llegada de Apollo, que aterrizó en el Atlético de Madrid para elevar el nivel del equipo y vender a su estrella; sería una postura contraria a la que quieren mostrar.

El delantero del Atlético Julián Álvarez (EFE/Kiko Huesca)
El delantero del Atlético Julián Álvarez (EFE/Kiko Huesca)

El no al FC Barcelona empezó con acoso y presión que ejerció el club azulgrana sobre el jugador. Negociaron con el delantero argentino a espaldas del Atlético de Madrid e incluso antes de que terminara la temporada y diera comienzo el mercado. Es decir, en plena lucha por los títulos, allí donde rojiblancos y azulgranas se enfrentaron en Champions y Copa del Rey. Las palabras de la Araña durante el Mundial 2026 no fueron casuales. “Lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño”, afirmó Julián en pleno Mundial, todo como parte de una estrategia para rebajar su precio.

PUBLICIDAD

No a un equipo de LaLiga ni la oferta a la baja del FC Barcelona

A ello se suma el hecho de que el FC Barcelona es un rival directo contra el que pelean por todos los títulos. Las aspiraciones del Atlético de Madrid chocan contra las del club azulgrana y vender a su mejor jugador a un rival directo complicaría, y mucho, esa lucha por los títulos. Es por ello que el club rojiblanco rechazó cualquier oferta procedente de un equipo de LaLiga, no solo la del FC Barcelona, sino también la del Real Madrid.

Después de los contactos del club azulgrana con Julián a la espalda del Atlético de Madrid y que sea un rival directo, otro de los motivos que asentaron el no en el caso Julián fue la oferta inicial del FC Barcelona: 100 millones de euros a pagar en varios años. Según Gil Marín, fue una estrategia orquestada entre los de Laporta y los agentes del jugador. Una situación que llevó a los rojiblancos a cerrar cualquier posibilidad, por remota que fuera, de sentarse a negociar con los azulgranas.

El técnico argentino fue consultado sobre los silbidos que recibió el delantero

La situación que ha quedado en el Metropolitano tampoco es sencilla: un jugador que no quiere estar ahí, una afición que no quiere al argentino y un entrenador tratando de calmar las aguas para que Julián quiera ser un delantero importante con el que ganar títulos. Esa será su misión, porque el mercado se acaba y parece que Julián está destinado a vestir de rojiblanco, al menos, una temporada más.

Temas Relacionados

Atlético de MadridFC BarcelonaLaLigaMercado de FichajesFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La burbuja de la Premier League con el mercado de fichajes y un posible pinchazo que puede llevarse por delante a varios clubes

Cada verano, son los equipos ingleses quienes dominan el mercado con sus millonarias ofertas para fichar a los mejores jugadores

La burbuja de la Premier League con el mercado de fichajes y un posible pinchazo que puede llevarse por delante a varios clubes

Goleada blanca con ‘hat-trick’ de Mbappé: Real Madrid (4) - Real Sociedad (1)

Los madridistas golean a la Real Sociedad gracias a la actuación estelar del delantero francés en el regreso de José Mourinho al banquillo del Santiago Bernabéu 13 años después

Goleada blanca con ‘hat-trick’ de Mbappé: Real Madrid (4) - Real Sociedad (1)

Sorteo de la Champions League: a qué hora y dónde ver los cruces de los equipos españoles

Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal y Betis son los clubes españoles que lucharán por hacerse con la ‘orejona’

Sorteo de la Champions League: a qué hora y dónde ver los cruces de los equipos españoles

El pelotón de la Vuelta a España escribe una oleada de reseñas positivas para el hotel que les acogió durante la granizada de la tercera etapa

Los ciclistas tuvieron que refugiarse a falta solo de 15 kilómetros para la meta debido a las incidencias del clima

El pelotón de la Vuelta a España escribe una oleada de reseñas positivas para el hotel que les acogió durante la granizada de la tercera etapa

El exjugador del Real Madrid Kyle Singler vuelve a compartir un preocupante video: “Mi vida corre peligro”

El jugador sostiene que su exentrenador le ha tendido “una trampa” y lo ha “abandonado”

El exjugador del Real Madrid Kyle Singler vuelve a compartir un preocupante video: “Mi vida corre peligro”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

José María Aznar exige la vuelta del “orden” a Ceuta y acabar con las incertidumbres que “amenazan” el futuro de España

José María Aznar exige la vuelta del “orden” a Ceuta y acabar con las incertidumbres que “amenazan” el futuro de España

El Gobierno refuerza Ceuta con un nuevo centro para 400 migrantes, más líneas policiales y 25 millones de euros repartidos por las comunidades

Florentino Pérez casi siempre gana: el Real Madrid obtendría 319 millones de euros cuando venda el suelo que le ha recalificado Almedia en su futura ciudad tecnológica

Félix Bolaños también aísla a Robles: reitera que el CNI no tuvo información “ni previa ni precisa” sobre la entrada masiva en Ceuta y niega la participación de Marruecos

La Justicia rechaza suspender la expulsión de un marroquí internado en el CIE de Murcia que pedía asilo por ser opositor en Marruecos a través de YouTube y Telegram: “No presenta un alto perfil activista”

ECONOMÍA

El Supremo contra Cofidis: le condena a pagar 2.000 € a una clienta por meterla en un fichero de morosos tras reclamar por usura

El Supremo contra Cofidis: le condena a pagar 2.000 € a una clienta por meterla en un fichero de morosos tras reclamar por usura

Los españoles eligen el turismo doméstico en septiembre: diez de los quince destinos más populares son nacionales

Batalla en redes entre Ryanair y Óscar Puente: el CEO de la aerolínea le llama “ministro fallido” en un vídeo con IA en el que habla perfecto español

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

El BCE prepara el terreno para una subida de tipos de interés en septiembre ante el riesgo de que la inflación se dispare

DEPORTES

La burbuja de la Premier League con el mercado de fichajes y un posible pinchazo que puede llevarse por delante a varios clubes

La burbuja de la Premier League con el mercado de fichajes y un posible pinchazo que puede llevarse por delante a varios clubes

Goleada blanca con ‘hat-trick’ de Mbappé: Real Madrid (4) - Real Sociedad (1)

Sorteo de la Champions League: a qué hora y dónde ver los cruces de los equipos españoles

El pelotón de la Vuelta a España escribe una oleada de reseñas positivas para el hotel que les acogió durante la granizada de la tercera etapa

El exjugador del Real Madrid Kyle Singler vuelve a compartir un preocupante video: “Mi vida corre peligro”