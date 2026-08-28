Vuelta al cole 2026-2027 en Andalucía: inicio de curso, calendario de vacaciones y fechas importantes

Niños pequeños corren por el patio de un colegio. (Europa Press)

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Agosto se acerca a su fin y, con la llegada de septiembre, se acerca cada vez más la vuelta al cole. Estudiantes de toda España retornarán a sus clases en las próximas semanas, dejando atrás las vacaciones de verano y recuperando, no sin esfuerzo, la rutina de madrugones, lecciones y deberes.

La vuelta al cole supondrá, para muchos, un desembolso importante de dinero. Este año, el coste del material escolar vuelve a encarecerse y las familias españolas gastarán, de media, 429,28 euros en adquirir todo lo necesario para que sus hijos vayan a clase. La cifra supone un incremento del 1,73% en comparación con el curso anterior, cuando el gasto medio fue de 421,98 euros. En términos netos, las familias pagarán 7,30 euros más por cada hijo.

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Andalucía es una de las comunidades más baratas, pero en la que más se encarece el material escolar. De media, las familias del sur pagarán un 2,53% más que en el curso 2024-2025. Los andaluces son también los primeros que vuelven a las aulas, al menos los más pequeños. El próximo 3 de septiembre, los alumnos del primer ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 años) iniciarán el nuevo curso 2026-2027, los primeros del país.

Cuándo vuelven los andaluces a las aulas

Un aula. (Europa Press)

Una semana después, el 10 de septiembre, serán los niños de Educación Primaria y Educación Especial los que vuelvan a los colegios. Junto con ellos, llegarán los de segundo ciclo de Educación Infantil, es decir, los alumnos de entre 3 y 6 años.

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La fecha será más tardía para adolescentes. Los institutos no abrirán sus puertas hasta el martes 15 de septiembre, cuando comenzarán las clases de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), bachillerato, Formación Profesional y Adultos.

En las universidades, la fecha varía. En Sevilla, Córdoba y Jaén, las universidades públicas abren sus puertas el 7 de septiembre, a excepción de la Pablo de Olavide, que comenzará el día 14 de septiembre. En Málaga, el inicio de clases se retrasa hasta el día 9 de septiembre y en Huelva, hasta el día 11. Las universidades de Granada y Almería inician el curso el día 14 de septiembre y la de Cádiz, la más tardía, comenzará a dar clases el 21 de septiembre.

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Sin días libres hasta octubre

Imagen de archivo del desfile de las Fuerzas Armadas en la Fiesta Nacional de España, el 12 de octubre de 2025. (Alberto Ortega - Europa Press)

El primer trimestre será también el más largo del curso, con 104 días, y se prolongará hasta el miércoles 23 de diciembre. Los estudiantes contarán, por suerte, con algún que otro festivo entre medias, pero tendrán que esperar hasta octubre con el Puente del Pilar, del sábado 10 al lunes 12 de octubre, con motivo de la Fiesta Nacional.

Poco después, el 2 de noviembre, los estudiantes tendrán un descanso por el día de Todos los Santos, que este año cae en domingo. Antes de la Navidad, los alumnos se encontrarán con el Puente de la Constitución, del sábado 5 de diciembre al martes 8 de diciembre.

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El segundo trimestre, de tan solo 69 días, comenzará el viernes 8 de enero, después de un parón navideño, y se alargará hasta las vacaciones de Semana Santa, que este año comienzan el lunes 22 de marzo. Entre medias, disfrutarán del festivo por el Día de Andalucía, que este año se traslada al lunes 1 de marzo.

Para el tercer trimestre, de 87 días, los alumnos retornarán a las aulas el 29 de marzo. Sin puente por el Día del Trabajo, que este año cae en sábado, los estudiantes permanecerán en los centros educativos hasta el 23 de junio, cuando vuelva de nuevo el verano.

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