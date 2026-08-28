España

Vuelta al cole 2026-2027 en Andalucía: inicio de curso, calendario de vacaciones y fechas importantes

Los niños andaluces serán de los primeros en volver a las aulas este año

Niños pequeños corren por el patio de un colegio. (Europa Press)
Niños pequeños corren por el patio de un colegio. (Europa Press)
Guardar

Agosto se acerca a su fin y, con la llegada de septiembre, se acerca cada vez más la vuelta al cole. Estudiantes de toda España retornarán a sus clases en las próximas semanas, dejando atrás las vacaciones de verano y recuperando, no sin esfuerzo, la rutina de madrugones, lecciones y deberes.

La vuelta al cole supondrá, para muchos, un desembolso importante de dinero. Este año, el coste del material escolar vuelve a encarecerse y las familias españolas gastarán, de media, 429,28 euros en adquirir todo lo necesario para que sus hijos vayan a clase. La cifra supone un incremento del 1,73% en comparación con el curso anterior, cuando el gasto medio fue de 421,98 euros. En términos netos, las familias pagarán 7,30 euros más por cada hijo.

PUBLICIDAD

Andalucía es una de las comunidades más baratas, pero en la que más se encarece el material escolar. De media, las familias del sur pagarán un 2,53% más que en el curso 2024-2025. Los andaluces son también los primeros que vuelven a las aulas, al menos los más pequeños. El próximo 3 de septiembre, los alumnos del primer ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 años) iniciarán el nuevo curso 2026-2027, los primeros del país.

Cuándo vuelven los andaluces a las aulas

Un aula. (Europa Press)
Un aula. (Europa Press)

Una semana después, el 10 de septiembre, serán los niños de Educación Primaria y Educación Especial los que vuelvan a los colegios. Junto con ellos, llegarán los de segundo ciclo de Educación Infantil, es decir, los alumnos de entre 3 y 6 años.

PUBLICIDAD

La fecha será más tardía para adolescentes. Los institutos no abrirán sus puertas hasta el martes 15 de septiembre, cuando comenzarán las clases de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), bachillerato, Formación Profesional y Adultos.

En las universidades, la fecha varía. En Sevilla, Córdoba y Jaén, las universidades públicas abren sus puertas el 7 de septiembre, a excepción de la Pablo de Olavide, que comenzará el día 14 de septiembre. En Málaga, el inicio de clases se retrasa hasta el día 9 de septiembre y en Huelva, hasta el día 11. Las universidades de Granada y Almería inician el curso el día 14 de septiembre y la de Cádiz, la más tardía, comenzará a dar clases el 21 de septiembre.

Sin días libres hasta octubre

Imagen de archivo del desfile de las Fuerzas Armadas en la Fiesta Nacional de España, el 12 de octubre de 2025. (Alberto Ortega - Europa Press)
Imagen de archivo del desfile de las Fuerzas Armadas en la Fiesta Nacional de España, el 12 de octubre de 2025. (Alberto Ortega - Europa Press)

El primer trimestre será también el más largo del curso, con 104 días, y se prolongará hasta el miércoles 23 de diciembre. Los estudiantes contarán, por suerte, con algún que otro festivo entre medias, pero tendrán que esperar hasta octubre con el Puente del Pilar, del sábado 10 al lunes 12 de octubre, con motivo de la Fiesta Nacional.

Poco después, el 2 de noviembre, los estudiantes tendrán un descanso por el día de Todos los Santos, que este año cae en domingo. Antes de la Navidad, los alumnos se encontrarán con el Puente de la Constitución, del sábado 5 de diciembre al martes 8 de diciembre.

El segundo trimestre, de tan solo 69 días, comenzará el viernes 8 de enero, después de un parón navideño, y se alargará hasta las vacaciones de Semana Santa, que este año comienzan el lunes 22 de marzo. Entre medias, disfrutarán del festivo por el Día de Andalucía, que este año se traslada al lunes 1 de marzo.

Para el tercer trimestre, de 87 días, los alumnos retornarán a las aulas el 29 de marzo. Sin puente por el Día del Trabajo, que este año cae en sábado, los estudiantes permanecerán en los centros educativos hasta el 23 de junio, cuando vuelva de nuevo el verano.

Temas Relacionados

AndalucíaColegiosCalendario EscolarVuelta al ColeUniversidadesFormación ProfesionalFP EspañaEducación EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados del Super Once del Sorteo 2

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Super Once del Sorteo 2

Harald y Sonia de Noruega, la relación que desafió a una monarquía: diez años de amor prohibido y 58 de matrimonio

El rey ha fallecido este viernes 28 de agosto a los 89 años de edad en el Hospital Nacional de Oslo

Harald y Sonia de Noruega, la relación que desafió a una monarquía: diez años de amor prohibido y 58 de matrimonio

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once divulgó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Cómo preparar albóndigas de berenjena al estilo italiano, una receta ‘de la nonna’ para aprovechar esta verdura de verano

En Italia, estas albóndigas se conocen como ‘polpette di melanzane’ y se preparan como como entrante o como plato principal vegetariano

Cómo preparar albóndigas de berenjena al estilo italiano, una receta ‘de la nonna’ para aprovechar esta verdura de verano

Detenido un hombre de 60 años en Isla Cristina (Huelva) por el presunto asesinato de su pareja

El cuerpo de la víctima ha sido encontrado en la playa Punta del Caimán

Detenido un hombre de 60 años en Isla Cristina (Huelva) por el presunto asesinato de su pareja
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil logra una de sus mayores incautaciones con más de 10.000 kilos de hachís encontrados “por tierra, mar y aire” junto a Portugal

La Guardia Civil logra una de sus mayores incautaciones con más de 10.000 kilos de hachís encontrados “por tierra, mar y aire” junto a Portugal

Marlaska defiende que ni el CNI ni nadie pudo prever la entrada masiva en Ceuta y que Marruecos actúa como un “socio leal”

España y Portugal pactan la compra conjunta de vehículos tácticos militares VAMTAC

Crece la tensión en Ceuta: un centenar de personas trata de impedir el reparto de comida por parte de la Cruz Roja en la playa de El Trampolín

Filtración masiva de la inteligencia de Marruecos: Rabat niega la intrusión en sus sistemas y acusa a “compañías de seguros” y organismos sociales

ECONOMÍA

Aumenta el consumo de marcas blancas en España, con Mercadona y Lidl a la cabeza: el ahorro es un motivo, pero también la buena calidad y la “confianza”

Aumenta el consumo de marcas blancas en España, con Mercadona y Lidl a la cabeza: el ahorro es un motivo, pero también la buena calidad y la “confianza”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

España reforma la jubilación flexible: quiénes pueden cobrar un complemento de hasta el 25% sobre su pensión

Los despidos colectivos se disparan un 10% en un año y los ERE afectan a 9.759 trabajadores solo en junio

Los países ‘frugales’ exigen recortar cientos de miles de millones del presupuesto de la UE y ponen en el punto de mira las ayudas a la agricultura que recibe España

DEPORTES

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ilia Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono tras el combate en la Casa Blanca: a final de año o principios de 2027

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián

La burbuja de la Premier League con el mercado de fichajes y un posible pinchazo que puede llevarse por delante a varios clubes