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Crece la tensión en Ceuta: un centenar de personas trata de impedir el reparto de comida por parte de la Cruz Roja en la playa de El Trampolín

El bloqueo se ha levantado tras la intervención policial

Llegan los vehículos de Cruz Roja a la playa del Trampolín. (EFE/Reduan)
Llegan los vehículos de Cruz Roja a la playa del Trampolín. (EFE/Reduan)
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Tarde de tensión en Ceuta. Cerca de 200 personas de la localidad han bloquearon durante más de dos horas el acceso de un convoy de Cruz Roja a la playa de El Trampolín, donde miles de migrantes acuden cada día a recoger alimentos, en la primera protesta de este tipo desde la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos el pasado 30 de julio. El bloqueo se ha levantado finalmente tras la intervención policial, pero el episodio revela el nivel de tensión acumulada en la ciudad.

El convoy estaba compuesto por un camión de emergencias, cuatro ambulancias y dos furgones de escolta policial. Los manifestantes se sentaron en medio de la avenida al grito de “la Cruz Roja es una mafia” para impedir su avance. Como ha contado este jueves la Agencia EFE, los concentrados, muchos de ellos portando banderas de España y de Ceuta, han coreado consignas como “De esta carretera no nos moverán” y han expresado su malestar por la prolongación de una situación que, según han denunciado, está condicionando la vida cotidiana de los vecinos y generando un creciente sentimiento de inseguridad. “Necesitamos retomar nuestra rutina, que nuestros hijos salgan. Necesitamos nuestra Ceuta como antes”, ha manifestado una de las participantes, quien ha asegurado que muchas familias viven con “miedo” y “ansiedad”, aunque ha reconocido que ella no ha sufrido ningún incidente.

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El reparto de alimentos ya había sido interrumpido el día anterior por motivos de seguridad. Este jueves también fue restablecido, aunque con retraso y bajo un fuerte dispositivo de seguridad. El asentamiento de El Trampolín concentra a migrantes llegados durante la entrada masiva de finales de julio, pero el punto de reparto también recibe a personas que acuden desde los cerros y otros puntos de la ciudad.

Mientras el Gobierno admite que el problema irá para largo -“afirmar que todos pueden ser devueltos sin su voluntad, de la noche a la mañana, es falso, es una imprudencia, es una temeridad, es una mentira; y quien lo afirma sabe que eso no es posible”, ha dicho este jueves el ministro de Política Territorial y ‘mando único’ en Ceuta, Ángel Víctor Torres—, los ceutíes expresan su hartazgo. “Aquí hay mucha gente de Ceuta pasando necesidad”, asegura a EFE otra de las manifestantes.

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Ciudadanos impiden el acceso a miembros de Cruz Roja para entregar alimentos a los migrantes en la playa del Trampolín, este jueves en Ceuta. (EFE/Reduan)
Ciudadanos impiden el acceso a miembros de Cruz Roja para entregar alimentos a los migrantes en la playa del Trampolín, este jueves en Ceuta. (EFE/Reduan)

28 días de crisis y un Congreso que busca respuestas

La protesta se produce cuando se cumplen 28 días de la entrada masiva, una crisis que mantiene a Ceuta bajo una tensión social sin precedentes recientes y que este jueves llegó también al Congreso de los Diputados.

El ministro para la Política Territorial, Ángel Víctor Torres, compareció por primera vez como autoridad funcional del mando único. El PP le exigió un “plan” con “objetivos, responsables, medios y fechas”. Torres calificó de “mentira” afirmar que todos los migrantes pueden ser devueltos “de la noche a la mañana” y prometió “absoluta transparencia”. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, negó que el Ejecutivo tuviera información previa sobre “la magnitud de la entrada de 70.000 personas” y atribuyó la crisis a “la tergiversación en las redes sociales” de la sentencia del Tribunal Supremo.

Las comparecencias en el Congreso continuarán este viernes con las intervenciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Este video presenta la situación nocturna en la playa El Trampolín de Ceuta. Se documenta la presencia de agentes policiales y grupos de personas en la zona de arena y orilla. Se aprecian amplias áreas cubiertas con desechos y objetos dispersos. Las tomas incluyen multitudes de individuos y edificios con luces visibles en la distancia. Estas imágenes fueron capturadas horas después de altercados entre residentes de Ceuta y migrantes, que incluyeron disparos policiales.

Altercados en la playa de Benítez

En otro lugar de la ciudad, en la playa de Benítez, se han producido altercados que se han saldado con cargas policiales, después de que un grupo de personas entrara en los asentamientos de migrantes que pernoctan en la zona y causara destrozos.

Estos manifestantes han extendido una bandera de España gigante y con ella, junto con otros vecinos que se han unido en este punto de otras manifestaciones, se dirigen a la playa del Trampolín, donde se realizan los repartos de comida por parte de Cruz Roja Española.

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