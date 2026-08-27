La burbuja de la Premier League con el mercado de fichajes y un posible pinchazo que puede llevarse por delante a varios clubes

Los jugadores del Arsenal levantando la copa de la Premier League (Reuters/Matthew Childs)

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El mercado de fichajes en el fútbol europeo ha vuelto a estar dominado por la Premier League, una constante que se repite cada verano y que, esta vez, ha reavivado la preocupación en el resto de las grandes ligas del continente. El campeonato inglés, con su potencia financiera y su capacidad para atraer a las principales estrellas del deporte rey, mantiene una política agresiva de inversiones en jugadores, marcada por cifras que superan en gran medida al resto de las ligas del continente. Esta tendencia, que se ha consolidado en la última década, está bajo la mirada de los dirigentes de otras ligas, que alertan sobre los riesgos de un posible estallido de la burbuja económica que sostiene el modelo inglés.

El informe Deloitte Football Finance 2026 refleja la magnitud del fenómeno. Según sus cifras, la Premier League logró ingresos cercanos a los 8.000 millones de euros (7.979 millones), mientras que LaLiga se quedó en 4.100 millones. A pesar de esa diferencia, la proporción de gasto en fichajes está muy por encima de lo que correspondería por volumen de negocio.

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Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha reiterado en numerosas ocasiones que los clubes ingleses deberían gastar en el mercado como mucho el doble de dinero que los españoles. Sin embargo, los datos muestran otra realidad. En la Primera División española, el gasto en fichajes ronda los 800 millones de euros, mientras que la Premier alcanzó los 4.062 millones en la temporada 2025-26 y ya suma 2.868 millones en lo que va de la campaña actual. “Es un despilfarro”, afirma Tebas.

Los jugadores del Manchester City (REUTERS/Chris Radburn)

El problema de fondo radica en la sostenibilidad de este modelo. Los clubes ingleses están soportando este elevado nivel de gasto a través de un sistema que genera pérdidas año tras año. En la temporada 2024-25, la Premier League registró pérdidas por valor de 2.027 millones de euros, una cifra que fue cubierta por los accionistas de los clubes. En España, este tipo de prácticas sería imposible, ya que están limitadas por la normativa, que restringe las ampliaciones de capital y aplica un control económico estricto para evitar situaciones de endeudamiento insostenible, una lección aprendida tras la profunda crisis que afectó al fútbol español hace una década.

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La facturación total de la Premier League en la temporada 2024-25 osciló entre los 9.000 y los 10.000 millones de euros, lo que la sitúa muy por delante de la mayoría de las grandes ligas europeas. Solo competiciones como la NFL, la NBA o la MLB en Estados Unidos pueden superarla en términos de ingresos globales. Parte fundamental de esa fortaleza financiera reside en los derechos de retransmisión. De acuerdo con KPMG Football Benchmark, la Premier ingresó en 2022 unos 3.518 millones de euros por este concepto, mientras que LaLiga obtuvo 2.049 millones y la Bundesliga, 1.460 millones. Estos ingresos permiten a los clubes ingleses realizar contrataciones de impacto internacional y ofrecer salarios que solo pueden igualar un puñado de clubes en el mundo.

El crecimiento desbocado de la inversión en fichajes no es nuevo. En la temporada 2014-15, la Premier League superó por primera vez la barrera de los 1.000 millones de euros en gastos de mercado. La única interrupción a esta tendencia fue la pandemia de COVID-19, que ralentizó la inversión durante dos temporadas, aunque incluso en ese periodo, entre 2020 y 2022, el gasto total alcanzó los 3.310 millones.

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El video muestra la reacción del futbolista argentino tras el tercer gol que sufrió su equipo, que complicó sus aspiraciones en la Premier League

Una burbuja y un posible pinchazo

Javier Tebas, en el Business Football Summit del Financial Times celebrado en Londres, fue especialmente crítico con el sistema inglés: “El sistema inglés, con un 85% más de traspasos, va a generar más inflación. Seguro. Es una locura”. Tebas advirtió que las nuevas reglas de Fair Play Financiero en Inglaterra solo agravarán la situación, ya que “no se tienen en cuenta los gastos” y tanto “los traspasos” como “el valor de mercado” generan “una falsa expectativa”, al carecer de “racionalidad económica”.

El temor a un posible pinchazo de la burbuja de la Premier League es compartido cada vez por más voces en el fútbol europeo. El riesgo de que varios clubes no puedan sostener su actividad y desaparezcan es real. Mientras tanto, el mercado sigue girando en torno a los grandes traspasos y a los salarios millonarios, aunque la pregunta sobre la sostenibilidad del modelo inglés sigue sin respuesta. El escenario actual deja claro que, si la burbuja explota, las consecuencias podrían ser profundas y afectar no solo al fútbol británico, sino a todo el ecosistema del fútbol internacional.

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