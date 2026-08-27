Julia, abuela cocinera: “Los mejores macarrones gratinados los hago con un triturado de tomates frescos, pimiento rojo y cebolla”

La receta de macarrones gratinados de Julia, abuela cocinera y creadora de contenido (Instagram / @soylayayajulia)

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No hay macarrones como los que prepara una abuela. Las mejores trattorias de Italia se quedan cortas cuando recordamos esas enormes fuentes de pasta con tomate de nuestra infancia, siempre coronadas con una buena capa de queso gratinado al horno. No en vano hablamos de una de las recetas preferidas de grandes y pequeños.

Aunque son tremendamente sencillos de preparar en casa, lo cierto es que a veces da pereza preparar una salsa de tomate casera que esté a la altura de la ocasión. O, quizá, no tenemos a mano un bote de tomate frito que acompañe a la pasta y a la carne picada. Para esos días en los que tenemos antojo de los macarrones gratinados de siempre y queremos una versión fácil y rápida, la cocinera y abuela Julia Chaves tiene la receta perfecta.

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Con cerca de 60.000 seguidores en Instagram, Julia Chaves, conocida en redes sociales como ‘la yaya Julia’ (@soylayayajulia), ha conseguido hacerse un hueco en internet gracias a su dicharachera personalidad y a sus consejos sobre cocina casera. La mujer de 87 años, nacida en Saceruela, Ciudad Real, pero afincada desde hace años en Barcelona, comparte sus trucos para preparar algunas de las recetas más conocidas de la gastronomía española, todas ellas heredadas de su madre y su abuela.

En uno de sus vídeos, la cocinera compartía su receta de macarrones, la cual destaca por una sencillísima salsa de tomate que se prepara al triturar pimiento rojo, cebolla y tomates frescos. El resultado se añade a la sartén con la carne picada ya dorada, consiguiendo una salsa ideal sin esperas ni cocciones a fuego lento.

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Receta de macarrones gratinados al estilo de la Yaya Julia

Estos macarrones gratinados combinan pasta cocida al dente, una salsa de tomate con verduras trituradas, carne picada bien salteada y una generosa capa de queso rallado que se gratina en el horno. El resultado es una mezcla cremosa, jugosa y con un irresistible toque crujiente en la superficie.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos Preparación: 20 minutos Cocción: 25 minutos



Ingredientes

250 g de macarrones

2 tomates maduros grandes (o 300 g de tomate triturado)

1 pimiento rojo

1 cebolla mediana

200 g de carne picada mixta (vacuno y cerdo)

70 g de queso rallado para gratinar (tipo emmental, gouda o mezcla)

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 pizca de orégano seco

Sal

Pimienta negra molida (opcional)

Cómo hacer macarrones gratinados, paso a paso

Pon a hervir abundante agua con sal y un chorrito de aceite en una olla. Cuando rompa a hervir, añade los macarrones y cuece hasta que estén al dente (según indicaciones del paquete, unos 8-10 minutos). Mientras se cuece la pasta, lava y trocea los tomates, el pimiento y la cebolla. Tritura las verduras con una batidora hasta obtener una salsa fina. Calienta el aceite en una sartén grande. Saltea la carne picada a fuego medio-alto y remueve bien para que se dore por igual. Añade sal y pimienta al gusto. Incorpora la salsa de verduras trituradas a la carne y cocina todo junto 5 minutos, hasta que espese ligeramente. Escurre los macarrones y mézclalos con la salsa de carne y tomate directamente en la sartén o en una fuente apta para horno. Espolvorea el queso rallado por encima y añade un poco de orégano seco. Lleva la fuente al horno y gratina a 200 ºC (función grill) durante 5-8 minutos, hasta que la superficie esté dorada y burbujeante. Vigila para que no se queme. Saca del horno y deja reposar 2 minutos antes de servir. Sirve caliente para disfrutar del queso fundido.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 3 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Energía: 480-520 kcal

Proteínas: 22-25 g

Hidratos de carbono: 55-60 g

Grasas: 17-19 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes guardar los macarrones gratinados en la nevera hasta 2 días, bien tapados. Para recalentarlos, usa horno o microondas, añadiendo un poco de agua si ves la pasta seca. No se recomienda congelar porque la textura del gratinado pierde calidad.

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