Marlaska defiende la “estrecha colaboración” con Marruecos y cifra en 5.000 los migrantes que continúan en Ceuta

El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, durante una comparecencia ante la Comisión de Interior en el Congreso de los Diputados (Jesús Hellín - Europa Press)

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Fernando Grande-Marlaska ha recibido el apoyo del Gobierno en su afirmación sobre la falta de avisos por parte del CNI de la crisis de Ceuta. Tras días de cruces de declaraciones entre la teoría de Margarita Robles, que defiende que los agentes actuaron como debían, y la postura de Marlaska, que niega haber recibido “informes”, le tocaba al ministro del Interior sentarse en su comparecencia de la Comisión de Interior del Congreso. El portavoz del Gobierno, Patxi López, trató de aliviar la tensión entre ministros al afirmar que ambas versiones son compatibles.

En su discurso, Marlaska ha abordado algunos de los principales temas relacionados con la crisis como la cantidad de migrantes que continúan en Ceuta, que ha cifrado en torno a 5.000 personas, con 150 menores de edad. También ha tratado de disolver la idea de que Marruecos permitió o incluso fomentó la llegada. “En todo momento existió una estrecha colaboración con las autoridades marroquíes”, ha defendido el ministro del Interior. También ha dedicado parte de sus palabras ha pedir terminar con la violencia creciente en los últimos días.

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En el marco de estos operativos, las autoridades han identificado a 1.500 menores migrantes. Ha subrayado que la prevención pasa por evitar que las personas migrantes “inicien trayectos que ponen en riesgo su vida”. En este contexto ha defendido la “colaboración” con Marruecos contra las mafias. Marlaska ha agradecido la labor de las autoridades marroquíes y ha señalado que está en contacto con su homólogo alaui. En lo referente al futuro de estas personas, Marlaska ha afirmado que se procederá a la devolución de las personas que no cumplan con los requisitos, mientras que ha anunciado un centro permanente de migrantes en Ceuta con 800 plazas. Otro de sus anuncios más relevantes ha sido la inversión de 35 millones de euros en los espigones.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, responsabiliza a las mafias que trafican con seres humanos por la crisis en Ceuta y recalca que Marruecos "no es ninguna amenaza", sino un "socio absolutamente fiable".

Refuerzo policial en Ceuta

El Ministerio del Interior, según ha sostenido Marlaska, ha intensificado los dispositivos de seguridad en Ceuta y Melilla durante el mes de julio y principios de agosto. Según datos oficiales, en julio se desplegaron 70 agentes adicionales de la Guardia Civil. Según ha explicado, el 8 de julio, el instituto armado contaba con siete embarcaciones operativas, cada una con tripulaciones de 30 agentes. El refuerzo de personal permitió alcanzar una cifra total de más de 1.600 efectivos desplegados sobre el terreno.

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Por parte de la Policía Nacional, se sumaron 300 agentes, entre los que se encuentran especialistas en frontera y extranjería, mientras que la Guardia Civil amplió su dotación con otros 250 efectivos. Además, ha asegurado que el 9 de julio se puso en marcha la implantación de nuevos sistemas destinados a facilitar las devoluciones en frontera. Actualmente, se han instalado una línea de boyas y una barrera neumática, separadas por un canal de navegación de 50 metros. Estas infraestructuras estaban plenamente operativas desde el 1 de agosto.

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