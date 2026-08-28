Los despidos colectivos se disparan un 10% en un año y los ERE afectan a 9.759 trabajadores solo en junio

Una mujer a las puertas del Sepe de Acacias, en Madrid. Carlos Luján / Europa Press

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Los expedientes de regulación de empleo (ERE) vuelven a ganar peso en el mercado laboral. Un total de 9.759 trabajadores se vieron afectados en junio, un 1,4% más que en el mismo mes del año anterior, según los datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social. El repunte se explica, en buena medida, por el aumento de los despidos colectivos, que afectaron a 4.279 empleados, un 9,8% más que un año antes.

El comportamiento, sin embargo, fue desigual según el tipo de expediente. Mientras los trabajadores afectados por despidos colectivos aumentaron, los incluidos en procedimientos de reducción de jornada descendieron un 25,1%, hasta los 432. También disminuyeron, aunque de forma mucho más moderada, los trabajadores afectados por suspensiones de contrato, un 1,9%, hasta los 5.048.

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Los datos del Ministerio de trabajo también reflejan que del conjunto de trabajadores afectados por un ERE, el 93% —9.077 empleados— estaba incluido en procedimientos derivados de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), mientras que el 7% restante, 682 trabajadores, correspondía a expedientes por fuerza mayor.

La industria concentra más de la mitad de los afectados

La industria fue el sector más castigado por los ERE en junio. 5.434 trabajadores se vieron afectados por algún tipo de expediente, un 21,7% más que un año antes. El incremento convierte al sector industrial en el principal foco de los ajustes registrados durante el mes y explica una parte importante del crecimiento global.

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La construcción protagonizó el aumento porcentual más acusado. Los trabajadores afectados por ERE se multiplicaron por más de tres, con un incremento del 210,6%, hasta alcanzar los 323 empleados. La agricultura también registró un fuerte avance, del 44,9%, aunque sobre una cifra mucho menor, con 113 trabajadores afectados.

Una infografía de Infobae resume los datos del Ministerio de Trabajo sobre los 9.759 trabajadores afectados por ERE en España durante el mes de junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los servicios fueron la excepción. El número de trabajadores incluidos en algún ERE cayó un 21,8%, hasta los 3.889. La evolución del sector resulta especialmente relevante por su peso en el empleo español, aunque su descenso no logró compensar los incrementos registrados en la industria, la construcción y la agricultura.

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Los datos muestran también diferencias significativas según la modalidad del expediente. Los despidos colectivos aumentaron en todos los grandes sectores salvo en los servicios, donde descendieron un 8,1%, hasta los 2.631 trabajadores. En la industria, en cambio, crecieron un 29,4%, hasta los 1.321 afectados.

El salto fue todavía mayor en la construcción: los trabajadores afectados por despidos colectivos se multiplicaron por 17, hasta los 239. En la agricultura, el aumento fue extraordinario en términos porcentuales, con una cifra 88 veces superior a la registrada un año antes, aunque el número absoluto se situó en 88 trabajadores.

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La suspensión temporal de contratos presentó una evolución diferente. Solo aumentó en la industria, donde creció un 21,3%, mientras que descendió en el resto de sectores, con especial intensidad en la agricultura, donde cayó un 77,3%. En las reducciones de jornada, la industria volvió a ser el único sector con un incremento, del 3,1%.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 28.739 personas en junio en relación con el mes anterior (-1,2%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró buena parte del descenso del desempleo por la llegada de la temporada estival en el turismo y la hostelería, según datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Madrid concentra uno de cada tres trabajadores incluidos en un ERE

Por comunidades autónomas, Madrid encabezó el número de trabajadores afectados por un ERE, con 3.392 empleados, prácticamente el doble que un año antes tras registrar un incremento interanual del 121,4%. El peso de Madrid destaca especialmente frente al resto de territorios: la comunidad concentra más de un tercio de todos los trabajadores incluidos en expedientes de regulación durante el mes de junio.

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Cataluña ocupó la segunda posición, con 1.770 trabajadores, seguida de la Comunidad Valenciana, con 1.549. A continuación se situaron Andalucía, con 798 afectados, y País Vasco, con 548. Si se atiende al crecimiento relativo, el mayor salto correspondió a Murcia, donde los trabajadores afectados se multiplicaron por más de 80, hasta alcanzar los 241. Canarias también registró un fuerte incremento, al casi triplicar la cifra, hasta los 172 empleados.

En el extremo contrario se situaron Baleares, con un descenso del 92,3%; Aragón, que redujo los afectados un 90,1%; Castilla y León, con una caída del 81,8%, y Asturias, donde descendieron un 77,6%.

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Un repartidor de Glovo en Madrid. Eduardo Parra - Europa Press

De Glovo a Nestlé, las empresas que han acometido reestructuraciones este año

Uno de los ERE llevado a cabo este año ha sido el de Glovo. La plataforma de reparto anunció en marzo un expediente de regulación de empleo que inicialmente podía afectar a unos 750 repartidores en más de 60 localidades españolas. La compañía justificó el ajuste por las dificultades operativas y la necesidad de reducir su servicio en determinadas ciudades.

Tras la negociación con los sindicatos, el número se redujo considerablemente. Alcanzaron un acuerdo para que el ERE afectara finalmente a 436 repartidores, frente a los 766 despidos planteados inicialmente durante el proceso. El acuerdo incluyó indemnizaciones de 37 días por año trabajado y distintas medidas de recolocación.

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Otro de los grandes expedientes del año ha sido el de Nestlé. La multinacional alimentaria anunció en abril un ERE que podía alcanzar a 301 trabajadores en España, el 7% de una plantilla de 4.158 empleados. La empresa vinculó la decisión al aumento de los costes operativos, al cambio de hábitos de consumo y a la necesidad de avanzar en la automatización y digitalización de procesos.

La negociación terminó reduciendo el impacto. Nestlé y los sindicatos pactaron 242 despidos, un 20% menos de la cifra inicialmente planteada, además de 64 vacantes que podían ser cubiertas por trabajadores afectados. Si se tienen en cuenta esas recolocaciones, el impacto final previsto se reducía a 178 personas.

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En el sector tecnológico, Capgemini anunció en abril un proceso de reestructuración que inicialmente podía alcanzar a 748 trabajadores en España, alrededor del 6,8% de su plantilla nacional. La compañía vinculó el ajuste al nuevo escenario tecnológico y a la incidencia de la inteligencia artificial en la actividad de las consultoras.

Una empleada de Nissan Motor trabaja en un motor en la línea de montaje de la fábrica de Nissan en la Zona Franca. REUTERS/Albert Gea

Inetum pactó en junio con los sindicatos reducir a 404 trabajadores el máximo de salidas de su ERE en España, frente a las 456 inicialmente planteadas. El acuerdo afectaba al 4,7% de la plantilla española e incluía indemnizaciones de hasta 45 días por año trabajado.

También Vass, otra consultora tecnológica, cerró en julio un acuerdo para ejecutar un ERE de hasta el 11% de su plantilla en España, alrededor de 250 trabajadores. La cifra final quedó por debajo del 13% inicialmente previsto y el acuerdo incorporó indemnizaciones de 35 días por año trabajado, además de fórmulas de adhesión voluntaria.

Nissan, otro ajuste industrial con impacto en Cataluña

La industria también ha protagonizado algunos de los procesos más relevantes. Nissan anunció en mayo que eliminará 900 empleos en Europa, dentro de su plan estratégico para mejorar la eficiencia y adaptarse a las condiciones del mercado. Parte de ese ajuste afectará a Barcelona, aunque en el momento del anuncio todavía estaba pendiente de concretar el número definitivo de trabajadores afectados en España mediante la negociación del ERE.

La planta catalana contaba entonces con 569 trabajadores. Nissan indicó que no preveía despidos en sus instalaciones de Cantabria y Ávila, mientras que el ajuste europeo se enmarca en un proceso más amplio de reorganización de la compañía japonesa ante sus dificultades financieras y la transformación de la industria del automóvil.