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Filtración masiva de la inteligencia de Marruecos: Rabat niega la intrusión en sus sistemas y acusa a “compañías de seguros” y organismos sociales

Sostienen que sus plataformas están sometidas a “los estándares de ciberseguridad más estrictos” y aseguran que la publicación de no es consecuencia de un acceso ilícito a sus redes

Retrato del rey Mohamed VI de Marruecos sobre un fondo oscuro, junto a un logotipo verde de un lobo y el texto labaRoot
El rey Mohamed VI de Marruecos aparece junto al logotipo del grupo informático labaRoot, vinculado a una filtración de datos de inteligencia.
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En los últimos días, un grupo -o individuo- que utiliza el nombre de Jabaroot se ha introducido en todos los medios de comunicación al hacer pública una lista de los supuestos espías marroquíes repartidos por el mundo. Las autoridades de seguridad de Marruecos han salido al paso tras la difusión de datos personales en Internet con un desmentido rotundo. La Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) y la Dirección General de Vigilancia Territorial (DGST), a través de un comunicado en MAP (Maghreb Arabe Presse), aseguran que no se ha producido ninguna intrusión en sus sistemas de información ni en sus bases de datos de seguridad.

Las dos principales instituciones sostienen que sus plataformas están sometidas a “los estándares de ciberseguridad más estrictos” y niegan que la publicación de esa información sea consecuencia de un acceso ilícito a sus redes. Aseguran que los datos personales difundidos “no son en absoluto” el resultado de una intrusión en sus sistemas y atribuyen su origen a fuentes externas. Según su versión, se trataría de información antigua descargada desde bases de datos y sistemas gestionados por terceros, entre ellos compañías de seguros y organismos de cobertura social y sanitaria.

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El mensaje oficial busca así limitar el alcance del episodio a entornos ajenos a los servicios de seguridad, desvincular a la DGSN y la DGST de la supuesta brecha y trasladar que Jabaroot no representa una amenaza. El comunicado, sin embargo, no concreta qué plataformas habrían sido afectadas ni detalla el procedimiento mediante el que se obtuvo el material, aunque insiste en que no procede de sistemas bajo control directo de los organismos de seguridad.

"Estamos debatiendo la posibilidad de suspender la aplicación del acuerdo de extradición entre Marruecos y España", ha declarado el Ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi.

Acusan a los hackers de falsear documentos

El comunicado no se limita a negar una intrusión, sino que también alerta sobre la difusión de materiales que, según la unidad conjunta, se estarían usando de forma engañosa. En particular, advierte contra la supuesta circulación frecuente de fotografías manipuladas, presentadas “de forma maliciosa” como si mostrasen a funcionarios de diferentes servicios de seguridad. A su vez, aseguran que se están propagando documentos falsificados y fraudulentos que se difunden como si fuesen archivos oficiales de seguridad.

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La unidad de la DGSN y la DGST sostiene que hay indicios claros de falsificación. Entre ellos, menciona el uso de uniformes y rangos militares que, según el comunicado, no existen en Marruecos ni se emplean en la DGSN. También señala que los documentos filtrados contienen identidades visuales incorrectas y errores gramaticales “flagrantes”, elementos que, bajo su criterio, delatan un intento deliberado de fabricar pruebas y reforzar versiones falsas sobre una supuesta intrusión.

De esta forma, la unidad conjunta desmiente cualquier información que sostenga que se ha vulnerado un sistema de datos de seguridad y recalca que dichas plataformas no están conectadas a redes abiertas a Internet. En paralelo, afirma que las investigaciones siguen en marcha bajo la supervisión de la Fiscalía competente, con el objetivo de identificar y detener a todas las personas implicadas en la fabricación, producción y difusión pública de esta información que califica de falsa.

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