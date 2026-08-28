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Reacciones a la muerte del rey Harald V de Noruega: los reyes Felipe y Letizia mandan sus condolencias

Los monarcas españoles se han unido a la ola de cariño en las casas reales europeas a la muerte de Harald V de Noruega

Los reyes Felipe y Letizia llegan al funeral de la princesa Irene de Grecia y Dinamarca. (REUTERS/Louisa Gouliamaki)
Los reyes Felipe y Letizia llegan al funeral de la princesa Irene de Grecia y Dinamarca. (REUTERS/Louisa Gouliamaki)
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La realeza europea está de luto. La muerte del rey Harald V de Noruega ha provocado numerosas muestras de pesar entre las diferentes casas reales. Entre ellas, la de los reyes Felipe VI y Letizia, que han querido trasladar públicamente sus condolencias a la familia del monarca noruego tras conocerse su fallecimiento este viernes 28 de agosto a los 89 años. Harald murió en el Hospital Universitario de Oslo, donde permanecía ingresado desde el pasado 17 de agosto.

A través de un mensaje conjunto, los reyes han recordado la figura del soberano y su extensa trayectoria al frente de la Corona noruega. Felipe y Letizia han destacado especialmente su compromiso con el país y la cercanía que caracterizó buena parte de sus 35 años de reinado.

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“Con nuestro respeto y admiración por su figura, así como con profunda tristeza, expresamos nuestro pésame por la pérdida de S. M. el Rey Harald V”, comienza el mensaje de los monarcas españoles, que han definido al fallecido rey como un referente de “responsabilidad, dignidad, sencillez y dedicación incansable al servicio de Noruega y de su pueblo, antes y durante sus 35 años de reinado”.

Web de la Casa Real de Noruega tras la muerte del rey Haland V.
Web de la Casa Real de Noruega tras la muerte del rey Harald V.

Los reyes han querido poner así en valor no solo la dimensión institucional de Harald, sino también las cualidades personales que marcaron su relación con los ciudadanos noruegos. El monarca, que llegó al trono en 1991 tras la muerte de su padre, Olav V, se convirtió con el paso de los años en una de las figuras más populares de la monarquía europea.

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El mensaje de Felipe VI y doña Letizia concluye con una muestra de afecto hacia los miembros de la familia real noruega: “Nuestro pésame, con fraternal afecto, a la Familia Real Noruega”. Unas palabras especialmente significativas después de los últimos días de preocupación por el estado de salud de Harald y de la presencia constante de sus familiares en el hospital.

Los dolientes se congregan en Slottsplassen, Oslo, Noruega, tras el anuncio de la muerte del rey Harald V, el 28 de agosto de 2026. (Lise Aserud/NTB/vía REUTERS)
Los dolientes se congregan en Slottsplassen, Oslo, Noruega, tras el anuncio de la muerte del rey Harald V, el 28 de agosto de 2026. (Lise Aserud/NTB/vía REUTERS)

Una relación estrecha entre las dos familias reales

El fallecimiento de Harald supone también la despedida de un monarca con una relación estrecha con la Familia Real española. El rey noruego y la reina Sonia estuvieron presentes en acontecimientos importantes de la vida de Felipe VI y Letizia, entre ellos su boda, celebrada en Madrid en mayo de 2004. Asi mismo, nuestro monarca acudió a la boda del ahora rey Haakon y la reina Mette-Marit en 2001 junto a su entonces novia, la modelo noruega Eva Sannum.

Desde entonces, ambas familias han coincidido en distintos actos oficiales y encuentros internacionales. Harald y Sonia formaron parte durante décadas de la generación de soberanos europeos que mantuvieron una relación especialmente cercana con la Corona española.

La muerte de Harald abre una nueva etapa para la monarquía noruega. Su hijo, el príncipe heredero Haakon, se convierte automáticamente en el nuevo rey, adoptando el nombre de Haakon VIII. El relevo se produce de manera inmediata tras el fallecimiento del soberano, aunque durante las próximas horas se desarrollarán los actos institucionales que formalizarán públicamente el cambio de trono.

Haakon afronta esta nueva responsabilidad en un momento complejo para la familia real. Las controversias que han rodeado a algunos de sus miembros en los últimos años han generado un importante debate en Noruega sobre el futuro de la institución. Pese a ello, el nuevo monarca cuenta con una valoración personal considerablemente más positiva que otros miembros de la familia.

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