España y Portugal pactan la compra conjunta de vehículos tácticos militares VAMTAC

Línea de montaje de los vehículos Vamtac, fabricados por la empresa Urovesa en Valga, Pontevedra (Iñaki Gómez/MDE)

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España y Portugal dieron este martes un paso importante hacia la modernización de sus ejércitos con la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU) para la adquisición conjunta de vehículos militares todoterreno de alta movilidad táctica, conocidos como VAMTAC. El acto oficial tuvo lugar en la Fortaleza de San Juan Bautista de la Foz, en Oporto, y fue presidido por la ministra española de Defensa, Margarita Robles, y su homólogo portugués, Nuno Melo.

Ambos países han acordado iniciar esta compra bajo el paraguas del recurso europeo ‘Security Action for Europe’ (SAFE), un mecanismo de la Unión Europea que pretende agilizar las inversiones de los Estados miembros en equipamiento militar considerado esencial, y que fomenta la compra y colaboración interna. La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, y el subdirector general de Armamento y Patrimonio de Defensa Nacional de Portugal, contralmirante Antonio Mateus, firmaron el documento en representación de sus respectivos ministerios.

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Así es el vehículo blindado 6x6 Ferox (EM&Egroup)

Así es el VAMTAC

El vehículo de alta movilidad táctica es un recurso fundamental para las operaciones militares modernas por su versatilidad y rendimiento en diversos escenarios. El acuerdo marco establece la compra conjunta de vehículos con capacidad para transportar hasta 1.500 kilos de carga útil. Estos vehículos han sido diseñados para moverse en todo tipo de terrenos. Por ello, se caracteriza por su capacidad para cumplir múltiples funciones, desde exploración y mando hasta apoyo de fuego o transporte de personal y material.

Su diseño permite operar en terrenos difíciles, gracias a una motorización diésel de seis cilindros con inyección directa y un sistema de transmisión automático Allison AT-542 de cuatro velocidades. La autonomía de este vehículo supera los 600 kilómetros, lo que facilita desplazamientos prolongados sin necesidad de reabastecimiento frecuente, un aspecto estratégico en misiones de largo alcance.

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Puede superar pendientes de hasta el 70%, siempre que las condiciones de adherencia del terreno lo permitan. Además, su diseño admite la integración de una amplia gama de sistemas de armas, desde misiles y cañones sin retroceso hasta lanzagranadas y ametralladoras, adaptándose a las necesidades tácticas del operativo. La combinación de movilidad, autonomía y capacidad de armamento convierte a este vehículo en un elemento clave para las fuerzas armadas españolas.

Firma del memorando entre España y Portugal para la compra de VAMTAC (Ministerio de Defensa)

Memorando entre España y Portugal

La firma del memorando entre España y Portugal fortalece la cooperación bilateral y refuerza la capacidad terrestre de ambos ejércitos, destacando el compromiso conjunto con la defensa europea. Margarita Robles ha resaltado que este acuerdo, dentro del Programa SAFE, pone en valor el trabajo coordinado y la integración industrial y operativa en el ámbito comunitario. La ministra ha señalado también que estos pasos contribuyen a construir una Europa más segura, promoviendo la integración de la base industrial de defensa.

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El representante portugués ha subrayado la importancia de la interoperabilidad, facilitando la colaboración en ejercicios conjuntos y la intercambiabilidad de equipos, lo que incrementa la eficacia en misiones y la respuesta ante crisis. La adquisición conjunta de vehículos VAMTAC se inscribe en el contexto del refuerzo de la capacidad de defensa europea, en línea con la prioridad de autonomía estratégica de la Unión Europea. Este acuerdo quiere impulsar la cohesión industrial y sentar bases para futuros proyectos compartidos.