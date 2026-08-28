Detenido un hombre de 60 años en Isla Cristina (Huelva) por el presunto asesinato de su pareja

Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. (Europa Press)

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Los agentes de la Guardia Civil han detenido este viernes a un hombre de 60 años acusado del presunto asesinato de su pareja, una mujer de 47 años. Los hechos, según ha informado EFE, han ocurrido en la localidad de Isla Cristina, en la provincia de Huelva.

El cuerpo de la víctima, según fuentes de la investigación, ha sido encontrado en la playa Punta del Caimán. La mujer, de nacionalidad alemana, presentaba múltiples heridas de arma blanca. La detención del hombre de 60 años, de nacionalidad italiana, se ha producido esta mañana por los agentes del instituto armado.

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De confirmarse la naturaleza machista del caso, se elevarían a 37 las mujeres víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, así como a 1.378 desde 2003, año en el que empezaron a recopilarse estos datos de forma conjunta.

Coche de Guardia Civil, en imagen de archivo. (112 Andalucía/Europa Press)

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recalcan que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es; funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

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Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. Es un deber de toda la sociedad reaccionar.

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*Noticia en ampliación