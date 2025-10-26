Albóndigas a la italiana: una receta con queso parmesano e ideal para otoño

Albóndigas a la italiana con parmesano. (Adobe Stock)

Las albóndigas son un plato caliente que se consume habitualmente en varias regiones de Europa. En Italia, por ejemplo, esta elaboración forma parte de la tradición culinaria y se disfruta tanto en los hogares como en restaurantes, siendo un plato muy apreciado por su sabor y versatilidad.

Originarias de las tradiciones familiares del sur de Italia, se sirven tanto en reuniones informales como en ocasiones especiales. Su receta admite variantes según la región y los gustos personales.

Tiempo de preparación

Preparación de las albóndigas: 20 minutos

Sellado en sartén: 10 minutos

Cocción en salsa: 25 minutos

Tiempo total estimado: 55 minutos

Ingredientes

500 g de carne molida de res (puede mezclarse con cerdo) 1 huevo grande 1/2 taza de pan rallado (ideal si es pan del día anterior) 1/2 taza de queso parmesano rallado 2 dientes de ajo picados finamente 2 cucharadas de perejil fresco picado 1/4 taza de leche entera Sal y pimienta negra al gusto Aceite de oliva virgen extra (suficiente para freír) 1 lata (400 g) de tomate triturado o puré de tomate 1/2 cebolla picada finamente 2 dientes de ajo picados 1 cucharadita de azúcar (opcional) 1 hoja de laurel Albahaca fresca o seca al gusto

Cómo hacer albóndigas a la italiana con queso parmesano, paso a paso

Mezcla la carne molida, el huevo, el pan rallado, el queso parmesano, el ajo, el perejil, la leche, sal y pimienta en un bol grande. Amasa bien la mezcla con las manos hasta integrar todos los ingredientes. Si la masa queda seca, añade un poco más de leche; si está húmeda, incorpora un poco más de pan rallado. Forma las albóndigas de tamaño uniforme (aproximadamente 3-4 cm de diámetro). Calienta aceite de oliva en una sartén grande a fuego medio-alto. Sella las albóndigas dorándolas por todos los lados, sin cocinarlas por completo. Reserva sobre papel absorbente. En la misma sartén, elimina el exceso de aceite y añade 2 cucharadas de aceite de oliva limpio. Sofríe la cebolla y el ajo hasta que queden transparentes. Incorpora el tomate triturado, la hoja de laurel, sal, pimienta y, si lo deseas, el azúcar. Cocina a fuego medio-bajo durante 10 minutos, removiendo de vez en cuando. Añade las albóndigas a la salsa, tapa y cocina a fuego bajo durante 20-25 minutos, removiendo ocasionalmente. Al final, incorpora la albahaca fresca o seca al gusto. Sirve las albóndigas calientes, espolvoreando más queso parmesano y un poco de perejil fresco picado.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Da para cuatro o cinco porciones (aproximadamente 16 a 18 albóndigas medianas).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías estimadas: 340 kcal

Proteínas: 24 g

Grasas: 18 g

Hidratos de carbono: 10 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Pueden guardarse en la nevera, en un recipiente hermético, hasta tres días. También pueden congelarse (una vez enfriadas) hasta dos meses.