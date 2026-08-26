Dani García, chef: “Las gambas al pil pil auténticas no llevan ni salsa de tomate ni vino, solo aceite de oliva, guindilla, ajo y una buena gamba de Málaga”

Dani García explica cómo preparar unas gambas al ajillo perfectas (Montaje Infobae)

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La paella, la salsa brava, el gazpacho... Son muchas las recetas tradicionales de la gastronomía española que acaban sufriendo del llamado ‘terrorismo gastronómico’. La pereza, el ahorro y el simple desconocimiento llevan a muchos cocineros a ignorar la auténtica receta de siempre y alejarse de los ingredientes tradicionales, sirviéndonos como resultado un plato que nada tiene que ver con el clásico que todos conocemos.

Pero, si hay una receta que ha sufrido históricamente de este mancillamiento, esas han sido las gambas al pil pil o gambas al ajillo. Al menos, así lo afirma Dani García. “El plato que más ha sufrido terrorismo gastronómico, por lo menos de lo que yo veo y de lo que yo vivo, que además es mi plato favorito, que son las gambas al pil-pil”, asegura el chef malagueño, quien comparte a menudo recetas y trucos a través de su cuenta de Instagram.

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El cocinero, en uno de sus últimos vídeos, denunciaba la cantidad de ingredientes y mezclas ajenas a la tradición que suele encontrar en bares y restaurantes. “Se ha convertido en algo que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Me encuentro cazuelas llenas de salsa de tomate, tomate cherry, vino blanco... Una gamba que cuece, que hierve, que no chisporrotea”. Tampoco vale utilizar langostino congelado, ni siquiera echarle pimentón, un ingrediente muy común aunque innecesario.

En realidad, explica el chef, preparar esta receta tradicional es ”tan sumamente sencillo como utilizar aceite de oliva, guindilla, ajo y una buena gamba de Málaga". Todo ello, cocinado “sí o sí” en una cazuela de barro, especifica García, un recipiente tradicional que consigue mantener el calor y que consigue una cocción lenta y uniforme. Para un sabor perfecto y sin amarguras, Dani García nos avisa: “Es importante que el ajo se cocine, pero que no se queme”.

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Dani García recibió su primera estrella Michelin con tan solo 25 años en el restaurante familiar donde trabajaba en Ronda. Con la apertura de su primer restaurante, Calima, consiguió la segunda estrella. La tercera llegó en 2018.

Receta de gambas al ajillo

Las gambas al ajillo son una tapa rápida y sencilla en la que el producto y la técnica lo son todo: gambas peladas, ajos fileteados, guindilla y aceite de oliva virgen extra. Se cocinan a fuego fuerte en cazuela de barro, consiguiendo que las gambas queden jugosas y aromatizadas por el ajo y la guindilla.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 15 minutos Tiempo de preparación: 5 minutos Tiempo de cocción: 10 minutos



Ingredientes

500 gramos de gambas peladas crudas

6 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

4 dientes de ajo

4 guindillas de cayena

1 pizca de sal

Cómo hacer gambas al ajillo, paso a paso

Pela las gambas y sécalas bien con papel de cocina. Corta los ajos en láminas finas. Añade el aceite de oliva a una cazuela de barro y ponlo a calentar a fuego medio-alto. Agrega los ajos y las guindillas partidas. Remueve para que el ajo se dore ligeramente, pero sin quemarse. Si el ajo se tuesta demasiado, amarga el plato. Incorpora las gambas y sala al gusto. Sube el fuego y remueve durante 2 minutos, hasta que cambien de color y estén hechas, pero jugosas. No cocines las gambas en exceso para que no queden secas. Sirve inmediatamente en la misma cazuela, idealmente de barro, para mantener el calor. Acompaña con pan para mojar en el aceite aromatizado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 raciones tipo tapa.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías aproximadas: 225 kcal

Proteína: 18 g

Grasas: 16 g

Hidratos de carbono: 2 g

Sodio: 600 mg (orientativo)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Las gambas al ajillo deben consumirse recién hechas. Si sobran, se pueden guardar en la nevera en recipiente hermético hasta 1 día, pero es preferible no recalentarlas, ya que pierden textura y sabor.

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