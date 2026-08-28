Calendario escolar 2026 de España: fecha de inicio de todas las CCAA, festivos y vacaciones

Es momento de sacar las mochilas de los armarios, preparar el estuche y hacer cuentas para sacar el máximo partido al presupuesto de la vuelta al cole. Una cantidad de dinero que este año asciende a los 429 euros por niño este curso, un incrementeo del 1,73% respecto al pasado.
Las familias españolas tienen ya en el horizonte la vuelta al colegio del curso 2026-2027 y con ello es tiempo de preparar uniformes, cuadernos o actividades extraescolares. El regreso a las aulas se producirá de forma escalonada a lo largo de las dos primeras semanas de septiembre, con diferencias de hasta once días entre los primeros y los últimos en incorporarse según el territorio y la etapa educativa.
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Para los niños de Educación Infantil y Primaria, el abanico de fechas va del 7 de septiembre (en Madrid y País Vasco) al 10 de septiembre en comunidades como Andalucía, Baleares o Extremadura. Navarra es un caso singular: sus centros pueden fijar el inicio entre el 4 y el 8 de septiembre según su propio calendario. En cuanto a la universidad y la Formación Profesional, las incorporaciones se extienden hasta finales de septiembre en algunos territorios, aunque la información de cada etapa se detalla en los apartados por comunidad.
A continuación, las fechas de inicio, fin de curso y principales vacaciones ordenadas de menor a mayor fecha de incorporación de los alumnos de Infantil y Primaria.
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Inicio de la vuelta al cole en todas las comunidades autónomas
Estas son las regiones de España que inician el calendario académico por orden de fecha.
Navarra (4-8 de septiembre)
Navarra es la primera comunidad en abrir las aulas. ESO y Bachillerato arrancan el 4 de septiembre de 2026, mientras que Infantil, Primaria y Educación Especial lo hacen entre el 4 y el 8 de septiembre, según decida cada centro. La FP sigue su propio calendario.
- Inicio Infantil, Primaria y Educación Especial: entre el 4 y el 8 de septiembre de 2026
- Inicio ESO y Bachillerato: 4 de septiembre de 2026
- Final del curso: 2º de Bachillerato: 17 de mayo de 2027 / Infantil, Primaria y Educación Especial: entre el 18 y el 22 de junio de 2027 / ESO y 1º de Bachillerato: 21 de junio de 2027
- Vacaciones de Navidad: del 23 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027
- Vacaciones de Semana Santa: del 25 de marzo al 4 de abril de 2027
Comunidad de Madrid (7 de septiembre)
Madrid es la primera comunidad con fecha fija para los alumnos de Infantil y Primaria, que regresan el 7 de septiembre. Los estudiantes de ESO, Bachillerato y FP lo hacen un día después.
- Inicio Segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial: 7 de septiembre de 2026
- Inicio ESO, Bachillerato y FP: 8 de septiembre de 2026
- Final del curso: Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO y FP: 18 de junio de 2027 / Escuelas infantiles de primer ciclo: 31 de julio de 2027
- Vacaciones de Navidad en Madrid: del 23 de diciembre de 2026 al 8 de enero de 2027
- Vacaciones de Semana Santa: del 19 al 29 de marzo de 2027
País Vasco (no antes del 7 de septiembre)
La normativa vasca no fija una fecha única: establece que las clases no pueden comenzar antes del 7 de septiembre de 2026, y cada centro determina su día exacto de inicio. La mayoría opta por el 7 o el 8 de septiembre. Las familias deben consultar el calendario de su centro.
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- Inicio Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato: no antes del 7 de septiembre de 2026
- Final del curso Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato: 18 de junio de 2027
- Vacaciones de Navidad del 24 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027
- Vacaciones de Semana Santa: del 25 al 29 de marzo de 2027
Aragón (8 de septiembre)
- Inicio Infantil, Primaria, ESO y Educación Especial: 8 de septiembre de 2026
- Inicio Bachillerato: 9 de septiembre de 2026
- Inicio FP de grados D y E: 10 de septiembre de 2026
- Final del curso: 18 de junio de 2027
- Vacaciones de Navidad: del 22 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027
- Vacaciones de Semana Santa: del 25 de marzo al 2 de abril de 2027
Cantabria (8 de septiembre)
- Inicio Infantil, Primaria y Educación Especial: 8 de septiembre de 2026
- Inicio ESO, Bachillerato y FP: 9 de septiembre de 2026
- Final del curso: Infantil y Primaria: 23 de junio de 2027 / ESO y Bachillerato: 24 de junio de 2027
- Vacaciones de Navidad: del 23 de diciembre de 2026 al 11 de enero de 2027
- Vacaciones de Semana Santa: del 22 al 28 de marzo de 2027
Castilla-La Mancha (8 de septiembre)
- Inicio Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP Básica: 8 de septiembre de 2026
- Final del curso: 22 de junio de 2027
- Vacaciones de Navidad: del 23 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027
- Vacaciones de Semana Santa: del 22 al 29 de marzo de 2027
Cataluña (8 de septiembre)
- Inicio Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP: 8 de septiembre de 2026
- Final del curso: 21 de junio de 2027
- Vacaciones de Navidad: del 22 de diciembre de 2026 al 7 de enero de 2027
- Vacaciones de Semana Santa: del 22 al 29 de marzo de 2027
Ceuta (8 de septiembre)
- Inicio: Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato: 8 de septiembre de 2026
- Inicio FP y Escuela Oficial de Idiomas: 10 de septiembre de 2026
- Final del curso: 23 de junio de 2027
- Vacaciones de Navidad: del 23 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027
- Vacaciones de Semana Santa en Ceuta: del 20 de marzo al 4 de abril de 2027
Murcia (8 de septiembre)
La resolución publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) confirma que Infantil, Primaria y Educación Especial arrancan el 8 de septiembre. Bachillerato, ESO y FP de Grado Básico se incorporan el 10, y la FP de Grado Medio y Superior lo hace el 14 de septiembre.
- Inicio Infantil, Primaria y Educación Especial: 8 de septiembre de 2026
- Inicio ESO, Bachillerato y FP de Grado Básico: 10 de septiembre de 2026
- Inicio FP de Grado Medio y Superior: 14 de septiembre de 2026
- Final del curso: ESO, Bachillerato y FP: 21 de junio de 2027 / Infantil, Primaria y Educación Especial: 22 de junio de 2027
- Vacaciones de Navidad: del 24 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027
- Vacaciones de Semana Santa: del 22 al 29 de marzo de 2027
Asturias (9 de septiembre)
- Inicio Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato: 9 de septiembre de 2026
- Final del curso: 23 de junio de 2027 / Infantil de 0 a 3 años: 26 de julio de 2027
- Vacaciones de Navidad: del 23 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027
- Vacaciones de Semana Santa: del 20 al 28 de marzo de 2027
Canarias (9 de septiembre)
- Inicio Infantil y Primaria: 9 de septiembre de 2026
- Inicio ESO: 10 de septiembre de 2026
- Inicio Bachillerato: 11 de septiembre de 2026
- Final del curso: 2º de Bachillerato: 14 de mayo de 2027 / Infantil, Primaria, ESO y otras enseñanzas: 22 de junio de 2027
- Vacaciones de Navidad: del 23 de diciembre de 2026 al 8 de enero de 2027
- Vacaciones de Semana Santa: del 22 al 26 de marzo de 2027
Castilla y León (9 de septiembre)
Castilla y León es, junto a Andalucía, la comunidad con el inicio más tardío para los alumnos de Secundaria: ESO, Bachillerato y FP no vuelven hasta el 15 de septiembre. Los niños de Infantil y Primaria, en cambio, regresan el 9 de septiembre.
- Inicio Infantil, Primaria y Educación Especial: 9 de septiembre de 2026
- Inicio ESO, Bachillerato y FP: 15 de septiembre de 2026
- Final del curso: 2º de Bachillerato: 21 de mayo de 2027 / 1º de Bachillerato y FP: 17 de junio de 2027 / Infantil, Primaria y ESO: 24 de junio de 2027
- Vacaciones de Navidad: del 23 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027
- Vacaciones de Semana Santa: del 20 al 30 de marzo de 2027
Comunidad Valenciana (9 de septiembre)
- Inicio Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP: 9 de septiembre de 2026
- Final del curso: 18 de junio de 2027
- Vacaciones de Navidad: del 22 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027
- Vacaciones de Semana Santa: del 25 de marzo al 5 de abril de 2027
Galicia (9 de septiembre)
- Inicio Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP: 9 de septiembre de 2026
- Final del curso Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato: 21 de junio de 2027
- Vacaciones de Navidad: del 21 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027
- Vacaciones de Semana Santa: del 22 al 29 de marzo de 2027
La Rioja (9 de septiembre)
- Inicio Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato: 9 de septiembre de 2026
- Final del curso Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP: 22 de junio de 2027
- Vacaciones de Navidad: del 23 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027
- Vacaciones de Semana Santa: del 25 de marzo al 4 de abril de 2027
Melilla (9 de septiembre)
- Inicio Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP: 9 de septiembre de 2026
- Final del curso: 19 de junio de 2027
- Vacaciones de Navidad: del 20 de diciembre de 2026 al 7 de enero de 2027
- Vacaciones de Semana Santa: del 20 de marzo al 5 de abril de 2027
Andalucía (10 de septiembre)
Andalucía establece tres fechas de incorporación según la etapa. Los más pequeños —primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años— son los primeros en volver, el 3 de septiembre. El segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial regresa el 10 de septiembre, y los alumnos de ESO, Bachillerato y FP lo hacen el 15 de septiembre, la fecha más tardía de toda España para esas etapas.
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- Inicio Primer ciclo de Educación Infantil: 3 de septiembre de 2026
- Inicio Infantil, Primaria y Educación Especial: 10 de septiembre de 2026
- Inicio ESO, Bachillerato y FP: 15 de septiembre de 2026
- Final del curso: 2º de Bachillerato: 24 de mayo de 2027 / Infantil, Primaria, Secundaria y otras enseñanzas: 23 de junio de 2027
- Vacaciones de Navidad: del 23 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027
- Vacaciones de Semana Santa: del 20 al 28 de marzo de 2027
Baleares (10 de septiembre)
- Inicio Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato: 10 de septiembre de 2026
- Inicio FP: 21 de septiembre de 2026
- Final del curso: 2º de Bachillerato: 20 de mayo de 2027 / Infantil, Primaria y Secundaria: 18 de junio de 2027
- Vacaciones de Navidad: del 23 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027
- Vacaciones de Semana Santa: del 25 de marzo al 4 de abril de 2027
Extremadura (10 de septiembre)
- Inicio Infantil, Primaria, Educación Especial, Secundaria y FP: 10 de septiembre de 2026
- Inicio Bachillerato: 11 de septiembre de 2026
- Final del curso 2º de Bachillerato: 7 de mayo de 2027 / 1º de Bachillerato: 17 de junio de 2027 / Infantil, Primaria, Educación Especial, Secundaria y FP: 18 de junio de 2027
- Vacaciones de Navidad: del 23 de diciembre de 2026 al 7 de enero de 2027
- Vacaciones de Semana Santa: del 22 al 29 de marzo de 2027
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