Calendario escolar 2026 de España: fecha de inicio de todas las CCAA, festivos y vacaciones

Las fechas de la vuelta al cole ya están disponibles en toda España, una operación que las familias pagarán una media de 429 euros por alumno este año. (Marta Fernández / Europa Press)

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Es momento de sacar las mochilas de los armarios, preparar el estuche y hacer cuentas para sacar el máximo partido al presupuesto de la vuelta al cole. Una cantidad de dinero que este año asciende a los 429 euros por niño este curso, un incrementeo del 1,73% respecto al pasado.

Las familias españolas tienen ya en el horizonte la vuelta al colegio del curso 2026-2027 y con ello es tiempo de preparar uniformes, cuadernos o actividades extraescolares. El regreso a las aulas se producirá de forma escalonada a lo largo de las dos primeras semanas de septiembre, con diferencias de hasta once días entre los primeros y los últimos en incorporarse según el territorio y la etapa educativa.

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Para los niños de Educación Infantil y Primaria, el abanico de fechas va del 7 de septiembre (en Madrid y País Vasco) al 10 de septiembre en comunidades como Andalucía, Baleares o Extremadura. Navarra es un caso singular: sus centros pueden fijar el inicio entre el 4 y el 8 de septiembre según su propio calendario. En cuanto a la universidad y la Formación Profesional, las incorporaciones se extienden hasta finales de septiembre en algunos territorios, aunque la información de cada etapa se detalla en los apartados por comunidad.

A continuación, las fechas de inicio, fin de curso y principales vacaciones ordenadas de menor a mayor fecha de incorporación de los alumnos de Infantil y Primaria.

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Inicio de la vuelta al cole en todas las comunidades autónomas

24/08/2024 Cuadernos y demás material escolar, en la papelería Folder Hermosilla, a 24 de agosto de 2024, en Madrid (España). Las familias gastarán 491,9? por niño en 'la vuelta al cole' de este 2024, según un estudio realizado por idealo.es. Los libros de texto, con un coste medio de 341,99 euros, se llevarán la mayor parte del presupuesto. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press

Estas son las regiones de España que inician el calendario académico por orden de fecha.

Navarra (4-8 de septiembre)

Navarra es la primera comunidad en abrir las aulas. ESO y Bachillerato arrancan el 4 de septiembre de 2026, mientras que Infantil, Primaria y Educación Especial lo hacen entre el 4 y el 8 de septiembre, según decida cada centro. La FP sigue su propio calendario.

Inicio Infantil, Primaria y Educación Especial : entre el 4 y el 8 de septiembre de 2026

Inicio ESO y Bachillerato : 4 de septiembre de 2026

Final del curso : 2º de Bachillerato: 17 de mayo de 2027 / Infantil, Primaria y Educación Especial: entre el 18 y el 22 de junio de 2027 / ESO y 1º de Bachillerato: 21 de junio de 2027

Vacaciones de Navidad : del 23 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027

Vacaciones de Semana Santa: del 25 de marzo al 4 de abril de 2027

Comunidad de Madrid (7 de septiembre)

Madrid es la primera comunidad con fecha fija para los alumnos de Infantil y Primaria, que regresan el 7 de septiembre. Los estudiantes de ESO, Bachillerato y FP lo hacen un día después.

Inicio Segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial: 7 de septiembre de 2026

Inicio ESO, Bachillerato y FP : 8 de septiembre de 2026

Final del curso : Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO y FP: 18 de junio de 2027 / Escuelas infantiles de primer ciclo: 31 de julio de 2027

Vacaciones de Navidad en Madrid : del 23 de diciembre de 2026 al 8 de enero de 2027

Vacaciones de Semana Santa: del 19 al 29 de marzo de 2027

País Vasco (no antes del 7 de septiembre)

La normativa vasca no fija una fecha única: establece que las clases no pueden comenzar antes del 7 de septiembre de 2026, y cada centro determina su día exacto de inicio. La mayoría opta por el 7 o el 8 de septiembre. Las familias deben consultar el calendario de su centro.

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Inicio Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato: no antes del 7 de septiembre de 2026

Final del curso Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato: 18 de junio de 2027

Vacaciones de Navidad del 24 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027

Vacaciones de Semana Santa: del 25 al 29 de marzo de 2027

Las CCAA comenzarán el curso 2026-2027 de manera escalonada. (Fuente: Freepik)

Aragón (8 de septiembre)

Inicio Infantil, Primaria, ESO y Educación Especia l: 8 de septiembre de 2026

Inicio Bachillerato: 9 de septiembre de 2026

Inicio FP de grados D y E: 10 de septiembre de 2026

Final del curso: 18 de junio de 2027

Vacaciones de Navidad : del 22 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027

Vacaciones de Semana Santa: del 25 de marzo al 2 de abril de 2027

Cantabria (8 de septiembre)

Inicio Infantil, Primaria y Educación Especial: 8 de septiembre de 2026

Inicio ESO, Bachillerato y FP : 9 de septiembre de 2026

Final del curso: Infantil y Primaria: 23 de junio de 2027 / ESO y Bachillerato: 24 de junio de 2027

Vacaciones de Navidad : del 23 de diciembre de 2026 al 11 de enero de 2027

Vacaciones de Semana Santa: del 22 al 28 de marzo de 2027

Castilla-La Mancha (8 de septiembre)

Inicio Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP Básica: 8 de septiembre de 2026

Final del curso : 22 de junio de 2027

Vacaciones de Navidad : del 23 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027

Vacaciones de Semana Santa: del 22 al 29 de marzo de 2027

La 'vuelta al cole' de este año supondrá un incremento en la factura en torno al 10%, principalmente en el presupuesto dedicado al material escolar y a la ropa. Por ello, desde las asociaciones de consumidores recomiendan a las familias ser "conscientes" y "responsable" ante esta subida de precio para evitar un posible endeudamiento. Así lo ha explicado Vicente Inglada, de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, quien considera que hay que cambiar "ese chip" de comenzar una nueva etapa académica estrenando material escolar y apuesta por una mayor reutilización de materiales de años anteriores.(Europa Prees)

Cataluña (8 de septiembre)

Inicio Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP: 8 de septiembre de 2026

Final del curso : 21 de junio de 2027

Vacaciones de Navidad : del 22 de diciembre de 2026 al 7 de enero de 2027

Vacaciones de Semana Santa: del 22 al 29 de marzo de 2027

Ceuta (8 de septiembre)

Inicio: Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato: 8 de septiembre de 2026

Inicio FP y Escuela Oficial de Idiomas: 10 de septiembre de 2026

Final del curso : 23 de junio de 2027

Vacaciones de Navidad : del 23 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027

Vacaciones de Semana Santa en Ceuta: del 20 de marzo al 4 de abril de 2027

Murcia (8 de septiembre)

La resolución publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) confirma que Infantil, Primaria y Educación Especial arrancan el 8 de septiembre. Bachillerato, ESO y FP de Grado Básico se incorporan el 10, y la FP de Grado Medio y Superior lo hace el 14 de septiembre.

Inicio Infantil, Primaria y Educación Especial: 8 de septiembre de 2026

Inicio ESO, Bachillerato y FP de Grado Básico: 10 de septiembre de 2026

Inicio FP de Grado Medio y Superior: 14 de septiembre de 2026

Final del curso: ESO, Bachillerato y FP: 21 de junio de 2027 / Infantil, Primaria y Educación Especial: 22 de junio de 2027

Vacaciones de Navidad : del 24 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027

Vacaciones de Semana Santa: del 22 al 29 de marzo de 2027

Asturias (9 de septiembre)

Inicio Infantil , Primaria, Secundaria y Bachillerato: 9 de septiembre de 2026

Final del curso: 23 de junio de 2027 / Infantil de 0 a 3 años: 26 de julio de 2027

Vacaciones de Navidad: del 23 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027

Vacaciones de Semana Santa: del 20 al 28 de marzo de 2027

06/09/2023 Una profesora con varios alumnos en un aula del colegio Ábaco, el primer día de curso escolar, a 6 de septiembre de 2023, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid comienza hoy el curso escolar 2023/2024 con 2.000 profesores más que el curso pasado, hasta llegar a los 63.041, así como con récord de alumnos de 0 a 3 años y de Formación Profesional. A esta cifra de profesores en colegios públicos se suman otros 25.653 docentes de colegios concertados, aumentando el número total de profesores en centros sostenidos con fondos públicos a los 88.694. Por otro lado, durante este nuevo curso las clases se inician con 1.261.750 alumnos, un 1,2% más que el curso anterior, de los cuales 684.627 acuden a centros públicos, que registran el mayor incremento.

Canarias (9 de septiembre)

Inicio Infantil y Primaria: 9 de septiembre de 2026

Inicio ESO : 10 de septiembre de 2026

Inicio Bachillerato : 11 de septiembre de 2026

Final del curso : 2º de Bachillerato: 14 de mayo de 2027 / Infantil, Primaria, ESO y otras enseñanzas: 22 de junio de 2027

Vacaciones de Navidad : del 23 de diciembre de 2026 al 8 de enero de 2027

Vacaciones de Semana Santa: del 22 al 26 de marzo de 2027

Castilla y León (9 de septiembre)

Castilla y León es, junto a Andalucía, la comunidad con el inicio más tardío para los alumnos de Secundaria: ESO, Bachillerato y FP no vuelven hasta el 15 de septiembre. Los niños de Infantil y Primaria, en cambio, regresan el 9 de septiembre.

Inicio Infantil, Primaria y Educación Especial: 9 de septiembre de 2026

Inicio ESO , Bachillerato y FP: 15 de septiembre de 2026

Final del curso : 2º de Bachillerato: 21 de mayo de 2027 / 1º de Bachillerato y FP: 17 de junio de 2027 / Infantil, Primaria y ESO: 24 de junio de 2027

Vacaciones de Navidad : del 23 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027

Vacaciones de Semana Santa: del 20 al 30 de marzo de 2027

Comunidad Valenciana (9 de septiembre)

Inicio Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP: 9 de septiembre de 2026

Final del curso : 18 de junio de 2027

Vacaciones de Navidad : del 22 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027

Vacaciones de Semana Santa: del 25 de marzo al 5 de abril de 2027

Galicia (9 de septiembre)

Inicio Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP: 9 de septiembre de 2026

Final del curso Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato: 21 de junio de 2027

Vacaciones de Navidad : del 21 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027

Vacaciones de Semana Santa: del 22 al 29 de marzo de 2027

La Rioja (9 de septiembre)

Inicio Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato : 9 de septiembre de 2026

Final del curso Infantil , Primaria, ESO, Bachillerato y FP: 22 de junio de 2027

Vacaciones de Navidad : del 23 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027

Vacaciones de Semana Santa: del 25 de marzo al 4 de abril de 2027

Melilla (9 de septiembre)

Inicio Infantil, Primaria , ESO, Bachillerato y FP: 9 de septiembre de 2026

Final del curso : 19 de junio de 2027

Vacaciones de Navidad: del 20 de diciembre de 2026 al 7 de enero de 2027

Vacaciones de Semana Santa: del 20 de marzo al 5 de abril de 2027

Andalucía (10 de septiembre)

Andalucía establece tres fechas de incorporación según la etapa. Los más pequeños —primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años— son los primeros en volver, el 3 de septiembre. El segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial regresa el 10 de septiembre, y los alumnos de ESO, Bachillerato y FP lo hacen el 15 de septiembre, la fecha más tardía de toda España para esas etapas.

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Inicio Primer ciclo de Educación Infantil : 3 de septiembre de 2026

Inicio Infantil, Primaria y Educación Especial : 10 de septiembre de 2026

Inicio ESO , Bachillerato y FP: 15 de septiembre de 2026

Final del curso : 2º de Bachillerato: 24 de mayo de 2027 / Infantil, Primaria, Secundaria y otras enseñanzas: 23 de junio de 2027

Vacaciones de Navidad : del 23 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027

Vacaciones de Semana Santa: del 20 al 28 de marzo de 2027

NO USAR Una profesora da clase en el colegio de la Alameda de Osuna (Marta Fernández / Europa Press) NO USAR

Baleares (10 de septiembre)

Inicio Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato : 10 de septiembre de 2026

Inicio FP : 21 de septiembre de 2026

Final del curso: 2º de Bachillerato: 20 de mayo de 2027 / Infantil, Primaria y Secundaria: 18 de junio de 2027

Vacaciones de Navidad : del 23 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027

Vacaciones de Semana Santa: del 25 de marzo al 4 de abril de 2027

Extremadura (10 de septiembre)

Inicio Infantil, Primaria, Educación Especial, Secundaria y FP: 10 de septiembre de 2026

Inicio Bachillerato : 11 de septiembre de 2026

Final del curso 2º de Bachillerato: 7 de mayo de 2027 / 1º de Bachillerato: 17 de junio de 2027 / Infantil, Primaria, Educación Especial, Secundaria y FP: 18 de junio de 2027

Vacaciones de Navidad : del 23 de diciembre de 2026 al 7 de enero de 2027

Vacaciones de Semana Santa: del 22 al 29 de marzo de 2027