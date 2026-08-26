Hamburguesa de berenjena: una receta fácil y crujiente con la que conquistarás el paladar de tus invitados

Hamburguesa de berenjena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las berenjenas son una de esas hortalizas que pueden convertirse en grandes protagonistas de un plato si sabemos cómo prepararlas. Aunque a veces quedan relegadas a un segundo plano, lo cierto es que ofrecen muchas posibilidades y se pueden utilizar en recetas muy diferentes, desde elaboraciones tradicionales hasta propuestas más originales.

Su textura y sabor hacen que sea un ingrediente muy versátil, especialmente cuando buscamos una alternativa a las preparaciones más habituales. Y es que, con unos pocos ingredientes y una buena combinación de sabores, esta hortaliza puede transformarse por completo.

Una de las opciones más sencillas y sorprendentes son las hamburguesas de berenjena. Esta versión permite aprovechar por completo esta hortaliza y convertirla en un bocado crujiente por fuera, jugoso por dentro y lleno de sabor.

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Ingredientes

2 berenjenas medianas 1 cebolla pequeña 2 dientes de ajo 1 huevo 4 cucharadas de pan rallado 2 cucharadas de queso rallado (opcional) 2 cucharadas de perejil fresco picado Sal al gusto Pimienta negra al gusto Aceite de oliva virgen extra

Cómo hacer hamburguesas de berenjena, paso a paso

Lava y corta las berenjenas en cubos pequeños. Calienta una sartén con un poco de aceite de oliva y cocina las berenjenas durante unos 8-10 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que estén blandas y ligeramente doradas. Pica la cebolla y los ajos muy finos. Añádelos a la sartén y cocina junto a la berenjena hasta que la cebolla esté transparente y los ingredientes hayan quedado bien pochados. Pasa la mezcla a un bol y deja que temple unos minutos antes de continuar con la preparación. Incorpora el huevo, el pan rallado, el queso rallado (si usas) y el perejil. Mezcla bien hasta obtener una masa homogénea y con todos los ingredientes bien integrados. Sazona con sal y pimienta al gusto. Si la mezcla está muy blanda o resulta difícil de manejar, añade más pan rallado poco a poco hasta conseguir una textura que permita formar las hamburguesas. Forma hamburguesas del tamaño deseado con las manos húmedas para que la masa no se pegue y resulte más sencillo darles forma. Calienta una sartén antiadherente con un poco de aceite y cocina las hamburguesas durante 3-4 minutos por cada lado, hasta que estén doradas por fuera y firmes. No muevas las hamburguesas hasta que se doren por un lado para evitar que se rompan. Sirve calientes, solas o acompañadas de salsa de yogur.

Se puede hacer muchas recetas con calabacín. Aquí tienes algunas.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta está pensada para hacer 4 hamburguesas medianas, aunque dependerá del tamaño de las porciones. Si quieres preparar más, aumenta las cantidades de manera proporcional para no perder el sabor original de la preparación.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Energía: 110 kcal

Proteínas: 4 g

Grasas: 5 g

Hidratos de carbono: 13 g

Fibra: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se pueden conservar?

Puedes guardar las hamburguesas de berenjena en la nevera hasta 3 días, siempre que las conserves en un recipiente hermético. Si quieres alargar su conservación, también puedes congelarlas, colocando papel de horno entre cada hamburguesa para evitar que se peguen entre sí.