La Guardia Civil logra una de sus mayores incautaciones con más de 10.000 kilos de hachís encontrados “por tierra, mar y aire” junto a Portugal

Este video documenta una operación policial conjunta de la Guardia Civil española y la Guarda Nacional Republicana portuguesa. Se observa a agentes con uniformes y guantes manipulando un fusil y una pistola, y organizando municiones sobre una mesa. La secuencia incluye el traslado de grandes fardos y el registro fotográfico de paquetes apilados sobre una báscula. Las imágenes corresponden a la operación "Tridente", que resultó en la incautación de 10.600 kilogramos de hachís y tres armas de fuego. Diez personas fueron detenidas. Se incautaron también nueve vehículos. Es un cubrimiento de eventos.

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La Guardia Civil y la Guarda Nacional Republicana (GNR) de Portugal han logrado un duro golpe al narcotráfico internacional con la desarticulación de una organización criminal que traficaba grandes cantidades de hachís por la frontera entre España y Portugal. En el marco de la operación “Tridente”, los agentes han intervenido un total de 10.600 kilos de hachís, han detenido a 10 personas e incautado nueve vehículos y tres armas de fuego. Las investigaciones y acciones policiales se desarrollaron en ambos países, tanto en la provincia de Huelva como en la región portuguesa limítrofe al río Guadiana, donde la banda almacenaba la droga antes de distribuirla por la península y diferentes países europeos.

La operación comenzó en la madrugada del pasado 20 de agosto. Según fuentes oficiales, la Guardia Civil detectó movimientos sospechosos en un inmueble de la localidad de Ayamonte (Huelva). En ese lugar, los agentes sorprendieron a tres presuntos miembros de la organización y localizaron una importante “guardería” de droga. Allí se incautaron 132 fardos de hachís, con un peso total de 5.280 kilos, además de seis vehículos —cinco de ellos robados y adaptados para transportar droga— y dos armas de fuego listas para ser usadas.

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Los tres detenidos en Ayamonte fueron puestos a disposición judicial, imputados por delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, robo de vehículos y falsedad documental. La autoridad judicial ordenó su ingreso en prisión provisional. Dos días después, el 22 de agosto, la operación se trasladó al lado portugués del río Guadiana. La Guardia Civil y la GNR vigilaron otro inmueble considerado punto estratégico de la organización. En esta segunda actuación, los cuerpos policiales localizaron y desmantelaron otra “guardería” de droga. Nuevamente, hallaron un alijo de 133 fardos de hachís, cuyo peso total ascendía a 5.320 kilos. Se incautaron además tres vehículos y una pistola.

Un agente traslada uno de los fardos de hachís incautados por la Guardia Civil y la Guarda Nacional Republicana en una operación contra el narcotráfico. (Guardia Civil)

Persecución y colaboración con Portugal

Durante la intervención en Portugal, algunos miembros de la organización trataron de escapar en una embarcación, lo que desencadenó una impresionante persecución por “tierra, mar y aire”. Finalmente, gracias a la coordinación de medios aéreos, marítimos y terrestres tanto españoles como portugueses, la embarcación fue interceptada y siete personas resultaron detenidas. Se les acusa de delitos de tráfico de drogas, robo de vehículos y tenencia ilícita de armas.

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Los detenidos en Portugal fueron puestos a disposición judicial del país luso el 24 de agosto, y todos ellos ingresaron en prisión provisional. Según afirman en su comunicado, gracias a la colaboración de la Guardia Civil y la GNR portuguesa, las fuerzas de seguridad han conseguido desarticular una potente red de narcotraficantes, especializada en la introducción y almacenamiento de hachís en España y Portugal, con ramificaciones para la distribución de drogas en toda Europa. La operación “Tridente” refuerza la cooperación entre ambos países en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico transfronterizo. En los últimos años, Huelva se ha consolidado como uno de los puntos de entrada de droga en todo el continente, como refleja el informe reciente del Ministerio del Interior de las principales rutas en España.